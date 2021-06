DIRETTA MotoGP, GP Catalogna LIVE: 2° Morbidelli, Bagnaia 5° in classifica. Rossi nelle retrovie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.08 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per le FP3 e le qualifiche del GP di Catalogna 2021 di MotoGP. Un saluto sportivo!

15.07 La classifica combinata delle prove libere del venerdì del GP di Catalogna.

1 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’40.767 10 1’39.235 18

2 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’40.402 5 1’39.256 17 0.021 0.021

3 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.853 5 1’39.401 19 0.166 0.145

4 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.512 11 1’39.662 16 0.427 0.261

5 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’41.085 11 1’39.760 17 0.525 0.098

6 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.753 8 1’39.821 18 0.586 0.061

7 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.991 10 1’39.914 19 0.679 0.093

8 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’41.363 9 1’39.977 16 0.742 0.063

9 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’40.378 17 1’39.983 18 0.748 0.006

10 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.751 6 1’39.983 18 0.748

11 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’41.134 5 1’40.032 19 0.797 0.049

12 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’41.254 17 1’40.060 18 0.825 0.028

13 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’41.464 11 1’40.094 17 0.859 0.034

14 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.927 7 1’40.096 18 0.861 0.002

15 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.208 6 1’40.120 4 0.885 0.024

16 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.960 5 1’40.150 7 0.915 0.030

17 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’41.357 5 1’40.251 16 1.016 0.101

18 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’41.437 4 1’40.690 19 1.455 0.439

19 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’41.267 5 1’40.836 17 1.601 0.146

20 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.744 17 1’40.981 4 1.746 0.145

21 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’41.185 15 1’41.243 5 1.950 0.204

15.06 La classifica delle FP2:

15.05 Valentino Rossi, dopo qualche timido segnale al mattino con la soft all’anteriore, è ripiombato nel baratro con le medie. E’ andato piano sia sul passo sia sul giro secco. La situazione, purtroppo, resta difficile. Non è di certo l’ideale accusare oltre un secondo e mezzo di distacco dal proprio compagno di squadra (Morbidelli). Urge una reazione nelle FP3 di domani mattina.

15.04 I migliori in ottica gara sono stati Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. Il romano, in particolare, ha impressionato con la hard al posteriore.

15.02 La classifica odierna non deve ingannare: la Ducati è balzata davanti solo quando i piloti hanno montato la gomma soft al posteriore. Sul passo la moto italiana ha denotato grandi difficoltà e sicuramente, ad oggi, non è al livello delle Yamaha.

15.00 Gli altri italiani: 12° Petrucci, 13° Marini, 19° Valentino Rossi a 1″601, 20° Savadori.

14.59 Completano la top10 Vinales, Miller, Bastianini, Aleix Espargarò e Pol Espargarò.

14.58 Il francese Zarco (Ducati Pramac) chiude la sessione in 1’39″235, appena 0.021 meglio di Morbidelli. 3° Quartararo a 0.166, 4° Binder a 4 decimi, 5° Bagnaia a 0.525.

14.57 BANDIERA A SCACCHI, TERMINATA LA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE!

14.56 SQUILLO DUCATI! Zarco strappa il primato a Morbidelli in extremis in 1’39″235!

14.55 RISALE BAGNAIA! 6° a 0.577.

14.54 MORBIDELLI DI NUOVO IN VETTA! 1’39″256! 2° Zarco a 0.190!

14.54 2° Vinales a 0.159 da Binder.

14.53 BINDER AL COMANDO CON LA KTM! 1’39″662! 247 millesimi meglio di Morbidelli. Ma ora con le soft si stanno migliorando tutti…

14.52 Vinales secondo a 84 millesimi da Morbidelli.

14.52 Vediamo se Bagnaia riuscirà a scuotersi con la gomma morbida al posteriore (e media all’anteriore).

14.51 Intermedi importanti per Vinales.

14.50 Media all’anteriore e soft al posteriore per Valentino Rossi.

14.49 Doppia soft per Morbidelli e Quartararo. Ora è time-attack…

14.48 In pratica, Morbidelli a parte, italiani in grande difficoltà.

14.47 I piazzamenti degli italiani: 1° Quartararo, 12° Bastianini, 13° Bagnaia, 16° Petrucci, 18° Savadori, 19° Rossi, 21° Marini.

