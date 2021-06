La Nazionale italiana di Roberto Mancini il 2 luglio (ore 21.00) a Monaco di Baviera (Germania) affronterà il Belgio nel match valido per i quarti di finale degli Europei 2021 di calcio.

Gli azzurri, dopo aver convinto non poco nel corso della fase a gironi (tre vittorie con 7 gol fatti e 0 subiti), hanno sofferto più del previsto negli ottavi contro l’Austria. Un successo nei tempi supplementari per 2-1, dopo che nei 90′ regolamentari il punteggio era stato di 0-0. Una Nazionale che, quindi, ha saputo soffrire e gettare il cuore oltre l’ostacolo anche in una giornata poco felice.

E ora? E’ il momento della sfida contro il Belgio, che ieri ha battuto per 1-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Secondo l’ex CT dell’Italia Dino Zoff un avversario migliore rispetto ai lusitani: “La Nazionale ha buone possibilità di arrivare molto lontano, questo spauracchio del Belgio non mi è sembrato tale. Il Portogallo sarebbe stato più pesante, l’importante è continuare a non prendere gol“, le parole ai microfoni di Radio Anch’io Sport di Zoff, ricordando che nella sua esperienza da allenatore dell’Italia agli Europei del 2000 batté i Diavoli Rossi padroni di casa in quella rassegna continentale per 2-0.

Da questo punto di vista, una delle icone del nostro calcio ha voluto sottolineare i risultati ottenuti da Mancini: “I numeri sono numeri (31 risultati utili ndr.), Mancini ha fatto un gran lavoro e io sono molto fiducioso. E’ determinante cambiare i giocatori: nel 2000 Totti lo tenni a riposto contro l’Olanda, per farlo entrare a partita in corso“.

Foto: LaPresse