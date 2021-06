DIRETTA F1, GP Baku 2021 LIVE: Ferrari da sogno! Leclerc e Sainz tallonano le Red Bull

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.11 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per FP3 e qualifiche di Baku!

15.09 Allarmante in casa Ferrari la simulazione long-run di Leclerc, in grandissima difficoltà dal punto di vista del consumo degli pneumatici col passare dei giri dopo un paio di crono molto rapidi ad inizio stint.

15.07 Più incertezza relativa al giro secco, con Mercedes molto lontana in classifica ed una Ferrari molto vicina alla Red Bull. Domani però i valori in campo potrebbero cambiare notevolmente, con McLaren che dovrebbe inserirsi nella battaglia là davanti.

15.05 Sul passo gara Red Bull e Lewis Hamilton hanno fatto la differenza rispetto al resto della concorrenza, ma Ferrari chiude questo venerdì di Baku come terza forza in campo.

15.03 Di seguito la classifica finale della seconda sessione di libere a Baku:

15.00 BANDIERA A SCACCHI!! Ottimo segnale Hamilton con un ultimo giro in 1’46″8, mentre Sainz stampa un fantastico 1’45″8 con gomme medie nuove (appena montate).

14.58 Leclerc ha trovato molto traffico negli ultimi minuti e non è riuscito a confermarsi stabilmente su tempi competitivi. Molto costante Hamilton in 1’47″0 sempre su gomma media.

14.57 Red Bull impressionante sul passo gara con gomma soft: ultimo passaggio in 1’46″5 per Perez, 1’46″8 per Verstappen.

14.55 Bel giro per Sergio Perez in 1’46″6. Ultimi cinque minuti di FP2 prima della bandiera a scacchi.

14.54 Ritmo impressionante da parte di Verstappen, in costante miglioramento nonostante la gomma più soffice. Molto bene anche Hamilton in 1’47″0 con la mescola a banda gialla (media).

14.52 Red Bull in questa fase è leggermente più rapida della concorrenza sul passo, ma Hamilton comincia ad ingranare e scende sotto l’1’47” con gomma media.

14.50 Venerdì indecifrabile in casa Mercedes. Bottas e Hamilton non impressionano sul passo, mentre Red Bull parte forte e Perez scende subito sotto l’1’47”.

14.48 Comincia la simulazione passo gara della Red Bull con gomma soft. Sainz si lancia in 1’47″3.

14.47 Norris stabile in 1’47” su gomma soft, mentre Leclerc rallenta dopo un ottimo primo giro e passa sul traguardo in 1’47″9.

14.45 Carlos Sainz cambia gomma e passa alla media come Leclerc, che si lancia in 1’46″6 dimostrandosi più rapido di Norris con una mescola di svantaggio.

14.43 Norris scende in 1’47″0 con la McLaren. Attesa per i primi riscontri degli altri top team sul passo gara.

14.42 Programma di lavoro differenziato in casa Ferrari: gomma media per Leclerc, soft per Sainz.

14.41 Ultimo passaggio in 1’47″6 per Lando Norris con gomma soft, come giro d’attacco del long-run.

14.40 Archiviata la simulazione di qualifica per la maggior parte dei piloti, cominciano i primi long-run con elevato carico di carburante.

14.38 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

14.36 Max Verstappen nel frattempo completa l’uno-due Red Bull e si accoda a Perez in 1’42″216, precedendo entrambe le Ferrari.

14.34 Mercedes incolore fino a questo momento, ma è ancora presto per trarre delle conclusioni sul potenziale della W12 a Baku.

14.32 Arriva la risposta Red Bull! Sergio Perez vola in vetta alla classifica in 1’42″115 rifilando 128 millesimi a Sainz, mentre Verstappen si migliora e può alzare ulteriormente l’asticella.

14.30 Leclerc sbaglia, va lungo in staccata e danneggia l’alettone anteriore della sua Ferrari mentre stava girando davvero molto forte. Il monegasco riesce comunque a fare retromarcia e a riportare la macchina ai box.

14.28 Perez sale in terza piazza con la Red Bull a 383 millesimi da Sainz, ma Gasly fa ancora meglio e porta l’AlphaTauri al terzo posto con 0.291 di gap dalla vetta.

14.26 Molto bene Giovinazzi!! Terzo tempo per l’azzurro dell’Alfa Romeo a 698 millesimi dalla vetta con il record assoluto nel T3.

14.24 Bel progresso da parte di entrambe le Rosse!! Carlos Sainz in testa in 1’42″243 con 193 millesimi di vantaggio su Leclerc anche grazie ad un’ottima scia sul dritto nel T3. Attendiamo adesso la risposta di McLaren, Mercedes e Red Bull.

14.22 Le due Ferrari si lanciano per il primo time-attack con gomma soft, siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici.

14.21 SI RIPARTE!!! Tutti in pista con gomma rossa per la simulazione di qualifica!

14.19 Problemi al motore per la Williams di Latifi, che deve quindi concludere anzitempo il suo venerdì in pista.

🚩 RED FLAG 🚩 📻 “The engine’s died, engine just died” Latifi has stopped out on track ❌#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/Afx6AQAWmP — Formula 1 (@F1) June 4, 2021

14.18 Il cronometro continua a scorrere, nonostante la bandiera rossa, quindi mancano 42 minuti alla bandiera a scacchi.

14.16 Buoni segnali da parte di Ferrari in questo primo run pomeridiano con gomme medie. Cresce l’attesa a questo punto per la simulazione di qualifica con pneumatici soft.

