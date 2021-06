DIRETTA F1, GP Le Castellet 2021 LIVE: la FP2 sta per iniziare, sarà ancora un monologo Mercedes?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.16 Si torna a correre sul circuito del Paul Ricard dopo un anno di attesa per lo stop dovuto alla pandemia

14.13 Tutti in pista per 60 minuti di capitale importanza, che ci diranno quali monoposto saranno le favorite in vista di qualifiche e, soprattutto, gara

14.10 Buongiorno e bentornati a Le Castellet. Tra 50 minuti esatti prenderà il via la FP2 del GP di Francia 2021!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Francia 2021, settima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Le Castellet. I piloti torneranno in pista alle ore 15.00 per la seconda sessione di questo intenso venerdì, pronti per proseguire la propria attività lavorativa dopo il turno mattutino. Tutte le scuderie avranno a disposizione un’ora di tempo per affinare la messa a punto sulle monoposto e perfezionare l’intesa con un tracciato tradizionale, dove velocità e aerodinamica sono molto importanti.

I dati raccolti oggi pomeriggio saranno molto importanti in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica, visto che andranno in scena alla stessa ora. La Ferrari ha presentato alcune novità aerodinamiche durante la FP1, ma le due Rosse hanno faticato terribilmente: Charles Leclerc è 11mo a 1.502 dalla vetta, Carlos Sainz 16mo a 1.894. A dettare il passo è stato Valtteri Bottas con la Mercedes, il finlandse precede il compagno di squadra Lewis Hamilton di 0.335. Il britannico è comunque tallonato da Max Verstappen, leader del Mondiale che accusa 0.432 di ritardo con la prima delle Red Bull. Sergio Perez quarto a 0.745.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Francia 2021, ottava tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Le Castellet: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00 e si andrà avanti fino alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

