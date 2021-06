CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.03 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

15.01 Valentino Rossi partirà 11°, in evidente progresso rispetto alle ultime apparizioni. Il Dottore ha pagato la caduta nelle battute iniziali della Q2, alla quale era già stato bravo a qualificarsi. Inoltre il passo messo in mostra nelle FP4 lascia presagire una gara da top10 domani.

14.58 Qualifica molto deludente per Bagnaia, 9° a 0.506 dalla vetta. La Ducati non ha il passo per competere con Quartararo in gara, questo è conclamato. Eppure sul giro secco il discorso cambia: basta vedere Miller e Zarco in prima fila…Non è un buon periodo per il piemontese, il sogno iridato sta rapidamente evaporando come un’avventura di mezza estate.

14.55 15ma pole in carriera per Quartararo, la quinta consecutiva in questa stagione. Il francese, peraltro, nel corso delle FP4 ha messo in pista un passo inavvicinabile per la concorrenza: domani potrebbe dominare.

14.53 Pole per Fabio Quartararo in 1’38″853, 2° Miller a 0.037, 3° Zarco a 0.196. Seguono Oliveira, Morbidelli, Vinales, Aleix Espargarò, Binder, Bagnaia e Mir. 11° Valentino Rossi a 0.752, 12° Pol Espargarò.

14.52 BANDIERA A SCACCHI!

14.51 Zarco arpiona il terzo posto in extremis! 5° Morbidelli, 9° Bagnaia, 11° Valentino Rossi.

14.51 Vinales risale ed è 3°, in prima fila.

14.49 Bagnaia è 9°.

14.49 Cade anche Pol Espargarò, bandiere gialle.

14.48 Caduta per Miller alla curva 3.

14.48 GIRO PAZZESCO DI MILLER! E’ 2° a 0.037 da Quartararo.

14.47 Mir sale in terza piazza, ottavo Valentino Rossi.

14.47 Errore per Bagnaia, a cui resta solo un ultimo tentativo.

14.45 Doppia gomma soft per Valentino Rossi, in pista con la seconda moto dopo la caduta.

14.45 Cambio gomme per i piloti, che rientrano in pista per l’ultimo tentativo con gomma soft al posteriore.

14.44 A Bagnaia è stato cancellato un tempo per aver oltrepassato il limite della pista: sarebbe stato 5°.

14.43 Quartararo nettamente al comando, poi Morbidelli e Vinales: tre Yamaha davanti. Seguono Aleix Espargarò, Binder, Oliveira, Zarco, Mir, Bagnaia, Rossi, Miller e Pol Espargarò.

14.42 Valentino Rossi è rientrato ai box in scooter, ora potrà montare la seconda moto.

14.41 1’38″853! Quartararo rifila 0.421 a Morbidelli. Lancia un messaggio ai rivali: “E ora venitemi a prendere…”

14.40 Morbidelli sale al comando in 1’39″274, ma Quartararo si sta migliorando tantissimo.

14.39 Fa subito la voce grossa Quartararo. 1’39″351, tanto per cominciare…

14.39 NOOO!!! Caduta di Valentino Rossi alla curva 4! Ora deve correre ai box ed utilizzare la seconda moto.

14.38 1’39″834 per Aleix Espargarò, ma è un tempo ancora abbastanza alto.

14.37 Valentino Rossi in scia al compagno di squadra Morbidelli.

14.36 Media all’anteriore e soft al posteriore per Quartararo, Morbidelli, Vinales, Mir e Valentino Rossi.

14.35 INIZIATA LA Q2! 15 minuti per definire la griglia di partenza!

14.33 Super favorito per la pole il francese Fabio Quartararo, in stato di grazia con la Yamaha.

14.32 Ora la Q2 dalle 14.35. Durerà 15 minuti.

14.30 A Marc Marquez non è bastato prendere la scia di Miller per superare il taglio. Lo spagnolo è rimasto fuori per 11 millesimi. E gli brucerà ancora di più perché ad estrometterlo è stato proprio il compagno di squadra Pol Espargarò!

14.28 Miller e Pol Espargarò accedono alla Q2. Eliminati Marc Marquez, Nakagami, Martin, Lecuona, Bastianini, Petrucci, Marini, Alex Marquez e Savadori.

14.26 1’39″153 per Miller, chiude davanti a tutti con la Ducati. 2° Pol Espargarò con la Honda a 0.017, 3° Marquez a 0.028.

