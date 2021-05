LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Toprak Razgatlioglu davanti in FP3. Alle 11.10 la superpole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLE FP3 DEL GP DI ARAGON DI SUPERBIKE

9.35 Per il momento non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla superpole! Grazie e buon proseguimento di giornata. Appuntamento alle 11.10 per la Superpole, poi alle 14.00 la gara-1.

9.33 C’è grandissimo equilibrio al Motorland, e oggi tra Superpole e gara-1 ne vedremo delle belle!

9.32 RIEPILOGO TEMPI FP3

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’49.695 11 +0.020 +0.078 +0.099 1’49.865 314 314 1’49.695

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’49.696 +0.001 14 -0.034 +0.120 +0.066 1’49.696 315 320 1’49.696

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’49.866 +0.171 13 -0.014 +0.152 +0.289 1’50.279 309 316 1’49.866

4 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’50.050 +0.355 12 +0.304 +0.457 +0.640 1’50.517 313 317 1’50.050

5 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’50.085 +0.390 10 +0.185 +0.545 +0.845 1’50.826 318 320 1’50.085

6 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’50.223 +0.528 15 +0.611 +1.228 +1.534 1’51.927 309 314 1’50.223

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’50.324 +0.629 12 +0.592 +1.053 +1.389 1’51.637 312 314 1’50.324

8 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’50.381 +0.686 13 +3.333 +7.926 +9.533 310 1’50.381

9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’50.467 +0.772 13 +0.247 +0.548 +0.907 1’51.042 311 317 1’50.467

10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’50.668 +0.973 13 +0.402 +0.720 +1.062 1’50.997 316 321 1’50.668

11 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’50.874 +1.179 13 +0.477 +0.841 +1.223 1’51.181 316 321 1’50.874

12 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’50.916 +1.221 11 +0.479 +0.894 +1.337 1’51.479 310 316 1’50.916

13 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’50.943 +1.248 13 +0.674 +1.075 +1.525 1’51.660 306 307 1’50.943

14 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’51.029 +1.334 1 +0.542 +0.757 +1.163 1’51.029 312 312 1’51.029

15 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’51.090 +1.395 12 +0.749 +1.348 +1.934 1’52.185 310 313 1’51.090

16 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’51.194 +1.499 12 +0.783 +1.226 +1.644 1’51.645 317 317 1’51.194

17 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’51.579 +1.884 12 +0.793 +1.469 +1.879 1’52.163 306 311 1’51.579

18 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’51.880 +2.185 9 +0.692 +1.336 +1.833 1’52.098 303 309 1’51.880

19 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’51.934 +2.239 11 +6.457 +8.950 +10.834 309 315 1’51.934

20 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’52.936 +3.241 13 +1.143 +2.160 +2.870 1’53.467 303 308 1’52.936

21 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’53.384 +3.689 10 +1.151 +2.281 +3.036 1’53.920 298 305 1’53.384

22 76 CAVALIERI Samuele Kawasaki ZX-10RR 1’54.630 +4.935 9 +1.453 +2.941 +4.106 1’55.034 298 300 1’54.630

23 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1’55.447 +5.752 10 +1.559 +3.174 +4.438 295 301 1’55.447

9.31 Redding volta nel T3, si presenta con soli 66 millesimi dal tempo di Lowes e chiude in 1:49.696 secondo a un millesimo da Razgatlioglu!!!!!!

9.30 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA FP3!!!!!!! Andiamo a vedere gli ultimissimi tempi della sessone!

9.29 Razgatlioglu perde qualche centesimo nei vari settori e chiude in 1:49.695 con un finale clamoroso!! Lowes risponde ma si ferma a 1:49.991. Rea accusa ben 7 decimi al T3

9.28 Si rilancia Razgatlioglu ed è di nuovo record nel T1, risponde alla grande Lowes con 137 millesimi di vantaggio. Bautista, invece, ne accusa 119 e Rea 173.

9.27 Razgatlioglu stampa il record in tutti i settori e chiude in 1:49.982 ma occhi a Lowes che procede su tempi spaziali! 1:49.866 per il britannico che torna subito in vetta!

9.26 Ecco anche Rea in pista, ora tutto è davvero pronto per il time attack finale!

9.25 Di nuovo in pista anche Lowes e Bautista, a breve dovrebbe toccare anche a Rea! Redding chiude il suo lunghissimo run e si ferma ai box

9.24 Esce dai box Davies, mentre Rinaldi si migliora e scende a 1:50.668 a 626 millesimi da Lowes

9.23 Ancora un 1:50.716 per Redding che sta portando a sfinimento le gomme…

9.22 Buon 1:50.833 anche per Sykes al suo decimo passaggio. Sembra davvero che tutte le moto abbiano a disposizione consistenza sul passo gara. Ci sarà da divertirsi al Motorland!

9.21 1:50.720 per Redding che chiude il suo decimo giro e conferma di avere a disposizione un ottimo passo

9.20 Rea e Lowes si fermano ai box in vista del time attack finale, Redding e Gerloff proseguono nella loro azione. Rinaldi gira in 1:51.067 e non sembra riuscire ad avvicinarsi al suo 1:50.768.

9.19 Dopo otto giri ad ottima andatura, Lowes alza il ritmo, come Redding. Bautista e Davies ancora ai box. Sykes e Rinaldi si rilanciano.

9.18 Alex Lowes sale al comando! 1:50.042 per il britannico che supera Rea per appena 8 millesimi e per 23 su Redding

9.17 Rea martella sull’1:50.751, mentre Rabat si porta in decima posizione a 824 millesimi dal nord-irlandese.

9.16 Alex Lowes segna un ottimo 1:50.246 ma non migliora per pochi millesimi. Si rilancia e scende di 144 millesimi sotto il record nel T1. Davies chiude in 1:50.324

9.15 Al momento in nona posizione Razgatlioglu a 799 millesimi dalla vetta. Torna in azione ora il turco

9.14 Lowes si rimette a spingere e segna il record nel T1 per 63 millesimi, Davies risponde con -0.004! Nel frattempo Bautista torna ai box.

9.13 Prosegue il lavoro in pista. Rea, Bautista, Redding e Lowes sembra abbiano a disposizione un ottimo passo. Ancora un 1:50.557 per il campione del mondo dopo sei tornate

9.12 Rinaldi rimane in ottava posizione a 718 millesimi e decide di tornare ai box dopo il primo run.

9.11 Sembra che Rea faccia fatica a confermarsi nel T2 più guidato. Dopo il clamoroso 1:50.050 iniziale nessuno si è più avvicinato a questo crono

9.10 Rea chiude il suo quarto giro in 1:50.496 e non migliora, Lowes si porta a 1:50.199 ed è quarto a 149 millesimi, mentre Redding è secondo a soli 15.

9.09 Rea e Lowes si scatenato e stampano il record nel T1 per quasi 2 decimi, ma perdono tutto nel T2.

9.08 Rea chiude il suo nuovo tentativo in 1:50.208 e non migliora, sale Lowes in terza posizione in 1:50.19 a 169 millesimi. Ottavo Rinaldi a 718.

9.07 Dopo un giro di raffreddamento si torna a spingere. Record nel T1 per Rea e Bautista, stesso discorso per Davies e Haslam!

9.06 Secondo giro con tempi più alti per Rea, migliora Redding che ora è quarto in 1:50.300 a 250 millesimi dalla vetta.

9.05 Davies si mette al quarto posto a 274 millesimi, davanti a Lowes e Redding

9.04 subito Rea davanti con un buon 1:50.050 poi Gerloff e Bautista a pochi millesimi

9.03 Iniziano i primi giri lanciati della FP3, vedremo chi firmerà il primo tempo di riferimento. Ricordiamo che ieri si è chiuso con l’1:49.952 di Razgatlioglu

9.02 Ancora in attesa di Chaz Davies e Rinaldi, tutti gli altri sono in pista. Ecco anche i ducatisti! Ora si può davvero iniziare!

9.01 I piloti scendono subito in pista per sfruttare al massimo i 30 minuti della sessione. Laverty, Ponsson e Rabat sono i primi a entrare in azione

9.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA FP3!!!!!!!!!!

8.59 Si scaldano i motori ad Aragon! Si parte per la FP3!

8.57 Al momento non abbiamo ancora visto il solito Jonathan Rea dominante che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Dopo gli ottimi tempi nei test il sei volte campione del mondo non ha ancora iniziato a svelare le proprie carte. Molto bene le Ducati, invece. Sapranno confermarsi anche nella superpole delle ore 11.10?

8.55 Tutto è pronto al Motorland per la FP3. Al momento sul tracciato di Alcaniz il cielo è coperto ma le temperature sono già sui 16°. Vedremo chi riuscirà a sfruttare nel migliore dei modi le condizioni mattutine per trovare il tempo migliore della sessione.

8.52 LA CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’49.952 1’51.202 1’49.952 166,229 37

2 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’50.260 1’50.400 1’50.260 0.308 0.308 165,765 31

3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’50.442 1’51.238 1’50.442 0.490 0.182 165,491 34

4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.498 1’51.037 1’50.498 0.546 0.056 165,408 33

5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.834 1’50.690 1’50.690 0.738 0.192 165,121 28

6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’50.741 1’51.179 1’50.741 0.789 0.051 165,045 34

7 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’51.203 1’50.780 1’50.780 0.828 0.039 164,986 36

8 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’51.049 1’50.814 1’50.814 0.862 0.034 164,936 33

9 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’50.842 1’52.061 1’50.842 0.890 0.028 164,894 27

10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’50.907 1’51.000 1’50.907 0.955 0.065 164,798 29

11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’50.966 1’52.377 1’50.966 1.014 0.059 164,710 19

12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’51.584 1’51.231 1’51.231 1.279 0.265 164,318 37

13 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’51.245 1’52.306 1’51.245 1.293 0.014 164,297 35

14 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’51.285 1’52.492 1’51.285 1.333 0.040 164,238 24

15 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’51.376 1’52.238 1’51.376 1.424 0.091 164,104 33

16 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’51.428 1’51.981 1’51.428 1.476 0.052 164,027 25

17 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’51.902 1’51.781 1’51.781 1.829 0.353 163,509 38

18 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’51.952 1’53.594 1’51.952 2.000 0.171 163,259 29

19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’52.139 1’52.099 1’52.099 2.147 0.147 163,045 30

20 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’52.290 1’52.444 1’52.290 2.338 0.191 162,768 35

21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’55.769 1’54.965 1’54.965 5.013 2.675 158,981 20

22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’57.673 1’55.572 1’55.572 5.620 0.607 158,146 25

23 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’56.076 1’55.741 1’55.741 5.789 0.169 157,915 21

8.49 I TEMPI DELLA FP2 DISPUTATA IERI

1 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’50.400 17 165,554 305,1

2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.690 0.290 0.290 14 165,121 304,2

3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’50.780 0.380 0.090 19 164,986 308,6

4 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’50.814 0.414 0.034 18 164,936 309,5

5 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’51.000 0.600 0.186 14 164,659 307,7

6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’51.037 0.637 0.037 17 164,605 305,1

7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’51.179 0.779 0.142 19 164,394 304,2

8 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’51.202 0.802 0.023 22 164,360 305,9

9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’51.231 0.831 0.029 19 164,318 306,8

10 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’51.238 0.838 0.007 19 164,307 302,5

11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’51.781 1.381 0.543 21 163,509 301,7

12 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’51.981 1.581 0.200 15 163,217 305,1

13 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’52.061 1.661 0.080 12 163,100 302,5

14 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’52.099 1.699 0.038 16 163,045 300,8

15 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’52.238 1.838 0.139 15 162,843 299,2

16 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’52.306 1.906 0.068 18 162,745 308,6

