LIVE Schio-Venezia, Serie A1 basket femminile in DIRETTA: gara-4 finale scudetto in tempo reale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Schio-Venezia, gara-4 della finale scudetto della Serie A1 2020-2021 di basket.

Appuntamento fondamentale sulla via che porta verso il Tricolore. La serie è al momento sul 2-1 per Venezia: martedì sera, infatti, dopo che i primi due atti della finale scudetto erano andati alla Reyer, Schio ha rialzato la testa e ha rimesso tutto in discussione. Se gara-1 è stata piuttosto equilibrata, con la squadra di Giampiero Ticchi che si è imposta per 69-59, il secondo confronto tra le due formazioni ha visto ancor più evidente la supremazia delle veneziane, che hanno vinto di ben venti lunghezze (72-52). Martedì, invece, nel primo match disputato al “PalaRomare” il Famila ha preso subito in mano le redini della partita, allungando in modo prepotente tra secondo e terzo periodo ma rischiando tantissimo nell’ultimo quarto, quando le orogranata si sono riavvicinate fino al 90-89 finale. La sfida di oggi assume un’importanza notevole: se Venezia si giocherà il secondo match-point per vincere il primo titolo della propria storia, Schio d’altro canto avrà la possibilità di rimandare ogni verdetto a un’infuocata gara-5.

La palla a due del match tra Schio e Venezia è programmata per le ore 19.30. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

