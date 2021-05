LIVE Superbike, GP Portogallo 2021 in DIRETTA: Rea prende il comando della superpole race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

-6 Razgatlioglu appare in forma, davanti a tutti ma senza dare il 110%, Rea invece sembra più al limite. Bene anche Gerloff che non molla.

-6 Razgatlioglu prosegue nella sua corsa di testa e mantiene 187 millesimi su Rea che non vuole mollare! Terzo Gerloff a 615 quindi Redding che accusa già 8 decimi.

-7 Redding sembra più impreciso di ieri, e Rea lo passa in curva 6!! Anche Gerloff passa il ducatista!!!!!

-7 Razgatlioglu prova ad allungare e mette un decimo su Redding, quindi Rea in scia e ora è Gerloff a perdere terreno. Rinaldi quinto a 957 millesimi, poi Lowes e Sykes

-8 Razgatlioglu e Redding provano a scappare, mentre Rea è insidiato da Gerloff. Rinaldi inizia a perdere terreno

-8 Razgatlioglu apre il terzo giro davanti a tutti con pochi millesimi su Redding che passa il turco, che risponde e rimane in vetta! Terzo Rea in scia

-9 Rea e Redding si sorpassano con il ducatista che tiene la seconda posizione, poi Gerloff quarto, Rinaldi quinto e Sykes sesto.

-9 Si apre il secondo giro con Redding davanti ma Rea è a soli 89 millesimi, prova l’attacco ma un clamoroso Razgatlioglu infila tutti e due in curva 1 e sale in vetta!!!!!!!!!! che sorpasso!!!!!!!

-10 giri: Redding attacca Rea in curva 6 e prende il comando della gara!

PARTENZA – Lo scatto migliore è quello di Rea ma Redding si infila per primo in curva 1, Rea risponde e riprende la vetta sul britannico e Razgatlioglu

12.00 Ecco la griglia di partenza è di nuovo completa! Pochi istanti e si incomincia con la superpole race!!!!

11.59 I piloti sono impegnati sul tracciato lusitano ed a breve torneranno a completare la griglia di partenza per il via ufficiale della superpole race!

11.58 Si parte per il giro di ricognizione! Al momento domina il sole sulla pista portoghese con 18° e 28° sull’asfalto.

11.57 Pochi istanti e si parte per la superpole race! Davanti a tutti in griglia scatterà Rea con Redding e Razgatlioglu, quindi Gerloff, Sykes e Rinaldi in seconda fila.

11.55 Per quanto visto ieri in Gara-1 tutto sembra portare alla rivincita tra Redding, Razgatlioglu e Rea, che hanno dimostrato di avere un passo nettamente migliore dei rivali e soprattutto costanza di rendimento anche a livello di gomme.

11.52 I TEMPI DEL WARM-UP DI QUESTA MATTINA

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’36.416 7 156,148 319,5

2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’36.539 0.123 0.123 8 155,949 316,7

3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.726 0.310 0.187 8 155,648 314,9

4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.005 0.589 0.279 8 155,200 322,4

5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’37.114 0.698 0.109 8 155,026 315,8

6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.249 0.833 0.135 7 154,811 319,5

7 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’37.278 0.862 0.029 8 154,765 317,6

8 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’37.315 0.899 0.037 6 154,706 307,7

9 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’37.316 0.900 0.001 8 154,704 321,4

10 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.373 0.957 0.057 8 154,614 323,4

11 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’37.441 1.025 0.068 8 154,506 317,6

12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.462 1.046 0.021 8 154,473 322,4

13 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’37.503 1.087 0.041 9 154,408 316,7

14 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’37.591 1.175 0.088 8 154,268 322,4

15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’37.661 1.245 0.070 8 154,158 322,4

16 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.740 1.324 0.079 8 154,033 315,8

17 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.016 1.600 0.276 8 153,599 323,4

18 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.306 1.890 0.290 8 153,146 315,8

19 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’39.125 2.709 0.819 8 151,881 312,1

20 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.816 3.400 0.691 8 150,830 306,8

21 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.982 3.566 0.166 8 150,579 309,5

22 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 ind

11.49 L’ORDINE DI ARRIVO DI GARA-1 DISPUTATA IERI

1 2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1’36.937 321,4 1’36.047 324,3

2 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 0.877 0.877 1’36.877 317,6 1’36.164 317,6