14.26 FUORI MARQUEZ!

14.24 1’39″347, Nakagami al comando con 0.206 su Miller.

14.24 Si sta migliorando tanto Nakagami con la Honda.

14.23 Marquez ancora in scia a Miller, come aveva fatto la scorsa settimana con Vinales.

14.23 Intanto Valentino Rossi sta osservando con attenzione ai box questa Q1. Ricordiamo che è già qualificato per la Q2.

14.22 Brutta caduta per Lecuona, che dunque non potrà migliorarsi.

14.20 I piloti cambiano le gomme ed entrano in pista con l’ultimo set di gomme soft nuove al posteriore.

14.18 Al momento Miller e Lecuona sarebbero qualificati per la Q2, gli altri partirebbero dal 13° posto in poi sulla griglia di partenza. Ma mancano ancora 7 minuti.

14.17 Miller sale in vetta con appena 14 millesimi su Lecuona!

14.16 Martin si porta in seconda piazza con la Ducati Pramac a 0.147 da Lecuona. 3° Pol Espargarò, 4° Miller, 5° Marc Marquez, 6° Marini, 7° Petrucci, 9° Bastianini, 11° Savadori.

14.14 1’39″567 per Lecuona, in testa con la KTM.

14.13 Marquez intanto si mette subito in scia a Miller…

14.12 Miller e Marquez dovrebbero essere i favoriti per superare il taglio.

14.11 In Q1 saranno impegnati Petrucci, Marini, Bastianini, Lecuona, Nakagami, Savadori, Miller, Pol Espargarò, Alex Marquez, Martin, Marc Marquez. Solo i primi due accederanno alla Q2, dove si è già qualificato Valentino Rossi: dunque il Dottore è certo di partire tra i migliori 12.

14.10 Ora la Q1! 15 minuti di durata.

14.08 Ancora bene Valentino Rossi, che conferma il trend di crescita imboccato da stamattina. Peraltro il Dottore ha convinto anche sul passo.

14.07 Bagnaia e le Ducati devono provare a limitare i danni domani, di certo Quartararo è fuori portata.

14.06 Quartararo impressionante. Sul passo gira 4-5 decimi più veloce rispetto a chiunque. E chiaramente è super favorito anche per conquistare la sua quinta pole consecutiva.

14.04 Gli altri italiani: 11° Bagnaia a 0.963, 12° Petrucci, 13° Morbidelli, 17° Bastianini, 21° Savadori.

14.03 Quartararo chiude le FP4 al comando in 1’39″602, 2° Vinales a 0.426, 3° Oliveira a 0.471. Seguono Zarco, Miller, Marc Marquez, Valentino Rossi a 0.835, Pol Espargarò, Miller e Nakagami.

14.02 BANDIERA A SCACCHI! Terminano le FP4.

14.01 Attenzione perché Rossi ha compiuto un passo avanti importante e davvero potrebbe stupire in questo fine settimana. Forse ha imboccato finalmente la strada giusta, sta guidando di nuovo come piace a lui.

14.00 Rossi gira un secondo al giro più lento di Quartararo. Ma il francese a sua volta è molto più veloce rispetto a chiunque.

13.58 1’39″6 per Quartararo. Un long-run allucinante. Gli avversari si stanno spaventando.

13.57 Rossi è sempre settimo, 11° Bagnaia. La Ducati sul passo fa fatica, c’è poco da fare.

13.56 1’40″8 per Valentino Rossi, che lavora sul passo. Quartararo a parte, il Dottore non è lontano da chi si giocherà il podio domani.

13.56 Morbidelli monta una coppia di medie e risale in 13ma piazza a 1″1.

13.55 Con Marquez ancora a mezzo servizio, Quartararo si candida a monopolizzare questo Mondiale.

13.54 Cambia la gomma, ma Quartararo continua a fare malissimo agli avversari. 1’39″602, ha migliorato ancora il proprio miglior tempo anche con la gomma dura.

13.53 Caduta di Jorge Martin con la Ducati Pramac.

13.52 Ora anche Quartararo prova la gomma hard al posteriore (e media all’anteriore).

13.50 Sin qui le Yamaha di Quartararo e Vinales hanno mostrato qualcosa in più nei long-run. Chiaramente il francese sembra una spanna sopra tutti.

13.49 Morbidelli dunque sta simulando la parte finale della gara.

13.48 Quartararo comanda su Vinales, oliveira, Zarco, Marquez e Rossi. 9° Bagnaia, 16° Morbidelli che sinora ha usato una gomma hard molto usata.

