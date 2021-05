LIVE Roma-Manchester United 0-0, Europa League in DIRETTA: giallorossi più volte vicini al gol di vantaggio in questo avvio di gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17′ Cavani intanto viene pizzicato in offside.

15′ Se ne va il primo quarto d’ora.

14′ Pedro si fa vedere con una conclusione dai 20m! Lo spagnolo ha rubato palla a Pogba presentandosi poi alla conclusione: tiro terminato alto sopra la traversa difesa da de Gea.

11′ Cavani ruba palla in maniera energica a Mancini, poi apre su Bruno Fernandes che a sua volta prova a scucchiaiare per Greenwood: il suo riferimento però è sbagliato e termina sul fondo.

9′ Lo United allontana sbrogliando la matassa.

8′ Karsdorp ruba palla a Shaw in area di rigore, ma il suo cross basso viene letto da de Gea. Palla in angolo.

7′ Altra bella azione della Roma: perfetta la circolazione di palla, con Pellegrini che di sinistro prova a rifinire. Il suo tiro però termina fuori.

4′ DOPPIA PALLA GOL CLAMOROSA PER LA ROMA! De Gea si salva in entrambe le circostanze: la prima respingendo un tiro a botta sicura di Mancini, la seconda osservando un colpo di testa di Mkhitaryan che finisce sull’esterno della rete.

3′ Inizio senza particolari squilli di tromba.

1′ SI PARTE! LO UNITED MUOVE IL PRIMO PALLONE DEL MATCH.

20.58 Sorteggio e scambio di gagliardetti fra i due capitani.

20.55 Le formazioni iniziano le operazioni di ingresso in campo.

20.50 Le squadre tornano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettagli tecnico-tattici dai rispettivi tecnici.

20.45 Dzeko contro Cavani in un’altra grande notte europea: chi riuscirà a determinare di più nei 90′?

20.40 Prova ad alzare i giri del motore la compagine giallorossa che andrà alla caccia dell’impossibile rimonta: per provare a passare serve vincere 4-0 o 5-1, altrimenti un pirotecnico 6-2 che porterebbe la sfida ai supplementari.

20.35 Squadre in campo per il riscaldamento.

20.30 Ci siamo: mezz’ora all’inizio del match.

20.07 La formazione ufficiale del Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Van de Beek, Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes; Cavani.

20.04 La formazione ufficiale dei giallorossi: Mirante; Smalling, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

20.00 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Roma-Manchester United.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE Roma-Manchester United, semifinale di ritorno dell’Europa League 2020/21: i giallorossi cercano la rimonta impossibile contro i Red Devils nella cornice dello Stadio Olimpico.

In casa capitolina, dove la notizia dell’arrivo di Jose Mourinho sulla panchina romanista, in vista della stagione 2021/2022, ha scosso l’ambiente: potrà essere questo un innesco buono per scuotere il gruppo attualmente nelle mani di Fonseca per un comeback che avrebbe del clamoroso?

Difficile da realizzarsi, anche perchè a opporsi a Dzeko e compagni ci sarà quel Manchester United che, oltre ad avere un vantaggio importante, maturato grazie al 6-2 casalingo dell’andata, avrà la motivazione di provare a centrare una finale, così come hanno fatto i rivali cittadini del City e il Chelsea in Champions League e come potrebbe fare anche l’Arsenal; impegnato col Villarreal nell’altra semifinale di Europa League.

Chi la spunterà quindi stasera? La parola al campo, unico giudice supremo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Roma-Manchester United, semifinale di ritorno dell’Europa League 2020/21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

FOTO: Lapresse