3 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 0.915 0.038 1’37.040 323,4 1’35.876 319,5

4 4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 9.518 8.603 1’37.255 320,5 1’36.350 317,6

5 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 13.636 4.118 1’37.341 324,3 1’36.532 321,4

6 15 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 17.177 3.541 1’37.634 322,4 1’37.422 320,5

7 12 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 19.316 2.139 1’37.808 318,6 1’37.193 319,5

8 18 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 20.185 0.869 1’37.620 324,3 1’37.731 326,3

9 8 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 25.625 5.440 1’37.757 326,3 1’36.892 325,3

10 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 27.772 2.147 1’38.019 318,6 1’37.031 321,4

11 17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 30.349 2.577 1’38.048 320,5 1’37.657 321,4

12 14 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 35.722 5.373 1’38.051 324,3 1’37.399 326,3

13 7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 35.885 0.163 1’38.614 313,0 1’36.863 314,0

14 5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 36.887 1.002 1’38.500 320,5 1’36.369 317,6

15 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 45.434 8.547 1’38.370 317,6 1’37.611 315,8

16 11 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 21 46.472 1.038 1’38.762 319,5 1’37.128 319,5

17 19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 51.132 4.660 1’39.189 310,3 1’38.512 315,8

18 13 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 21 1’09.888 18.756 1’37.840 324,3 1’37.266 321,4

19 10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1’09.903 0.015 1’37.412 320,5 1’37.049 321,4

20 21 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’26.686 16.783 1’40.807 311,2 1’40.008 313,0

————————————————–Not Classified————————————————–

RET 20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 15 6 Laps 1’39.782 314,0 1’38.854 316,7

RET 22 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 7 14 Laps 1’40.728 306,8 1’40.288 304,2

11.46 LA CLASSIFICA GENERALE DEL MONDIALE SBK 2021

JONATHAN REA 73 KAWASAKI

SCOTT REDDING 65 DUCATI

TOPRAK RAZGATLIOGLU 50 YAMAHA

ALEX LOWES 45 KAWASAKI

GARRETT GERLOFF 36 YAMAHA

MICHAEL VAN DER MARK 30 BMW

CHAZ DAVIES 27 DUCATI

TOM SYKES 25 BMW

MICHAEL RUBEN RINALDI 20 DUCATI

ANDREA LOCATELLI 19 YAMAHA

ALVARO BAUTISTA 16 HONDA

LEON HASLAM 12 HONDA

AXEL BASSANI11DUCATI

LUCAS MAHIAS10KAWASAKI

JONAS FOLGER8BMW

KOHTA NOZANE8YAMAHA

TITO RABAT7DUCATI

ISAAC VINALES6KAWASAKI

CHRISTOPHE PONSSON1YAMAHA

11.43 Sul tracciato lusitano tutto è pronto per il secondo appuntamento del fine settimana. Con 12 punti in palio che potrebbero andare ulteriormente a riscrivere la classifica generale

11.40 Buongiorno e benvenuti all’Estoril, tra 20 minuti scatterà la superpole race della SBK!

La cronaca della FP3 – La classifica del Mondiale – Programma e tv weekend Estoril – La superpole di ieri – La cronaca di Gara-1

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio dell’Estoril, secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Sul storico tracciato lusitano si va a chiudere un weekend di importanza capitale. Dopo Gara-1, oggi saranno di scena la superpole race e Gara-2 che andranno a dare un notevole scossone alla classifica generale.

Si inizierà alle ore 10.00 italiane (le 9.00 portoghesi) con il warm-up, quindi alle ore 12.00 si scenderà in pista per la superpole race che andrà ad anticipare la partenza di Gara-2, che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.00, andando a consegnare gli ultimi 25 punti del round dell’Estoril.

Dopo quanto visto ieri Scott Redding sembra pronto a dettare legge sulla pista dell’Estoril avendo vinto di forza Gara-1, davanti ad un solido Toprak Razgatlioglu, mentre Jonhatan Rea non è stato in grado di andare oltre la terza posizione, cercando una rimonta che, tuttavia, non gli è stata possibile.

La domenica del Round dell’Estoril, secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2021, inizierà alle ore 10.00 con il warm-up, quindi alle ore 12.00 si scenderà in pista per la superpolerace mentre alle ore 15.00 toccherà a Gara-2. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della WSBK.

Foto: worldsbk.com