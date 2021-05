LIVE Thiem-Zverev 1-2, Masters1000 Madrid in DIRETTA: equilibrio in avvio di primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15-15 Serve&volley di Zverev dopo le proteste ancora per il Challenger.

0-15 In corridoio il diritto diagonale del tedesco dopo uno scambio ben impostato dall’austriaco con il rovescio.

1-3 ARRIVA IL BREAK DI ZVEREV! Dopo quattro tentativi, il tedesco trova il rovescio diagonale vincente sulla palla corta di Thiem.

40-AD Risposta profonda di Zverev che ottiene la quarta chance di break.

40-40 ROVESCIO PAZZESCO DI THIEM! Zverev prova ad accelerare con il rovescio ma l’austriaco riesce a trovare il punto decisivo per annullare la palla break.

40-AD ALTRO DOPPIO FALLO E TERZA CHANCE DI BREAK!

40-40 Ottima battuta di Thiem che prende la riga come certificato dal Challenger: non è d’accordo Zverev.

40-AD DOPPIO FALLO THIEM! Altra chance per Zverev.

40-40 Zverev è in forma quest’oggi: risposta aggressiva con il diritto in diagonale e poi accelerazione che gli permette di attaccare la rete e chiudere con lo smash.

AD-40 Servizio e diritto diagonale di Thiem.

40-40 Serve&volley dell’austriaco che annulla prontamente la chance nei pressi della rete.

30-40 PALLA BREAK ZVEREV! Il tedesco trova un altro diritto aggressivo.

30-30 Risposta profonda di Zverev: lento Thiem in uscita dal servizio.

30-15 Aggressivo Thiem in uscita dal servizio che si apre il campo e chiude con lo smash.

15-15 Servizio e diritto di nuovo del #4 al mondo che questa volta non trova il campo.

15-0 Servizio e diritto di Thiem aiutato dal nastro colpito da Zverev.

1-2 Zverev annulla la prima palla break del match e conduce il primo parziale.

AD-40 Gran prima del tedesco.

40-40 In rete la risposta di Thiem sulla prima di Zverev.

40-AD PALLA BREAK THIEM! L’austriaco trova un gran rovescio lungolinea in corso.

40-40 PASSANTE DI DIRITTO DIAGONALE DI THIEM! Smorzata vincente chiamando a rete Zverev.

40-30 Ottima prima centrale del tedesco.

30-30 Altro errore del teutonico in uscita dal servizio.

30-15 Servizio e diritto di Zverev che chiude con la volée di rovescio.

15-15 In rete il rovescio di Zverev in uscita dal servizio.

15-0 Servizio centrale vincente del tedesco.

1-1 Turno di battuta a zero per Thiem dopo una gran smorzata di rovescio.

40-0 Servizio e diritto diagonale dell’austriaco.

30-0 Molto solido Thiem dal centro del campo con il diritto in uscita dal servizio.

15-0 Largo lo sventaglio del tedesco dopo la risposta aggressiva di diritto.

0-1 Prima centrale del giocatore di Amburgo.

40-30 Gran volée di Zverev dopo l’accelerazione di diritto diagonale.

30-30 Grande scambio sulla diagonale di rovescio condotto da Thiem: lungo quello del #6 al mondo.

30-15 Prima esterna vincente del teutonico.

15-15 Thiem risponde in maniera aggressiva e accelera con il diritto diagonale: si ferma sul nastro la difesa del tedesco.

15-0 Buona prima di Zverev.

0-0 Si comincia! Batte Sascha Zverev.

INIZIO PRIMO SET

16.10 Dominic Thiem proverà a vincere sia quest’oggi che domani in finale non solo per un risultato ambizioso e per ripartire ma soprattutto per avvicinarsi di nuovo alla top4.

16.09 Il tennista austriaco ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere.

16.08 Il tedesco è in semifinale anche nel doppio maschile in coppia con Tim Putz: i due tedeschi sfideranno Granollers e Zeballos nel penultimo atto del torneo. Solo un set perso sin qui nei quarti di finale contro Shapovalov e Bopanna.

16.07 Comincia il riscaldamento!

16.05 Giocatori in campo a Madrid!

16.04 L’austriaco poi è uscito al quarto turno degli Australian Open contro Grigor Dimitrov in una brutta sconfitta per poi uscire ai quarti di Doha e al secondo turno a Dubai.

16.02 L’austriaco ha disputato solo 5 tornei sin qui: l’esordio è avvenuto all’ATP Cup nel girone dell’Italia, dove ha vinto contro Benoit Paire ma perso contro Matteo Berrettini e il doppio in coppia con Dennis Novak contro il romano e Fabio Fognini.

16.00 Dopo il best ranking alla posizione #3, le due finali Slam tra Melbourne e Flushing Meadows e l’atto conclusivo delle ATP Finals di Londra perso contro Daniil Medvedev, l’austriaco ha iniziato a rilento il 2021.

15.58 Dominic Thiem invece ha disputato 28 finali in carriera con 17 vittorie di cui 1 nei Masters1000, ad Indian Wells 2019 e le due perse a Madrid.