17 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’52.377 1.977 0.071 3 162,642 305,1

18 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’52.444 2.044 0.067 18 162,545 295,1

19 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’52.492 2.092 0.048 13 162,476 302,5

20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’53.594 3.194 1.102 13 160,899 298,3

21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’54.965 4.565 1.371 14 158,981 296,7

22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’55.572 5.172 0.607 17 158,146 294,3

23 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’55.741 5.341 0.169 11 157,915 291,9

8.46 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA IERI

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’49.952 15 166,229 306,8

2 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’50.260 0.308 0.308 14 165,765 312,1

3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’50.442 0.490 0.182 15 165,491 310,3

4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.498 0.546 0.056 16 165,408 305,9

5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’50.741 0.789 0.243 15 165,045 305,9

6 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.834 0.882 0.093 14 164,906 314,0

7 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’50.842 0.890 0.008 15 164,894 307,7

8 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’50.907 0.955 0.065 15 164,798 312,1

9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’50.966 1.014 0.059 16 164,710 314,0

10 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’51.049 1.097 0.083 15 164,587 318,6

11 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’51.203 1.251 0.154 17 164,359 308,6

12 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’51.245 1.293 0.042 17 164,297 310,3

13 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’51.285 1.333 0.040 11 164,238 309,5

14 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’51.376 1.424 0.091 18 164,104 302,5

15 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’51.428 1.476 0.052 10 164,027 313,0

16 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’51.584 1.632 0.156 18 163,798 310,3

17 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’51.902 1.950 0.318 17 163,332 303,4

18 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’51.952 2.000 0.050 16 163,259 303,4

19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’52.139 2.187 0.187 14 162,987 304,2

20 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’52.290 2.338 0.151 17 162,768 300,0

21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’55.769 5.817 3.479 6 157,876 301,7

22 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’56.076 6.124 0.307 10 157,459 293,5

————————————————– Out 107% in this Session ————————————————–

23 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’57.673 7.721 1.597 8 155,322 296,7

8.43 Il programma prevede alle ore 9.00 la FP3 (di 30 minuti) quindi alle ore 11.10 si andrà in scena per la superpole, che andrà a comporre la griglia di partenza di Gara-1, che scatterà come sempre alle ore 14.00, per andare ad assegnare i primi 25 punti della stagione.

8.40 Buongiorno e benvenuti al MotorLand, tra 20 minuti prenderà il via il sabato del GP di Aragon della Superbike.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del round di Aragon (Spagna) primo appuntamento del Mondiale di Superbike 2021. Il weekend d’esordio del campionato dedicato alle moto derivate di serie entra ufficialmente nel vivo. Oggi, infatti, verranno assegnati i primi punti valevoli per classifica generale, per cui come si suol dire “non si scherza più” da questo momento.

Il sabato del tracciato denominato MotorLand, scatterà già alle ore 9.00 con la mezzora dedicata alla terza sessione di prove libere. Alle ore 11.10, quindi, si passerà alla prima superpole della stagione, mentre alle ore 14.00, orario canonico della superbike, sarà di scena Gara-1 del Round di Aragon.

Cosa dovremo attenderci dal primo Gran Premio in terra spagnola? Per quanto visto nella giornata di ieri, con le due sessioni iniziali di prove libere, l’equilibrio sembra sovrano ad Aragon. Il grande favorito, tuttavia, sarà l’immancabile Jonathan Rea. Il sei volte campione del mondo inizierà la sua caccia al settimo titolo iridato consecutivo, ma i rivali non mancheranno. Incominciando da Toprak Razgatlioglu, quindi passando per Scott Redding, Chaz Davies, Garrett Gerloff, Michael Ruben Rinaldi, Alvaro Bautista, Tom Sykes e Michael van der Mark.

Chi la spunterà, dunque, in Gara-1 di Aragon? Il sabato del Motorland prenderà il via alle ore 9.00 con la FP3, quindi alle ore 11.10 toccherà alla superpole, che definirà la griglia di partenza del primo GP della stagione. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della superbike.

