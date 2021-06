DIRETTA F1, GP Stiria 2021 LIVE: comanda Verstappen la FP3, Hamilton insegue. Leclerc 7° e Sainz 9°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.44: Fuochi d’artificio con tutti i piloti con gomme soft. Hamilton comanda con il crono di 1’04″369 a precedere di 0″463 Bottas e di 0″602 Verstappen (ai box). Leclerc è 4° a 0″971, mentre Sainz è settimo a 1″329.

12.43: In pista anche la Ferrari di Sainz con le gomme soft.

12.42: Si lancia Schumacher con le gomme soft.

12.38: Ferrari che finora ha girato con le medie non massimizzando la prestazione, vedremo se girerà con le morbide nelle prossime run.

12.36: Si inserisce Antonio Giovinazzi con le soft tra le due Ferrari, ottavo a 1″118 da Verstappen.

12.34: Le due Ferrari con gomme gialle sono in settima posizioene con Leclerc a 1″008 e con Sainz a 1″295. Hamilton si avvicina a Verstappen ed è secondo con le soft a 0″396.

12.33: Tempo pazzesco di Verstappen che con le soft si porta in vetta 1’04″971 a precedere di 0″719 Gasly e di 0″727 Bottas.

12.32: La pista si gomma sempre di più e Gasly si porta in seconda posizioen a 0″119 con le soft, Perez è terzo a 0″223 con gomme medie. Leclerc è sesto e Carlos Sainz ottavo.

12.28: Hamilton migliora e sale in terza posizione 0″329 con le soft, mentre Tsunoda sale in seconda 0″248 con le medie. Sainz 5° e Leclerc 7°.

12.27: Suona la campana Verstappen che con gomme soft rifila con le stesse mescole a Bottas 0″492 (secondo). Sainz 3° a 0″695 (medie) e Leclerc 5° 0″770.

12.25: Gasly è terzo 0″225 ora con l’AlphaTauri, Leclerc scala in quarta posizione.

12.23: Le Ferrari si avvicinano: Sainz è secondo con gomme medie a 0″054 da Bottas (soft), Leclerc è terzo a 0″278. Hamilton è quinto a 0″401 con gomme soft.

12.21: Arrivano Piere Gasly che si porta 0″056 da Russell con le soft, mentre Leclerc è terzo 0″222 con le medie.

12.20: Velocissimo Russell con la Williams (gomme medie): il britannico è in vetta con il crono di 1’06″454 a precedere di 0″232 Alonso.

12.19: Arriva Raikkonen e il finlandese è terzo a 0″037 da Alonso. Il finnico è con le soft.

12.18: Fernando Alonso si porta in vetta con il crono di 1’06″686 a precedere di 3 millesimi Giovinazzi e di 0″153 Ocon. Per Fernando (gomme medie), mentre Giovinazzi ha le soft.

12.16: Si migliora Ocon che si porta in vetta con le gomme medie in 1’06″839 a precedere di 0″192 Alonso.

12.15: Raikkonen ottiene il miglior crono della sessione, ma il suo tempo viene cancellato per aver oltrepassato i limiti della pista.

12.14: Si lancia Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo: gomme soft per il finlandese.

12.12: Alonso si porta in vetta con il crono di 1’07″031 con gomme medie a precedere di 0″322 Ocon e di 4″207 su Schumacher.

12.11: Parte il primo giro cronometrato di Ocon su Alpine (gomme medie). Sulla pista anche l’altra Alpine di Alonso.

12.10: Gli altri piloti attendono prima di scendere in pista. Vedremo quando gireranno i big.

12.07: Mazepin si avvicina a Schumacher a 0″092 dal suo compagno di squadra.

12.05: Sole le due Haas con giri cronometrati: Schumacher comanda con il tempo di 1’11″238 a precedere di 0″220 Mazepin.

12.03: Schumacher sigla il crono di 1’11″308 con 1″112 di margine su Mazepin. Girano solo le Haas, mentre Gasly è tornato ai box.

12.02: Esce la Haas di Mick Schumacher che con le gomme dure prova le condizioni del tracciato. Sulla pista anche Mazepin con l’altra Haas (gomme dure) e Gasly (gomme soft) con l’AlphaTauri che ieri non ha girato per un problema al motore.

12.00: VIA ALLA FP3!!!

11.57: Si prospetta quindi una FP3 molto interessante.

11.54: Si vocifera che la Ferrari abbia seguito la stessa filosofia, concentrandosi soprattutto sulla simulazione di long-run per evitare l’umiliazione patita al Paul Ricard, dove la SF21 ha letteralmente mangiato gli pneumatici. Se così fosse, potremmo aspettarci delle Rosse piuttosto competitive, quantomeno per la seconda/terza fila.