15.56 Il #6 al mondo vuole avvicinarsi nuovamente alla top5. In caso di vittoria quest’oggi salirebbe a 6545 punti mentre con un successo finale ne avrebbe totali ben 6945.

15.54 Quest’anno ha vinto il torneo di Acapulco contro Stefanos Tsitsipas nell’unico atto conclusivo raggiunto. Nel 2020 invece ha ottenuto la doppietta a Colonia e le 2 sconfitte tra US Open e Parigi.

15.52 Il tennista teutonico inoltre ha perso 4 finali in questa categoria, di cui due nel 2018 a Miami e a Roma mentre l’anno successivo a Shanghai contro Daniil Medvedev che l’ha battuto anche l’anno scorso a Parigi-Bercy.

15.50 Sascha Zverev è alla ricerca della 24esima finale in carriera a livello ATP, in cui ha vinto ben 14 trofei di cui 3 a livello 1000 a Roma e Montreal nel 2017 e Madrid l’anno dopo.

15.48 Terza vittoria di fila sullo spagnolo, eliminato dopo la vittoria di Barcellona su Stefanos Tsitsipas: un successo ottenuto con un doppio 6-4 e che permette al #5 del seeding di giungere qui da immacolato.

15.46 Alexander Zverev, che ha usufruito del turno di riposo al primo turno, ha battuto Kei Nishikori e Dan Evans in due turni molto ostici ed estromesso Rafael Nadal.

15.44 Il tennista austriaco giunge alla semifinale madrilena dopo aver battuto Marco Giron e Alex de Minaur dopo il bye del primo turno. Inoltre ha vinto in tre set su John Isner che con la sconfitta esce dalla top30 e gli USA dopo più di trent’anni non hanno rappresentanti tra i primi 30 al mondo.

15.42 Tornando ai confronti su terra rossa, tre di questi sono stati vinti da Thiem nel 2016 tra cui la finale di Nizza e il terzo turno del Roland Garros dove nel 2018 ha vinto ai quarti di finale. Il tedesco dunque ha vinto l’unico precedente di Madrid.

15.40 Quarta semifinale in generale tra i due tennisti: il primo confronto fu proprio nel penultimo atto di Monaco di Baviera vinto dall’austriaco, che ha vinto quella di Londra 2019 e a Melbourne lo scorso anno.

15.38 L’ultimo successo del teutonico è giunto proprio a Madrid in una delle tre finali che hanno giocato contro: nel 2018 il tedesco vinse per 6-4 6-4 il suo terzo Masters1000.

15.36 L’ultimo confronto è avvenuto a Flushing Meadows agli US Open 2020. Il tennista austriaco infatti ha vinto il primo Slam in carriera in rimonta sul tedesco per 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6(6).

15.34 Sul Manolo Santana della Caja Magica di Madrid si sfidano per la undicesima volta i due protagonisti odierni: l’austriaco è in vantaggio 8-2 nei confronti, per 4-1 nel dettaglio su terra rossa.

15.32 Alle ore 16 avrà inizio la prima semifinale del torneo maschile della capitale iberica. Non prima delle 21 invece giocheranno Matteo Berrettini e Casper Ruud.

15.30 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Dominic Thiem e Alexander Zverev, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021.

Masters 1000 Madrid: Thiem e Zverev in semifinale nel giorno del ko di Nadal. Avanza anche Ruud

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Dominic Thiem e Alexander Zverev, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021. Undicesima sfida tra il tennista austriaco e il tedesco a livello ATP: il #3 del seeding è avanti 8-2 nei testa a testa, con l’ultimo confronto vinto da Thiem nella finale degli US Open. Terza semifinale tra i due tennisti: tutti e tre i precedenti sono stati vinti dall’austriaco, in vantaggio 4-1 nei confronti su terra rossa.

Dominic Thiem vuole la quarta finale nei Masters1000 dopo quella vinta a Indian Wells nel 2019 e le due perse proprio a Madrid. L’austriaco ha perso un solo set sin qui, nei quarti di finale di ieri contro l’americano John Isner. Il classe 1993 ha battuto nei primi due turni, dopo il bye iniziale, in due set l’americano Marcos Giron e l’australiano Alex de Minaur. Il tennista austriaco vuole avvicinarsi nuovamente alla top3.

Anche Alexander Zverev cerca la vittoria e l’approdo in finale per risalire in classifica dopo i recenti exploit di Stefanos Tsitsipas. Il tedesco sin qui ha sorpreso per come sta giocando, senza perdere alcun parziale. Dopo le vittorie di livello su Kei Nishikori e Dan Evans, il teutonico ha battuto in due set anche il padrone di casa Rafael Nadal, reduce dal trionfo a Barcellona. La testa di serie #5 cerca l’ottava finale nei Masters1000 e il secondo trionfo su due eventuali tentativi nella capitale iberica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Dominic Thiem e Alexander Zverev, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera e non comincerà prima delle 16 sul Manolo Santana Stadium di Madrid alla Caja Magica. Buon divertimento!