14.14 BANDIERA ROSSA!! Nicholas Latifi è fermo in traiettoria a causa di un problema tecnico della sua Williams. Pausa che non dovrebbe essere particolarmente lunga.

14.13 Uno-due Ferrari!!! Carlos Sainz ferma il cronometro in 1’43″162 e batte Leclerc di 48 millesimi a parità di mescola, anche grazie ad una buona scia sul dritto.

14.11 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

14.09 LECLERC IN TESTA!!! 1’43″210 per il monegasco della Ferrari, che precede Gasly di 6 millesimi e Verstappen di un decimo e mezzo.

14.07 Sainz detta il passo in 1’44″0 davanti a Perez, Raikkonen, Leclerc e Gasly. Si lanciano nel frattempo Verstappen e Hamilton con gomme gialle (medie).

14.05 Subito un lungo alla staccata di curva 1 per Valtteri Bottas al primo giro lanciato. Tempi ancora molto alti in questa fase.

14.04 Gomme medie per tutti ad eccezione di Stroll, Mick Schumacher, Vettel (hard) e Alonso (soft).

14.02 Pista subito molto affollata: 16 macchine già impegnate nel primo run, ma a breve usciranno dai box anche gli ultimi quattro piloti.

14.01 Alpine non perde tempo e scende subito in pista con Ocon, che sfrutta l’uscita della pit-lane per una prova di partenza.

14.00 SEMAFORO VERDE!! Cominciano i 60 minuti della seconda sessione di libere del GP di Azerbaijan.

13.57 Scelte di set-up cruciali in quel di Baku, dove è davvero complesso trovare un assetto bilanciato in grado di competere in tutti settori del circuito. Red Bull stamattina ha optato per un’ala posteriore molto scarica per sopperire ad un deficit della power-unit Honda rispetto a quella Mercedes.

13.54 Vedremo se alcuni team cominceranno a lavorare in ottica qualifica su una possibile strategia legata al gioco delle scie, che a Baku può davvero fare una grande differenza in termini cronometrici sul lunghissimo rettilineo del tracciato azero.

13.51 Si profilano 60 minuti molto importanti e già abbastanza indicativi in vista del prosieguo del weekend. Prima fase dedicata come di consueto ai time-attack, mentre nel finale ci sarà spazio per le simulazioni di passo gara.

13.47 Questa invece è la classifica del Mondiale costruttori:

1 RED BULL RACING HONDA 149

2 MERCEDES 148

3 MCLAREN MERCEDES 80

4 FERRARI 78

5 ASTON MARTIN MERCEDES 19

6 ALPHATAURI HONDA 18

7 ALPINE RENAULT 17

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

9 WILLIAMS MERCEDES 0

10 HAAS FERRARI 0

13.43 Ricordiamo la classifica generale aggiornata del Mondiale piloti dopo cinque GP:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 105

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 101

3 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 56

4 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 47

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 44

6 Charles Leclerc MON FERRARI 40

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 38

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 24

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 16

10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 12

11 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 10

12 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 9

13 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 5

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 2

15 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

17 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

18 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

13.39 Attenzione già in FP2, ma soprattutto domani, alla possibile mina vagante McLaren. Il potenziale della vettura britannica sembra davvero notevole sul tracciato cittadino azero, quindi Norris e Ricciardo sono pronti a piazzare la zampata in ottica podio nei momenti clou del weekend.

13.35 Buon avvio di weekend in casa Red Bull con il miglior tempo di Verstappen ed il 4° posto di Perez in FP1. L’olandese, reduce dal trionfo di Montecarlo, sta affrontando il primo weekend della carriera da leader del Mondiale.

13.31 Mercedes dovrebbe essere favorita per la pole position, alla luce delle caratteristiche della W12, ma Hamilton e Bottas devono ancora mettere assieme un time-attack pulito in configurazione di qualifica.

13.27 Ferrari a caccia di conferme dopo gli ottimi riscontri raccolti in FP1, con Leclerc e Sainz che proveranno ad inserirsi nelle posizioni di vertice anche nella seconda sessione di libere.

13.23 Di seguito la classifica delle FP1 andate in scena stamattina a Baku:

13.19 Grande curiosità per vedere nuovamente all’opera team e piloti con pista più gommata in modo da valutare meglio i possibili valori in campo delle varie vetture sul passo gara e sul giro singolo da qualifica.

13.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan 2021, sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Azerbaijan 2021, sesta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino di Baku. Dopo la sessione mattutina che ha delineato quali sono i primi valori in campo, i piloti avranno a disposizione un’altra ora di tempo per proseguire nella messa a punto delle loro monoposto e per perfezionare il feeling col tracciato in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. Sarà un turno estremamente importante, visto che si corre alla stessa ora del GP di domenica.

La Ferrari vuole proseguire in scia a quanto di buono fatto vedere in mattinata. La Scuderia di Maranello è in crescita come aveva già dimostrato a Montecarlo un paio di settimane fa e i risultati della mattinata confermano il buon momento: Charles Leclerc è secondo in FPO1 ad appena 43 millesimi di ritardo da Max Verstappen, Carlos Sainz è invece terzo a 0.337 dall’olandese. A essere in difficoltà sono invece le due Mercedes: Lewis Hamilton è soltanto settimo a 0.709, Valtteri Bottas è addirittura nono a 1.707.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Azerbaijan 2021, sesta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino di Baku: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 e si andrà avanti fino alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse