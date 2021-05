LIVE Sonego-Rublev, Internazionali d’Italia in DIRETTA: rinvio per pioggia, il nuovo orario e programma di sabato 15 maggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.30 UFFICIALE: il match tra Sonego e Rublev si giocherà domattina, sabato 15 maggio, alle ore 11.00 sul Grand Stand e sarà, ovviamente, il primo incontro della giornata.

21.22 Tornando al programma della Grand Stand Arena, giocheranno Sara Errani in coppia con Begu contro Mladenovic e Vondrousova per un altro match da vivere per gli italiani. Infine, sul Pietrangeli finirà l’ultimo quarto di finale del torneo di doppio maschile e poi le due semifinali.

21.20 La seconda semifinale femminile però potrebbe essere spostata di campo soprattutto considerando che la seconda semifinale ATP tra Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas e Lorenzo Sonego o Andrej Rublev non comincerà prima delle 18.30.

21.18 Ma non è finita qui perché sul campo principale è prevista anche la sfida, che non comincerà prima delle 15, tra Coco Gauff e una tra Iga Swiatek ed Elina Svitolina che giocheranno l’unica sfida di femminile sul Pietrangeli alle 11.

21.16 Sul Centrale invece giocheranno Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas che ripartiranno dal 6-4 2-1 in favore del greco. Non prima delle 12 scenderanno in campo Karolina Pliskova e Petra Martic e non prima delle 13 la prima semifinale tra Reilly Opelka e Rafael Nadal.

21.13 Finalmente è uscito il programma di domani sabato 15 maggio 2021! Lorenzo Sonego giocherà contro Andrej Rublev alle 11 sulla Grand Stand Arena per poi essere seguito da tre match di doppio WTA.

21.10 Ancora nessuna novità circa l’order of play di domani.

20.50 Attesa per il programma di domani.

20.30 Ed infine, ecco anche l’annuncio degli Internazionali BNL d’Italia.

☔ Due to rain, today's matches are postponed to tomorrow. More information to come. #IBI21 pic.twitter.com/oLVsVA9NDB — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 14, 2021

20.27 Ecco l’ufficialità anche da parte dell’ATP:

All remaining matches for Friday have been cancelled due to rain 🌧️@InteBNLdItalia | #IBI21 — ATP Tour (@atptour) May 14, 2021

20.26 Il tweet del giornalista di Supertennis.

+++ALL MATCHES HAVE BEEN CANCELLED FOR THE EVENING IN ROME+++@InteBNLdItalia | #IBI21 — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) May 14, 2021

20.24 Arrivano le conferme anche da parte di Giorgio Spalluto e l’ATP della cancellazione del programma odierno di Roma.

20.11 Si attendono ad ogni modo ufficialità dall’organizzazione degli Internazionali di Roma.

20.08 Sky Sport 24 ha appena annunciato la cancellazione del programma: dunque, domani, oltre alle semifinali, si recupereranno anche le sfide tra Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic e tra Lorenzo Sonego e Andrej Rublev.

19.48 Ancora nessuna novità da Roma! Si attendono notizie dall’organizzazione.

19.28 Nel doppio invece delineata già una semifinale, composta da Nikola Mektic e Mate Pavic contro John Peers e Michael Venus. Nell’altro penultimo atto ci sono già Marcelo Arevalo e Matwe Middelkoop.

19.25 Sascha Zverev intanto è uscito di scena contro Rafael Nadal non riuscendo nel back-to-back dopo la vittoria di Madrid contro Matteo Berrettini: lo spagnolo giocherà contro Reilly Opelka.

19.22 Appassionati ancora sugli spalti… situazione assurda considerando anche il coprifuoco in vigore.

19.19 Si attendono novità ma la pioggia non è destinata a smettere…

19.16 Intanto sospesi anche i match in corso sul Centrale tra Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic e sul Pietrangeli tra Granollers/Zeballos e Ram/Salisbury.

19.14 Fischi e rammarico del pubblico: escono Sonego e Rublev dalla Grand Stand Arena!

19.13 Giocatori ancora in campo ma la pioggia non smette, anzi aumenta.

19.11 Match ufficialmente sospesi… pazzesco a Roma quest’oggi.

19.10 Intanto già c’è una mini interruzione… si valuta già una sospensione del match.

0-0 Si comincia al Foro Italico! Piove ancora Roma: batte Sonego!

INIZIO PRIMO SET

19.06 C’è poco pubblico sulla Grand Stand Arena complice anche il tempo di Roma!

19.04 Al via il riscaldamento! Rublev ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere.

19.01 Ingresso in campo di Lorenzo Sonego e Andrey Rublev sulla Grand Stand Arena!

18.59 Intanto Stefanos Tsitsipas ha vinto il primo set per 6 giochi a 4 contro Novak Diokovic.

18.57 L’azzurro vuole vincere per scavalcare Fabio Fognini nella classifica virtuale ed eguagliare il best ranking (alla posizione #28) oltre ad avvicinarsi alla top10 della Race verso Torino.

