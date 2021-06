DIRETTA MotoGP, GP Assen 2021 LIVE: orario warm-up, programma gara TV8

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL PROGRAMMA DI OGGI DI F1 E MOTOGP

Come guardare il warm-up e la gara in tv – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Olanda, nono round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Assen assisteremo a un grande spettacolo e si dovranno trovare assetti molto equilibrati per esprimersi in quella che è nota come l’Università del Motociclismo.

Maverick Vinales partirà dalla pole-position e con Fabio Quartararo cercheranno di andare a comporre una coppia di testa tutta in casa Yamaha. La M1 su questo circuito sembra comportarsi piuttosto bene e per questo i concorrenti diretti non potranno permettersi di perdere il treno e lascare scappare i due alfieri di Iwata. La Ducati, con Francesco “Pecco” Bagnaia, si metterà in “marcatura”. Il centauro della Rossa ha ottenuto ieri una prima fila significativa proprio allo scopo di rimanere attaccato ai due piloti citati precedentemente e magari giocare il jolly per far saltare il banco nella fase decisiva della gara.

Vorrà stupire Valentino Rossi. Il “Dottore” dalla 12ma piazza sogna di entrare nella top-10 su uno dei tracciati da lui più amato. La velocità messa in mostra nel corso dei turni di libere non è affatto male e quindi si può sperare. Servirà, invece, l’impresa a Marc Marquez solo 20° al termine del time-attack e vittima di tante cadute nel corso del fine-settimana.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Olanda, nono round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.40 con il warm-up, mentre la gara prenderà il via alle 14.00. Buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press