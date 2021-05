CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA 5 KM DI FONDO DONNE

12.07: Grazie per averci seguito per questa prima gara di giornata, appuntamento alle 14.45 per la seconda gara, la 5 km maschile

12.06: Questa la classifica finale della 5 km femminile:

1 NED VAN ROUWENDAAL Sharon 58:45.2

2 ITA GABBRIELLESCHI Giulia 58:49.3 4.1

3 FRA CASSIGNOL Oceane 58:51.4 6.2

4 FRA GRANGEON Lara 58:56.4 11.2

5 GER BECK Leonie 58:57.2 12.0

6 ITA TADDEUCCI Ginevra 58:57.8 12.6

7 GER SPIWOKS Jeannette 58:59.4 14.2

8 POR ANDRE’ Angelica 51:04.6 9.7

9 ITA POZZOBON Barbara 61:03.2 8.3

10 AUT ENKNER Johanna 52:11.2 (1) 1:16.3

12.03: Inizia molto bene l’Italia del nuoto di fondo con l’argento di Giulia Gabbrielleschi nella 5 km e l’appuntamento è per oggi pomeriggio con Paltrinieri che ci proverà nel pomeriggio a conquistare il primo podio del suo Europeo

12.00: Prova di grande solidità di Giulia Gabbrielleschi che si è inchinata solo alla super campionessa olandese Van Rouwendaal che si conferma ad altissimo livello. Bravissima anche Taddeucci, che è stata protagonista ad altissimo livello chiudendo al sesto posto, un po’ stanca nel finale Pozzobon che ha perso un paio di posizioni chiudendo nona

11.59: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAA!!! Grande gara di Giulia Gabbrielleschi che ha tenuto il ritmo di Van Rouwendaal che vince l’oro. Bronzo per Cassignol, sesta Taddeucci, ottava o nona Pozzobon

11.59: Ultimi 50 metri Van Rouwendaal nettamente prima, Gabbrielleschi nettamente seconda

11.58: Van Rouwendaal davanti, Gabbrielleschi seconda sul rettilineo finale!

11.57: Attenzione perchè Gabbrielleschi si toglie dalla scia ma Van Rouwendaal accelera ancora

11.56: A 300 metri dal traguardo Van Rouwendaal, Gabbrielleschi, Cassignol e Grangeon: sono sempre loro davanti, le altre sono staccate di qualche metro

11.55: Van Rouwendaal continua a spingere, Gabbrielleschi risponde bene, vedremo cosa accadrà negli ultimi 500 metri

11.54: Ancora l’attacco di Van Rouwendaal, Gabbrielleschi risponde, Grangeon dietro sembra perdere qualche centimetro da Cassignol

11.52: Van Rouwendaal, Gabbrielleschi, Cassignol, Grangeon, Taddeucci, Beck, Spiwoks, Pozzobon nelle prime otto posizioni all’ultimo rilevamento, mancano 700 metri al traguardo

11.50: Reagiscono Taddeucci e Pozzobon da dietro e provano a riportarsi su Grangeon

11.48: A un km dal traguardo Van Rouwendaal, Gabbrielleschi, Cassignol e Grangeon nelle prime quattro posizioni, più staccate le altre atlete con Taddeucci e Pozzobon

11.48: Attenzione perchè sta risalendo la francese Grangeon che è quarta. C’è luce fra lei e Taddeucci che è quinta

11.47: Altro strappo di Van Rouwendaal che accelera e si gira, Gabbrielleschi sembra aver perso un po’ di terreno ma non troppo

11.46: Cassignol si è ripresa il terzo posto, Taddeucci sembra un po’ in difficoltà dopo aver accelerato

11.44: Sono otto le atlete che hanno preso il largo, ci sono le tre azzurre e le altre sono fuori dai giochi

11.43: Taddeucci sta bene, ha superato Cassignol, è terza al momento e sembra avere molte energie

11.42: Van Rouwendaal sta aumentando il ritmo ulteriormente, Gabbrielleschi prova a rispondere, Taddeucci è quarta alle spalle di Cassignol

11.40: Alla fine del secondo giro: Van Rouwendaal apparentemente in controllo in testa, Gabbrielleschi bene alle sue spalle, 2″5, terzo posto per Cassignol, più staccata, Taddeucci quinta con Spiwoks e Pozzobon settima dietro a Beck

