DIRETTA MotoGP, Warm-up GP Germania LIVE: orario TV8 e programma gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Germania, ottavo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring i team e i piloti affineranno gli ultimi dettagli prima della gara che prenderà il via alle ore 14.00 di oggi.

Dalla pole scatterà a sorpresa il francese della Ducati Pramac Johann Zarco. Il secondo della graduatoria mondiale, sfruttando al meglio le qualità della Rossa in condizioni da qualifiche, ha saputo tirar fuori un super giro che ben pochi si aspettavano. Il difficile però verrà in gara perché il transalpino dovrà tener conto della presenza soprattutto di Fabio Quartararo, suo connazionale in sella alla Yamaha. L’alfiere di Iwata ha messo in mostra un ottimo passo nel corso delle prove e questo aspetto potrebbe favorirlo non poco nella gestione delle gomme per venir fuori alla distanza.

Situazione un po’ diversa per Francesco “Pecco” Bagnaia. Svantaggiato dal traffico e da qualche gioco di troppo nel corso del time-attack per prendere la scia, il piemontese non è andato oltre il decimo posto e quindi dovrà scattare dalla quarta fila. Un handicap di non poco conto se si considera l’oggettiva difficoltà nel superare che c’è su questo circuito, corto e stretto. Sarà una gara molto complicata per il pilota italiano. Stesso discorso vale per Valentino Rossi. Il 16° posto del time-attack ha posto l’accento sui soliti problemi del “Dottore” alla ricerca di una performance che non c’è in sella alla Yamaha Petronas. Uno stile di guida scarsamente premiante sulle gomme Michelin è sicuramente tra i problemi del campione di Tavullia e trovare una soluzione non è affatto semplice. Cercherà, invece, di risalire la china Marc Marquez.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Germania, ottavo round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.40, mentre il semaforo verde della gara è previsto alle ore 14.00. Buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press