13.46 Valentino Rossi sta ponendo le basi per una gara da top10. Vi sembrerà poco, ma è importante fare un passetto alla volta.

13.45 RISALE ROSSI! 1’40″437! 0.756 da Quartararo. Si vede a occhio che il Dottore guida con una fluidità completamente diversa rispetto a ieri.

13.45 Quartararo è rientrato ai box. Impressionante il passo del francese con le medie.

13.44 Migliora il passo di Miller, comunque ben distante da Quartararo.

13.43 Caduta per Iker Lecuona (Ktm) alla curva 5, che montava una coppia di gomme hard.

13.43 Che film ci immaginiamo? Pole di Quartararo, partenza a razzo in gara e fuga solitaria. Il francese in questo momento è superiore.

13.42 Gli altri italiani: 10° Petrucci, 11° Rossi, 13° Bastianini, 15° Morbidelli, 20° Marini, 21° Savadori.

13.41 Quartararo guida davanti a Vinales, Oliveira, Marc Marquez e Miller. 6° Bagnaia.

13.40 Avvio di FP4 difficile per Morbidelli, 12° a 1″192 dalla vetta.

13.40 Inesorabile Quartararo. 1’39″681. Continua ad abbassare il proprio tempo. Inutile dire che nessuno riesce a mantenere un ritmo simile.

13.39 Bagnaia al momento paga un secondo da Quartararo.

13.38 Quartararo fa un altro sport in questo momento. 1’39″726. Continua a migliorarsi, ma ricordiamo che il francese sta utilizzando una coppia di gomme medie.

13.37 VALENTINO ROSSI IN CRESCITA! Altro buon giro, è 8° a 0.821 da Quartararo. 7° Bagnaia.

13.36 Ottimo 1’39″9 per Quartararo, torna davanti con 4 decimi su Vinales.

13.36 Caduta per Aleix Espargarò (Aprilia).

13.35 Vinales sale in vetta in 1’40″405 davanti a Oliveira, Marquez e Miller. La classifica chiaramente cambia di continuo in queste battute iniziali.

13.34 1’41″218, Quartararo al comando.

13.34 Oliveira al comando con la Ktm davanti a Miller e…Valentino Rossi!

13.33 Questa sessione è molto importante per provare le moto e le gomme in assetto da gara. Peraltro domani si gareggerà alle 13.00 per evitare alle 14.00 la sovrapposizione con la F1.

13.32 Doppia media per Quartararo, media-hard per Morbidelli e Vinales.

13.31 Media all’anteriore e hard al posteriore per Valentino Rossi e Bagnaia.

13.30 Iniziata la quarta ed ultima sessione di prove libere del GP di Catalogna 2021 di MotoGP.

13.29 Le FP4 dureranno 30 minuti. Poi dalle 14.10 inizieranno le qualifiche.

13.27 La Honda detiene però il primato di affermazioni consecutive, avendo trionfato per 4 anni di fila (1996, 1997, 1998, 1999).

13.26 A proposito di costruttori, sinora nel Gran Premio di Catalogna hanno primeggiato quattro differenti Case. Interessante notare come Honda e Yamaha siano attualmente appaiate a quota 10 vittorie. Le uniche capaci di spezzare questo duopolio sono state la Ducati, che ha raccolto 4 successi, e la Suzuki (1).

13.25 Dunque sono cinque i centauri impostisi in più di un’occasione. Quanti, però, sono stati in grado di vincere su due moto diverse? Ce l’hanno fatta in tre, ovvero Valentino Rossi (2 volte con Honda e 5 con Yamaha), Casey Stoner (Ducati, Honda) e Jorge Lorenzo (4 successi con Yamaha e 1 su Ducati) .

13.23 GP CATALOGNA – VITTORIE TOP CLASS

7 – ROSSI Valentino [ITA] (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016)

5 – LORENZO Jorge [SPA] (2010, 2012, 2013, 2015, 2018)

2 – DOOHAN Mick [AUS] (1997, 1998)

2 – STONER Casey [AUS] (2007, 2011)

2 – MARQUEZ Marc [ESP] (2014, 2019)

1 – CHECA Carlos [ESP] (1996)

1 – CRIVILLÈ Alex [ESP] (1999)

1 – ROBERTS Kenny (Jr.) [USA] (2000)

1 – CAPIROSSI Loris [ITA] (2003)

1 – PEDROSA Dani [ESP] (2008)

1 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] (2017)

1 – QUARTARARO Fabio [FRA] (2020)

13.22 Complessivamente, sono 9 i successi italiani in questo Gran Premio. Al già citato “settebello” di Rossi vanno aggiunte le affermazioni di Loris Capirossi (2003) e Andrea Dovizioso (2017). Peraltro la vittoria di Capirex fu storica, in quanto rappresentò la prima della Ducati nella MotoGP.

