LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA: Murru e Gallo stupiscono nei preliminari del libero: sono seste!

10.52: L’appuntamento è per le 16 con la finale del singolo femminile, Marta Murru sarà la terza a scendere in vasca. Grazie per averci seguito, a più tardi, buona giornata!

10.51: Queste le finaliste del duo tecnico: Russia, Ucraina, Austria, Bielorussia, Olanda, Italia, Israele, Gran Bretagna, Liechtenstein, Svizzera, Germania, San Marino

10.50: Marta Murru e Veronica Gallo chiudono questa fase preliminare al sesto posto: risultato auspicabile ma tutt’altro che certo alla vigilia

10.49: La coppia del Liechtenstein conquista la finale con il punteggio di 84.4000, che significa nono posto.

10.44: Con 82.5333 la Svizzera entra tra le finaliste e si posiziona al nono posto alle spalle dell’Italia. Ora si chiude con le due rappresentanti del Liechtenstein, Mechnig-Schierscher

10.38: La coppia finlandese totalizza 73.0000 punti, 16mo posto, fuori dalla finale. In finale, invece, ci saranno le ragazze di San Marino. Ora la Svizzera con Koch e Fahrni

10.33: Quarto posto provvisorio con 87.0000 punti, di poco davanti alle azzurre che scalano al sesto posto, per le bielorusse che si posizionano ai piedi del podio. Ora in vasca Pitkanen e Tuuli che riportano la Finlandia in gara nel doppio

10.27: La coppia bulgara totalizza 72.800 e si inserisce in penultima posizione, 15me e non saranno in finale. Ora tocca a Khandoshka e Kulagina per la Bielorussia che potrebbe entrare in lotta per la top 5

10.22: Non sarà in finale la coppia lituana che totalizza 70.4667 e si inserisce al 15mo e ultimo posto. E’ il momento delle bulgare Atanasova e Chernookova

10.18: Potrebbe essere finale per la coppia sammarinese che si inserisce al nono posto con il punteggio di 78.8000, che significa nono posto. Ora la Lituania che torna nel doppio con Abramaviciute e Vaitekunaite

10.13 Punteggio di altissimo spessore per le spettacolari russe che vanno al comando come da pronostico con il punteggio di 97.400. Ora tocca alla coppia di San Marino composta da Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini

10.06: Punteggio di 76.6333 per la coppia ceca che si inserisce al penultimo posto, 11mo e finale a rischio per loro. Ora tocca alle super favorite: le russe Kolesnichenko-Romashina che si sono già messe al collo il primo oro ieri

10.01: Grande punteggio della coppia austriaca che totalizza 90.3333 e si porta al secondo posto alle spalle delle ucraine. Questa è una coppia “pericolosa” anche per le titolari azzurre. In acqua le ceche Kluskova-Mrazkova

9.55: Buona gara della coppia tedesca che totalizza 82.43333 che significa sesto posto provvisorio. Ora una delle possibili rivelazioni di questa gara, le austriache Alexandri/Alexandri

9.49: Vola al primo posto l’Ucraina che totalizza 94.0333 e si insedia al primo posto. Un pizzico di delusione per la coppia ucraina che forse si aspettava un giudizio migliore. Ora la Germania con Bojer-Zimmer

9.43: Punteggio di 85.0667 per la coppia britannica che si inserisce al quarto posto dietro l’Italia che comunque è braccata da molto vicino da un paio di coppie. Tocca ora all’Ucraina, una delle favorite per il podio: Fiedina e Savchuk

9.38: Buona prova, che dovrebbe bastare per l’accesso in finale (entrano le prime 12) per la Serbia che totalizza 77.200. Ora tocca alla Gran Bretagna con Shortman e Thorpe

9.32: Israele, con Blecher e Bobritsky, nonostante una bella prestazione, è dietro all’Italia con 85.4333. Sono terze. Prosegue la gara con le serbe Dimitrijevic e Kontic

9.27: Ottimo punteggio per le azzurre!!! 85.6000 che significa secondo posto provvisorio alle spalle dell’Olanda! 25.9000 di esecuzione, 34 di impression, 25.700 di difficoltà

9.26: Prova tutto sommato soddisfacente, senza errori per la coppia azzurra

9.21: Il Portogallo totalizza un punteggio di 77.2667. E’ il momento dell’Italia! Veronica Gallo e Marta Murru sono in vasca a caccia di un buon risultato

9.15: L’Ungheria totalizza 75.0667, è il momento del Portogallo con Goncalves e Vieira

9.10: Daabousova-Miskechova per la Slovacchia totalizzano un punteggio di 78.5000 e si piazzano al secondo posto. Ora le padrone di casa ungheresi Farkas e Hungler, entrambe molto giovani

9.05: Bella prova della coppia olandese che totalizza 86.8667 e si propone per la top 5 della graduatoria, dopo l’ottavo posto di Glasgow tre anni fa. E’ il momento delle slovacche Daabousova-Miskechova

8.59: La prima coppia a scendere in acqua sarà quella olandese, composta dalle sorelle De Brouwer

8.56: La giovane coppia italiana Murru-Gallo entrerà in scena per quinta ed ha come obiettivi provare ad entrare nella top 6 della graduatoria

8.54: Sono ben venti le Nazionali al via della gara di questa mattina: Olanda, Slovacchia, Ungheria, Portogallo, Italia, Israele, Serbia, Gran Bretagna, Ucraina, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Russia, San Marino, Lituania, Bulgaria, Bielorussia, Finlandia, Svizzera, Liechtenstein

8.50: Nel pomeriggio in programma la finale del solo tecnico con Marta Murru fra le protagoniste. L’azzurra, ieri, nelle eliminatorie, si è piazzata al settimo posto

8.46: Oggi entra dunque in scena il duo libero azzurro, composto dalle giovani Marta Murru e Veronica Gallo a caccia di un risultato di prestigio nelle eliminatorie del programma libero in programma questa mattina.

8.43: In mattinata, dalle 9, vanno in scena i preliminari del duo libero

8.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata di gare agli Europei 2021 di nuoto artistico a Budapest

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto artistico di scena a Budapest (Ungheria). In questa seconda giornata (11 maggio) assisteremo ai preliminari del duo libero e alla finale del solo tecnico.

L'Italia si presenta ai nastri di partenza di questa manifestazione con tante assenze. Linda Cerruti, a causa di una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti, non è disponibile. Assenti anche Giorgio Minisini, Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli, tutti costretti all'isolamento dal contagio da Covid. Tuttavia la selezione di Patrizia Giallombardo vorrà farsi valere, pur chiaramente con meno possibilità per centrare delle medaglie.

Dopo l’ottimo debutto di ieri di Ogliari e Sportelli, bronzo nel tecnico misto, oggi entra in scena il duo, composto dalle giovani Marta Murru e Veronica Gallo a caccia di un risultato di prestigio nelle eliminatorie del programma libero del duo in programma questa mattina. Nel pomeriggio in programma la finale del solo tecnico con Marta Murru fra le protagoniste. L’azzurra, ieri, nelle eliminatorie, si è piazzata al settimo posto, dando l’impressione di poter dare l’assalto alla sesta piazza: un risultato che sarebbe straordinario per la giovane atleta italiana, non abituata a gareggiare nella specialità del Solo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto artistico di scena a Budapest (Ungheria): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.00. Buon divertimento!