14.45 Quasi tutti i piloti ai box in questa fase.

14.44 Valentino Rossi rientra ai box. Resta 19° a 1″213 da Morbidelli.

14.43 E’ molto alto anche il passo di Miller.

14.42 La miglior Ducati resta quella non ufficiale di Johann Zarco, 7° con la Pramac a 0.293 da Morbidelli.

14.41 Hard al posteriore per Mir, soft per Bagnaia.

14.40 Rossi, dopo un buon primo intermedio, perde ben 7 decimi al secondo parziale.

14.40 Un quarto d’ora al termine delle FP2.

14.39 Dopo una sosta ai box, Morbidelli torna in pista ancora con una media al posteriore.

14.38 Valentino Rossi prova a girare dietro Vinales, tuttavia fatica a tenere il passo dello spagnolo.

14.37 Francesco Bagnaia molto pensieroso ai box. La Ducati non va: il piemontese è 13°, appena davanti al compagno di squadra Miller.

14.36 Valentino Rossi si è migliorato di un decimo, ma non basta. E’ sempre 19° a 1″2 dalla vetta.

14.35 Sempre al comando Morbidelli in 1’39″909, 2° Quartararo a 0.097, 3° Marquez a 0.211.

14.33 Marquez è terzo, ma ha utilizzato una gomma soft al posteriore, a differenza di Morbidelli che aveva una hard e Quartararo con la media.

14.31 Ducati che, come da previsione, non sta brillanto a Barcellona. La pista adatta era quella del Mugello, ma sappiamo com’è andata a finire…

14.30 Nelle prime cinque posizioni troviamo per ora 3 Yamaha e 2 Honda. In top10 anche 2 Ktm, 1 Aprilia, 1 Suzuki e 1 Ducati.

14.29 Valentino Rossi sta facendo tanta fatica con le medie. Stamattina era andata molto meglio con la soft all’anteriore.

14.27 Spiace tanto che un grande pilota come Franco Morbidelli, sicuramente da Mondiale, debba venire sminuito con una Yamaha del 2019! Sulle piste dove non conta il motore, come qui a Barcellona, riesce a far vedere quanto vale davvero. Ma non merita tutto questo.

14.26 Gli altri italiani: 12° Bastianini, 13° Bagnaia, 16° Petrucci, 18° Savadori, 19° Valentino Rossi, 21° Marini.

14.25 Morbidelli in testa davanti a Quartararo, Marquez, Vinales, Pol Espargarò, Mir, Zarco, Oliveira, Aleix Espargarò e Lecuona.

14.23 Morbidelli stratosferico! Stampa un giro a soli 20 millesimi dal suo migliore. Ricordiamo che il centauro italiano è l’unico in pista con una gomma dura al posteriore!

14.23 Valentino Rossi al momento è 20° e penultimo a 1″358 da Morbidelli, mentre il fratello Luca Marini è ultimo.

14.22 MORBIDELLI! Sale in vetta in 1’39″909! Il romano conferma l’ottimo feeling con la pista catalana.

14.21 Bagnaia si migliora, ma è ancora 12°.

14.21 Inizia a martellare Fabio Quartararo. 1’40″006 per il leader del Mondiale.

14.20 Italiani in ombra per ora: sesto Morbidelli, 12° Bastianini, 13° Bagnaia, 14° Petrucci, 20° Valentino Rossi.

14.19 Vinales secondo a 19 millesimi da Marquez.

14.18 Chi si rivede…Marc Marquez in testa in 1’40″120. La Honda sembra decisamente a suo agio a Barcellona.

14.17 1’40″146 per Pol Espargarò (Honda), 2° Quartararo.

14.16 Caduta di Luca Marini con la Ducati alla curva 4.

14.15 I tempi si stanno abbassando tantissimo. Ora è Pol Espargarò a prendere la vetta.

14.15 Ma ecco il campione del mondo Joan Mir scavalcare il connazionale con la Suzuki: 1’40″342.

14.15 Aleix Espargarò resta al comando grazie al tempo ottenuto in mattinata.

14.13 Franco Morbidelli opta per una media all’anteriore e hard al posteriore.

14.12 Coppia di medie per Valentino Rossi, Vinales e Quartararo.

14.11 Media all’anteriore e soft al posteriore per Bagnaia e Miller, ovvero le due Ducati ufficiali.

14.10 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2 del GP di Catalogna 2021 di MotoGP!

14.08 Valentino Rossi non paga un distacco esagerato dai primi, dunque non è escluso un balzo in avanti importante.

14.07 Francesco Bagnaia non ha forzato sul giro secco stamattina, ma sul passo ha destato un’ottima impressione, pur perdendo qualcosa rispetto a Morbidelli e Quartararo.

