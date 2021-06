DIRETTA MotoGP, GP Assen 2021 LIVE: orario gara TV8 e risultati in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca qualifiche – Griglia di partenza – Presentazione gara – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Olanda 2021, valevole per il nono round stagionale del Mondiale MotoGP e ultimo atto prima della lunga pausa estiva di metà campionato. Fari puntati ad Assen sull’annunciato duello fratricida per la vittoria in casa Yamaha Factory tra Maverick Viñales e Fabio Quartararo, ma attenzione a possibili colpi di scena legati anche al meteo.

Alle spalle dei due “ufficiali” Yamaha scatterà la Ducati di Francesco Bagnaia, chiamato ad una prestazione importante per conservare un posto sul podio e limitare i danni in classifica generale rispetto al leader Quartararo. Candidati alla top3 anche la KTM di Oliveira, la Ducati Pramac di Zarco e le Suzuki di Rins e Mir. Obiettivo top10 per Valentino Rossi, autore di un buon sabato e collocato in quarta fila sulla griglia di partenza.

Il GP d’Olanda 2021 di MotoGP, in programma alle ore 14.00 con diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e live streaming su diretta streaming su diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN, sarà visibile anche in chiaro su TV8 in differita dalle ore 17.00.

Appuntamento fissato dunque verso le ore 14 italiane per il via della gara di Assen per la classe regina del Motomondiale. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press