12.10 Bandiera verde! Scatta la superpole dall’Estoril!

12.07 Ricordiamo che dal 2021 la sessione della Superpole è stata accorciata a 15 minuti contro i 30 del 2020.

12.05 Toprak Razgatlıoğlu detiene il record della pista. Il turco di casa Yamaha è stato il migliore ieri, mentre stamattina si è nascosto.

12.02 Attenzione al vento. Condizioni molto difficili all’Estoril in questo momento.

12.00 Federico Caricasulo ha firmato la pole-position per le due prove della Supersport. Nel frattempo il vento potrebbe essere una variabile importante per la Superbike.

11.56 Dopo la prova di Aragon il Mondiale Superbike si prepara per la prima delle due competizioni che si terranno in Portogallo. Ricordiamo infatti che, dopo Estroil, il calendario 2021 prevede un appuntamento in quel di Portimao.

11.53 La classifica della FP3:

1 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’36.389 13 156,192 322,4

2 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.509 0.120 0.120 15 155,998 318,6

3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’36.591 0.202 0.082 14 155,865 324,3

4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’36.686 0.297 0.095 16 155,712 321,4

5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.214 0.825 0.528 10 154,867 320,5

6 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’37.259 0.870 0.045 11 154,795 318,6

7 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’37.281 0.892 0.022 13 154,760 317,6

8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.362 0.973 0.081 13 154,631 318,6

9 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’37.416 1.027 0.054 15 154,545 325,3

10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.416 1.027 0.000 14 154,545 319,5

11 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’37.486 1.097 0.070 13 154,434 320,5

12 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’37.660 1.271 0.174 12 154,159 317,6

13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’37.770 1.381 0.110 14 153,986 311,2

14 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.797 1.408 0.027 13 153,943 324,3

15 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.858 1.469 0.061 12 153,847 321,4

16 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’37.945 1.556 0.087 11 153,711 318,6

17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’37.977 1.588 0.032 12 153,661 320,5

18 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.853 2.464 0.876 13 152,299 314,0

19 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’38.917 2.528 0.064 13 152,200 314,9

20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’39.749 3.360 0.832 13 150,931 313,0

21 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.620 4.231 0.871 13 149,624 305,1

22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.715 4.326 0.095 15 149,483 308,6

11.50 Il vento potrebbe essere un problema alla vigilia delle qualifiche della Superbike. I piloti si preparano per scendere in pista per stilare la griglia di partenza per race-1.

11.47 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole del GP d’Estoril per quanto riguarda il Mondiale Superbike 2021.

10.39: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento per la Superpole alle 12.10.

10.36: Yamaha in evidenza in questo turno con Gerloff, secondo a 0″120, mentre più arretrato Razgatlioglu in decima posizione a 1″027 dalla vetta.

10.34: Un grande Redding, quindi, ha ottenuto il miglior crono di questa sessione di FP3 con il tempo di 1’36″389 a precedere di 0″120 Gerloff e di 0″202 Rea. Rinaldi è quinto a 0″825, Locatelli ottavo a 0″973. Una buona prestazione della Ducati quindi, con i due piloti ufficiali nella top-5, ma attenzione a Rea e a Lowes (quarto a 0″297) che hanno messo in mostra un grande passo gara.

10.31: Colpo di reni di Redding (1’36″389) a precedere di 0″120 Gerloff e di 0″202 Rea. Gran crono del pilota britannico della Ducati

10.30: BANDIERA A SCACCHI!!!

10.28: Gerloff si conferma davanti con la Yamaha, a precedere con il tempo di 1’36″509 Rea (+0″082). Lowes è terzo a 0″275. Rinaldi è quarto a 0″705.

10.25: Ultimi 5′ di questo turno che si preannunciano scoppiettanti!

10.23: La Yamaha risponde presente e lo fa con Gerloff in 1’36″509 a precedere di 0″082 Rea e di 0″275 Lowes. Rinaldi è quarto a 0″705.

10.18: Non ci sta Rea e subito sono stati ristabiliti i ruoli con il campione del mondo in carica a comandare con il crono di 1’36″591 a precedere di 0″193 Lowes e di 0″603 Gerloff. Rinaldi è quarto a 0″623.