14.04 Questa mattina si è visto un ottimo Franco Morbidelli. Nel pomeriggio i big caleranno definitivamente le carte.

14.02 La Honda detiene però il primato di affermazioni consecutive, avendo trionfato per 4 anni di fila (1996, 1997, 1998, 1999).

14.00 A proposito di costruttori, sinora nel Gran Premio di Catalogna hanno primeggiato quattro differenti Case. Interessante notare come Honda e Yamaha siano attualmente appaiate a quota 10 vittorie. Le uniche capaci di spezzare questo duopolio sono state la Ducati, che ha raccolto 4 successi, e la Suzuki (1).

13.55 Dunque sono cinque i centauri impostisi in più di un’occasione. Quanti, però, sono stati in grado di vincere su due moto diverse? Ce l’hanno fatta in tre, ovvero Valentino Rossi (2 volte con Honda e 5 con Yamaha), Casey Stoner (Ducati, Honda) e Jorge Lorenzo (4 successi con Yamaha e 1 su Ducati).

13.50 GP CATALOGNA – VITTORIE TOP CLASS

7 – ROSSI Valentino [ITA] (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016)

5 – LORENZO Jorge [SPA] (2010, 2012, 2013, 2015, 2018)

2 – DOOHAN Mick [AUS] (1997, 1998)

2 – STONER Casey [AUS] (2007, 2011)

2 – MARQUEZ Marc [ESP] (2014, 2019)

1 – CHECA Carlos [ESP] (1996)

1 – CRIVILLÈ Alex [ESP] (1999)

1 – ROBERTS Kenny (Jr.) [USA] (2000)

1 – CAPIROSSI Loris [ITA] (2003)

1 – PEDROSA Dani [ESP] (2008)

1 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] (2017)

1 – QUARTARARO Fabio [FRA] (2020)

13.45 Complessivamente, sono 9 i successi italiani in questo Gran Premio. Al già citato “settebello” di Rossi vanno aggiunte le affermazioni di Loris Capirossi (2003) e Andrea Dovizioso (2017). Peraltro la vittoria di Capirex fu storica, in quanto rappresentò la prima della Ducati nella MotoGP.

13.40 Ovviamente, non sorprende che Valentino Rossi detenga anche il primato di vittorie consecutive. Il Dottore è infatti il solo ad aver firmato un hat-trick, primeggiando per tre anni di fila (2004, 2005, 2006).

13.36 Oltre al Dottore ci sono altri due centauri in attività ad aver già trionfato nel Gran Premio di Catalogna. Si tratta di Marc Marquez (2014, 2019) e di Fabio Quartararo (2020).

13.32 Dal 1996 a oggi la classe regina ha sempre gareggiato a Montmelò, senza mancare l’appuntamento neppure nel tormentato 2020, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19. Il pilota più vincente in assoluto nel GP di Catalogna è Valentino Rossi, il quale è stato capace di arpionare addirittura 7 affermazioni, peraltro diluite nell’incredibile arco temporale di 15 anni! Infatti il quarantaduenne di Tavullia ha primeggiato nel 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2016!

13.28 Questi i risultati della sessione mattutina:

13.25 Ben ritrovati amici di OA Sport. Dalle 14.10 andranno in scena al Montmelò le prove libere 2 del GP di Catalogna 2021 di MotoGP.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2021, valevole per il settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo il Mugello, il circus torna protagonista al Montmelò per il secondo atto del primo back-to-back europeo di questo campionato.

Fari puntati a Barcellona su Fabio Quartararo, leader della generale e grande favorito per la vittoria di tappa alla luce di uno stato di forma impressionante e degli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni sulla pista catalana. Gli avversari comunque non mancheranno e proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote sin dalle prove libere, in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara domenicale.

Grande voglia di riscatto in casa Ducati dopo la delusione del Mugello, in cui la casa di Borgo Panigale non è riuscita a salire sul podio con nessun pilota nonostante un lay-out sulla carta favorevole. Francesco Bagnaia è reduce da un pesante “zero” ed è quindi chiamato ad un fine settimana pulito, in modo da contenere il tentativo di fuga di Quartararo. C’è curiosità per vedere all’opera Marc Marquez, in crescita dal punto di vista fisico ma ancora lontano dal top, mentre Valentino Rossi cercherà di replicare le ottime performance della scorsa stagione al Montmelò.

Appuntamento fissato dunque alle ore 14.10 per l’inizio della seconda sessione di prove libere del GP catalano. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento al settimo Gran Premio del 2021: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press