18.55 Lorenzo Sonego vuole la prima semifinale 1000 dopo aver raggiunto il secondo quarto di finale dopo Montecarlo, dove quest’anno è uscito al secondo turno contro Sascha Zverev.

18.53 Sulla Grand Stand Arena stamattina Reilly Opelka ha vinto un’altra partita senza perdere parziali contro Federico Delbonis e guadagnando un posto in semifinale. Vittorie anche per Karolina Pliskova contro Jelena Ostapenko e Ashleigh Barty contro Cori Gauff.

18.51 Andrey Rublev, dopo il bye del primo turno, ha battuto Jan-Lennard Struff in tre set in rimonta e Roberto Bautista Agut in tre set molto complicati.

18.49 L’azzurro ha battuto il suo connazionale con un doppio 6-4 dopo il primo turno vinto per 6-4 5-7 6-4 contro Gael Monfils. Infine lo spettacolo contro l’austriaco battuto in tre ore e mezza per 6-4 6-7 7-6 annullando un match point.

18.47 Lorenzo Sonego torna in campo dopo la vittoria in due set nel derby azzurro contro Gianluca Mager e soprattutto le battaglie da tre set contro Gael Monfils e Dominic Thiem.

18.45 Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic sono tornati in campo sul Centrale dopo l’interruzione per pioggia: in corso il riscaldamento tra i due giocatori.

18.43 Terzo precedente tra i due giocatori: il russo è avanti per 2-0 dopo le vittorie di Vienna lo scorso autunno per 6-4 6-4 e nel 2016 a Cortina per 6-3 7-5.

18.41 L’ultimo match in programma sulla Grand Stand Arena è quello tra l’azzurro e il russo: chi vince sfiderà uno tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas che hanno sospeso il match sul primo set sul 4-3 per il greco.

18.39 Intanto, come riferisce SkySport24, si dovrebbe giocare regolarmente alle ore 19 il match tra Lorenzo Sonego e Andrej Rublev. Stefanos Tsitsipas intanto si sta riscaldando negli spogliatoi del Centrale.

18.25 Ritiro di Cori Gauff nel corso del secondo set, Ashleigh Barty va in semifinale. Piove di nuovo però a Roma, appena smetterà, ma comunque non prima delle ore 19.00, inizierà il match tra Lorenzo Sonego ed Andrey Rublev.

15.45 Piove a Roma, sospeso sulla Grand Stand Arena il match tra Ashleigh Barty e Cori Gauff sul 2-2 del primo set. Si tratta dell’incontro che precede quello tra Lorenzo Sonego ed Andrey Rublev, che inizierà comunque non prima delle ore 19.00.

15.43 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Andrej Rublev, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Andrej Rublev, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021. Seconda sfida tra il tennista italiano e il russo a livello ATP, terza se introduciamo anche i tornei minori: il classe 1997 è avanti 2-0 nei testa a testa dopo aver vinto la finale di Vienna lo scorso autunno per 6-4 6-4 e nel 2016 a Cortina per 6-3 7-5. Chi vince, sfiderà il vincente del match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas.

Lorenzo Sonego torna in campo dopo la vittoria in due set nel derby azzurro contro Gianluca Mager e soprattutto le battaglie da tre set contro Gael Monfils e Dominic Thiem. Il tennista piemontese ieri ha compiuto l’impresa della vita contro l’austriaco vincendo per 6-4 6-7 7-6 in quasi tre ore e mezza. L’azzurro vuole vincere per scavalcare Fabio Fognini nella classifica virtuale ed eguagliare il best ranking oltre ad avvicinarsi alla top10 della Race verso Torino.

Anche Andrej Rublev ieri ha finito tardi di giocare contro Roberto Bautista Agut con un doppio 6-4: il tennista russo però deve affrontare anche le fatiche del secondo turno contro il tedesco Jan-Lennard Struff battuto per 6-7 6-1 6-4. La testa di serie #7 ha già migliorato il secondo turno dello scorso anno quando ha perso dal polacco Hubert Hurkacz. Il classe 1997 vuole continuare a mettere pressione a Stefanos Tsitsipas nella Race e accorciare con i primi 6 giocatori della classifica mondiale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Andrej Rublev, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come quarta ed ultima partita giornaliera e non prima delle ore 19.00 italiane sulla Grand Stand Arena di Roma al Foro Italico, campo su sui giocheranno Federico Delbonis e Reilly Opelka ma anche Karolina Pliskova contro Jelena Ostapenko e Ashleigh Barty contro Cori Gauff. Buon divertimento!

Foto: LaPresse – Fabrizio Corradetti