10.14: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’36.784 7 -0.078 +0.059 316 321 1’36.784

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’36.989 +0.205 7 +0.062 +0.105 317 324 1’36.989

3 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’37.194 +0.410 7 +0.090 +0.302 315 319 1’37.194

4 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’37.214 +0.430 5 PIT IN 319 1’37.214

5 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’37.441 +0.657 5 PIT IN 322 1’37.441

6 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’37.486 +0.702 5 PIT IN 320 1’37.486

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’37.768 +0.984 5 -0.058 1 318 319 1’37.768

8 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’37.770 +0.986 7 PIT IN 309 1’37.770

9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’37.797 +1.013 7 +1.271 322 324 1’37.797

10 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’37.858 +1.074 6 PIT IN 319 1’37.858

11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’37.945 +1.161 4 PIT IN 319 1’37.945

12 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’38.018 +1.234 6 PIT IN 316 1’38.018

13 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’38.183 +1.399 4 PIT OUT 315 1’38.183

14 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’38.335 +1.551 7 PIT IN 325 1’38.335

15 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’38.458 +1.674 5 PIT IN 314 1’38.458

16 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’38.521 +1.737 4 6’20.103 312 316 1’38.521

17 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’38.661 +1.877 5 PIT IN 318 1’38.661

18 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’38.897 +2.113 6 PIT IN 314 1’38.897

19 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’38.917 +2.133 6 PIT IN 315 1’38.917

20 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’40.126 +3.342 5 +0.629 312 313 1’40.126

21 76 CAVALIERI Samuele Kawasaki ZX-10RR 1’40.620 +3.836 7 PIT IN 305 1’40.620

22 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1’41.941 +5.157 4 +1.045 +2.214 +3.615 303 309 1’41.941

10.10: In questa pioggia di “caschi rossi”, è il britannico Sam Lowes a prendersi la vetta con la Kawasaki grazie al crono di 1’36″784 con 0″359 di vantaggio su Rea e 0″410 su Gerloff. Rinaldi è quarto con la Ducati a 0″430 immediatamente davanti a Redding (+0″657).

10.06: Rea si conferma velocissimo in 1’37″348, ma gli avversari sono lì: l’americano Gerloff con la Yamaha è a solo 32 millesimi, mentre Laverty con la Bmw è terzo a 0″238. Sono però ancora le prime fasi e tanti piloti stanno migliorando il proprio tempo.

10.03: Arrivano i primi crono con Rea che si mette a dettare il passo con la sua Kawasaki: 1’37″463 per il campione del mondo in carica con 0″113 di margine sul team-mate Lowes e 0″244 sulla Ducati di Redding.

10.00: VIA ALLA FP3!!!

09.58: Vedremo se la Yamaha di Razgatlioglu si confermerà o meno, oppure se Rea risponderà al turco.

09.55: 5′ al via di questo turno di prove libere 3, importante per definire gli assetti.

09.44: Da sottolineare una sospensione a 2 minuti e 38 dalla conclusione del giapponese Kohta Nozane, scivolato all’uscita dell’ultima curva fortunatamente senza conseguenze. I commissari hanno interrotto il turno riportate in sicurezza il circuito.

09.41: Quarto posto per l’americano Garrett Gerloff (Yamaha) davanti alle due Kawasaki degli inglesi Jonathan Rea ed Alex Lowes. Decimo posto per il nostro Andrea Locatelli (Yamaha), mentre si colloca diciassettesimo Axel Bassani (Ducati) nell’ultimo turno di libere.

09.38: Una giornata che, alla fine della fiera, ha confermato i valori di Aragon con una Kawasaki che sembra in gestione contro Yamaha e Ducati. La moto di Borgo Panigale insegue le due marche giapponesi che devono difendersi sul lungo rettilineo dell’Estoril.

09.35: Toprak Razgatlıoğlu è stato il protagonista delle prime due sessioni di prove libere. Il turco della Yamaha fatto vedere grandi cose sul tracciato lusitano e nella FP2 ha realizzato il crono di 1.37.284. Secondo tempo per l’inglese Scott Redding (Ducati) davanti al al nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati), pronto a rifarsi dopo una mediocre prestazione in Spagna.

09.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio dell’Estoril, secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2021.

La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La classifica del Mondiale – Programma e tv weekend Estoril

Foto: worldsbk.com