11.51: Chiaramente la principale alternativa al giovane olandese è rappresentata da Lewis Hamilton, che per la verità aveva fatto segnare un crono migliore di quello di Super Max nel turno pomeridiano, invalidato però dal fatto di aver superato i track limits. In effetti la Mercedes W12 non è apparsa completamente a proprio agio nell’autodromo stiriano, pagando dazio rispetto alla RB16B soprattutto in termini di velocità pura. Invece, se guardiamo al passo gara, c’è maggior equilibrio.

11.48: Il grande favorito per conquistare la pole position appare essere Max Verstappen, già scattato davanti a tutti in Bahrain e soprattutto settimana scorsa in Francia. Il ventitreenne della Red Bull è stato il più veloce sul giro secco in entrambe le sessioni di prove libere della giornata di ieri, rifilando distacchi piuttosto consistenti a tutti gli avversari.

11.45: Il tracciato del Red Bull Ring richiederebbe un assetto da medio carico aereodinamico ma, i team dotati di Power Unit molto potenti opteranno per ali più cariche per compensare la rarefazione dell’aria e per avere una miglior trazione in uscita dalle curve.

11.42: Il tracciato è molto severo per il motore per l’elevata percorrenza a pieno carico, che, secondo i dati Magneti Marelli è stimabile intorno al 74%. Proprio per compensare la rarefazione dell’aria la turbina sarà costretta a girare a regimi più elevati mettendo ulteriormente sotto stress il gruppo turbocompressore e MGU-H.

11.39: Su un motore turbocompresso la minor densità dell’aria si può combattere con un aumento della pressione del turbo per ottenere potenze più elevate di quelle che si otterrebbero a parità di condizioni del motore rispetto ad una quota ben più bassa. Questo assicura ai turbo delle prestazioni generali molto simili anche a diverse quote di utilizzo.

11.36: Le Power Unit, utilizzando dei motori V6 turbo, non incontreranno grossi problemi per la rarefazione dell’aria dovuta l’altitudine mentre, quando si correva con i motori aspirati la perdita di potenza era di circa 6-8% rispetto a quella ottenibile su piste ad altezza 0 sul livello del mare.

11.33: Successivamente si affronta curva 8, in discesa per arrivare all’ultima piega (curva 9) caratterizzata da forti sconnessioni.

11.30: Curva 2, in salita, la si affronta in pieno fino ad arrivare all’importante staccata di curva 3 dove è molto facile andare a bloccare l’anteriore. Curva 3 rappresenta uno dei punti in cui è possibile effettuare dei sorpassi durante la gara. Il tratto compreso tra curva 4 e 7 è in discesa e ci sono le uniche due pieghe a sinistra di questa pista.

11.27: Il Red Bull Ring, a livello di percorrenza, in termini di tempo sul giro, è sicuramente uno dei tracciati più veloci essendo formato da solo nove curve. Curva 1 è di media velocità e l’uscita è molto importante per avere una buona velocità sul dritto.

11.24: Offre sia curve lente da trazione che rettilinei da elevata velocità e tre grandi frenate ma il tempo in cui i piloti rimangono con il piede sul freno è relativamente basso ed è stimato intono ai 9 s. Le frenate sono ravvicinate e questo rende difficile il raffreddamento dei freni, anche per la presenza di aria leggermente rarefatta.

11.21: Il tracciato austriaco è situato tra le Alpi ad una altezza sul livello del mare attorno ai 660 metri. Circuito poco tortuoso, Stop&Go, da medio carico aerodinamico con elevata velocità media e alta velocità di punta.

11.18: Ci apprestiamo a vivere un nuovo capitolo della sfida iridata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati attualmente da 12 punti in favore dell’olandese. Red Bull e Mercedes partono con i favori del pronostico per le posizioni di vertice anche con le seconde guide Sergio Perez e Valtteri Bottas, mentre il resto della griglia potrebbe battagliare per la top5.

11.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Spielberg si andranno a definire gli ultimi dettagli prima delle qualifiche che decideranno la griglia di partenza.

La Ferrari dovrà trovare la quadra. Nel day-1 la Rossa è stata veloce sul passo gara, ma non altrettanto nel time-attack. Pertanto, la scuderia si Maranello dovrà mettere insieme le informazioni per riuscire a capire come sfruttare al meglio la propria monoposto. L’obiettivo è quello di essere davanti alla McLaren e al gruppo di “centrocampo” per poter ambire alla terza fila della griglia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00 con la FP3, mentre le qualifiche sono previste dalle 15.00. Buon divertimento!

