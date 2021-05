NASCAR Truck Series, Kyle Busch vince e regala un nuovo sigillo al proprio team

Kyle Busch domina in Kansas e vince per la seconda volta in stagione nella NASCAR Truck Series 2021. Il due volte campione della Cup Series conquista il quinto acuto consecutivo per il proprio team da Daytona ad oggi, il 61°personale nella storia della ‘F3’ della seguitissima categoria americana.

La prima Stage in Kansas ha visto da subito il ritmo incredibile del Kyle Busch Motorsport. John Hunter Nemechek #4 e Kyle Busch #51 si sono spartiti la leadership con Sheldon Creed (GMS Racing #2), unico in grado a tenere il passo delle due Tundra di testa.

Il #51 del gruppo, regolarmente iscritto alla Cup Series con una Camry del Joe Gibbs Racing, ha vinto la prima frazione ed ha iniziato ad imporre il suo impressionante passo nella seconda Stage, conquistata con margine ancora una volta su Creed e Nemechek,

L’ultimo terzo dell’evento ha rimescolato la situazione. Dopo una caution, il terzo restart della serata ha visto in difficoltà Busch e Nemechek. I due hanno lasciato spazio a Creed ed a Zane Smith (GMS Racing #21). I due hanno allungato sul gruppo, mentre le due Toyota del Kyle Busch Motorsport cercavano di riportarsi al comando dopo una pessima ripartenza.

La competizione sembrava finita quando, a sette giri dalla conclusione, la Safety Car è stata chiamata in causa per rimuovere una vettura in difficoltà. Kyle Busch, tronato leader con un passo nettamente superiore ai rivali, si è dovuto difendere negli ultimi 2 giri dell’overtime. Dopo un primo tentativo finito con una nuova caution, l’ultimo restart di giornata ha visto protagonista Busch che ha beffato prima del last lap i rivali Ross Chastain #42 ed Austin Hill (Hattori #16). Ben Rhodes (Christian Eckes #98) e Nemechek completano la Top5 di una prova indecisa fino al traguardo.

Appuntamento a settimana prossima con la Truck Series da Darlington (South Carolina).

Classifica finale NASCAR Truck Series Kansas

Kyle Busch (Toyota) Ross Chastain (Chevrolet) Austin Hill (Toyota) Christian Eckes (Toyota) John Hunter Nemechek (Toyota)

Foto: LaPresse