11.38: Sono otto le atlete davanti, con tutte le azzurre

11.36: Sempre Van Rouwendaal a dettare il ritmo, molto bene le due azzurre alle sue spalle ma dietro non mollano

11.33: Sono due le azzurre all’inseguimento di Van Rouwendaal: Gabbrielleschi e Taddeucci, c’è Cassignol tra le prime, Pozzobon sesta, gruppo allungato

11.31: Gabbrielleschi all’inseguimento di Van Rouwendaal quando si sono superati i 30 minuti di gara e i 2500 metri

11.29: Se ne va l’olandese Van Rouwendaal, che prende un piccolo vantaggio e potrebbe piazzare il break vincente

11.27: Si muove l’olandese Van Rouwendaal che si porta in seconda posizione

11.24: Cresce leggermente il ritmo anche, gruppo un po’ più allungato, Gabbrielleschi e Taddeucci sono sempre nelle prime posizioni, Pozzobon è nella pancia del gruppo

11.21: Spiwoks, Gabbrielleschi, Beck, Taddeucci: molto bene le azzurre nel primo giro, attente le ragazze italiane che non stanno comunque spendendo tanto

11.18: Spiwoks prova a prendere qualche metro di vantaggio a pochi metri dalla fine del primo di tre giri, alle sue spalle Gabbrielleschi

11.12: Dopo 940 metri Spiwoks davanti e Gabbrielleschi alle sue spalle. Ci sono tutte le migliori nelle prime posizioni, Van Rouwendaal è decima a 3″ ma il ritmo è piuttosto blando

11.05: Gruppo compatto dopo i primi 5 minuti di gara, non ci sono atlete che si staccano

11.00: Partita la 5 km femminile

10.55: Nel pomeriggio dalle 14.45 scatterà la 5 km maschile con Gregorio Paltrinieri

10.52: Le grandi favorite della gara femminile sono l’olandese Van Rouwendaal, la francese Grangeon e la tedesca Beck.

10.48: Al via 20 atlete a caccia del titolo continentale: Spiwoks (Ger), Sorokina (Rus), Benesova (Cze), Pleskotova (Cze), Giannopoulou (Gre), Cassignol (Fra), Ermakova (Rus), Sterbova (Cze), Vas (Hun), Enkner (Aut), Van Rouwendaal (Ned), Szimcsak (Hun), Andrè (Por), Grangeon 8Fra), Kolesnikova (Rus), Beck (Ned)

10.45: Sono tre le italiane al via nella 5 km femminile: la più accreditata per giocarsi un posto sul podio è la toscana Giulia Gabbrielleschi, argento a Glasgow nella 10 km, poi ci sono Barbara Pozzobon e Ginevra Taddeucci

10.42: Oggi sono in programma due gare, entrambe sulla distanza non olimpica dei 5 km. Le donne partiranno alle 11, gli uomini alle 14.45

10.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla prima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto di fondo di scena a Budapest

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto di fondo di scena a Budapest (Ungheria). In questa prima giornata (12 maggio) si assegnano due titoli di specialità non olimpiche: i 5 km femminili al mattino e i 5 km femminili al pomeriggio.

Due gare nelle quali si preannuncia spettacolo e battaglia ad altissimi livelli. L’Italia punta forte su queste due competizioni: nella prima la atleta di punta della formazione azzurra è Giulia Gabbrielleschi che a Glasgow riuscì a salire sul podio nella 10 km conquistando un prestigioso bronzo e che vuole concedere il bis in una gara che si addice alle sue caratteristiche. Al via anche altre due atlete italiane da tenere d’occhio, la ventottenne Barbara Pozzobon e la ventitreenne Ginevra Taddeucci. Le grandi favorite della gara femminile sono l’olandese Van Rouwendaal, la francese Grangeon e la tedesca Beck.

In campo maschile tutti i fari sono puntati su Gregorio Paltrinieri, che inizia il suo tour de force agli Europei dove affronterà nel nuoto di fondo 5 e 10 km e staffetta. Si parte con la 5 km dove si troverà di fronte un paio di avversari da tenere d’occhio anche in prospettiva olimpica: uno su tutti il tedesco Wellbrock, grande specialista delle lunghe distanze e minaccia numero uno anche in piscina, in particolare sui 1500 stile e il francese Marc-Antoine Olivier. Al via per l’Italia i debuttanti Marcello Guidi e Dario Verani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto di fondo di scena a Budapest (Ungheria): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il programma prevede la 5 km femminile alle 11 e la 5 km maschile alle 14.45!