13.20 Ovviamente, non sorprende che Valentino Rossi detenga anche il primato di vittorie consecutive. Il Dottore è infatti il solo ad aver firmato un hat-trick, primeggiando per tre anni di fila (2004, 2005, 2006).

13.18 Oltre al Dottore ci sono altri due centauri in attività ad aver già trionfato nel Gran Premio di Catalogna. Si tratta di Marc Marquez (2014, 2019) e di Fabio Quartararo (2020).

13.15 Dal 1996 a oggi la classe regina ha sempre gareggiato a Montmelò, senza mancare l’appuntamento neppure nel tormentato 2020, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19. Il pilota più vincente in assoluto nel GP di Catalogna è Valentino Rossi, il quale è stato capace di arpionare addirittura 7 affermazioni, peraltro diluite nell’incredibile arco temporale di 15 anni! Infatti il quarantaduenne di Tavullia ha primeggiato nel 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2016!

13.11 Domani si disputerà la 26ma edizione del Gran Premio di Catalogna. Questa prova è stata ideata nel 1996 allo scopo di avere l’autodromo di Montmelò come appuntamento fisso del calendario dopo che l’impianto aveva ospitato una tantum il GP d’Europa nel 1992.

13.07 La classifica combinata delle prove libere:

1 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’40.402 5 1’39.256 17 1’38.929 17

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.853 5 0.046 0.046 1’39.401 19 1’38.975 13

3 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.927 7 0.122 0.076 1’40.096 18 1’39.051 18

4 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’41.085 11 0.144 0.022 1’39.760 17 1’39.073 18

5 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’40.378 17 0.150 0.006 1’39.983 18 1’39.079 18

6 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.512 11 0.237 0.087 1’39.662 16 1’39.166 19

7 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’40.767 10 0.306 0.069 1’39.235 18 1’39.760 20

8 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.753 8 0.353 0.047 1’39.821 18 1’39.282 20

9 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.960 5 0.395 0.042 1’40.150 7 1’39.324 17

10 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’41.267 5 0.497 0.102 1’40.836 17 1’39.426 21

11 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.991 10 0.566 0.069 1’39.914 19 1’39.495 18

12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’41.134 5 0.569 0.003 1’40.032 19 1’39.498 12

13 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.751 6 0.590 0.021 1’39.983 18 1’39.519 19

14 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’41.254 17 0.760 0.170 1’40.060 18 1’39.689 19

15 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.208 6 0.772 0.012 1’40.120 4 1’39.701 20

16 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’41.185 15 0.887 0.115 1’41.243 5 1’39.816 15

17 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’41.357 5 0.989 0.102 1’40.251 16 1’39.918 19

18 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’41.437 4 0.999 0.010 1’40.690 19 1’39.928 21

19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’41.363 9 1.048 0.049 1’39.977 16 1’40.743 3

20 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’41.464 11 1.146 0.098 1’40.094 17 1’40.075 15

21 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.744 17 2.052 0.906

13.05 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.30 scatteranno le FP4 del GP di Catalogna 2021 di MotoGP.

La cronaca della FP3 – Qualificati a Q1 e Q2

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Catalogna 2021, settima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. I piloti sono pronti per darsi battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani pomeriggio. Si preannuncia grande spettacolo perché dopo le prove libere diversi centauri sono molto vicini tra loro e si fronteggeranno all’ultimo sangue per cercare di scattare il più avanti possibile.

Al Montmelò si dovrebbe assistere a una nuova sfida tra le Ducati e le Yamaha. Francesco Bagnaia vuole riscattare lo zero del Mugello, Jack Miller punta al rilancio, Johann Zarco cerca continuità. Sull’altro fronte il leader del Mondiale Fabio Quartararo va velocissimo, si sta ben comportando Maverick Vinales, attenzione alla Petronas di Franco Morbidelli. Si spera in un’inversione di rotta da parte di Valentino Rossi e di Marc Marquez.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Catalogna 2021, settima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 13.30 con i 30 minuti di prove libere 4, poi dalle 14.10 il via alle qualifiche. Buon divertimento a tutti.

