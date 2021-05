LIVE Nadal-Opelka, Internazionali d’Italia in DIRETTA: Nole batte Tsitsipas e sfiderà Sonego! Il maiorchino attende la fine di Pliskova-Martic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.54 Intanto sul Centrale stanno giocando Karolina Pliskova e Petra Martic: la ceca conduce 2-0 nel primo set. Seguono aggiornamenti per la semifinale tra Opelka e Nadal!

13.53 Intanto Lorenzo Sonego ha vinto sulla Grand Stand riportando un italiano in semifinale a Roma dopo 14 anni dai tempi di Filippo Volandri battendo in rimonta per 3-6 6-4 6-3 Andrej Rublev.

13.51 Stefanos Tsitsipas alla fine si è fatto rimontare da Novak Djokovic perdendo per 6-4 5-7 5-7 dopo aver condotto la sfida di ieri poi interrotta dalla pioggia: il serbo approda dunque in semifinale.

12.38 Seguono dunque aggiornamenti per capire l’effettivo inizio della prima semifinale maschile.

12.37 La polacca conduce 6-2 5-4: ad ogni modo la seconda semifinale WTA potrebbe essere spostata considerando che non prima delle 18.30 si dovrebbe disputare la seconda semifinale maschile sul Centrale.

12.35 Da capire dunque eventuali cambi di programma considerando che non prima delle 15 dovrebbe giocare Cori Gauff contro una tra Elina Svitolina e Iga Swiatek ancora in campo sul Pietrangeli.

12.34 La sfida tra Nadal e Opelka sarebbe dovuta cominciare non prima delle 13 ma dopo la sfida tra Karolina Pliskova e Petra Martic in campo non prima delle 12 nella prima semifinale.

12.33 I due giocatori sono al terzo set: dopo il 6-4 di ieri del greco, si ripartiva dal 2-1 in suo favore ma il serbo ha vinto il secondo parziale per 7 giochi a 5. L’ellenico nel terzo parziale è di nuovo sul 3-1 forte di un break.

12.32 La prima semifinale subirà dei ritardi considerando il programma del Campo Centrale. Sul campo principale Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic stanno ancora continuando il quarto di finale interrotto ieri.

12.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Reilly Opelka, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Reilly Opelka, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021. Prima sfida tra il tennista spagnolo e l’americano a livello ATP che si giocano un posto in finale. L’altro finalista è ancora un’incognita: Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas riprenderanno dal 2-1 del secondo set in favore del greco mentre Lorenzo Sonego e Andrej Rublev devono cominciare dallo 0-0. I vincenti si sfideranno in semifinale: l’Italia spera di portare il piemontese in finale.

Rafael Nadal vuole la dodicesima finale nella Città Eterna dove ha vinto 9 volte e perso due incontri contro Novak Djokovic. Lo spagnolo è giunto sin qui sopravvivendo a un tabellone complicato vincendo al secondo turno contro il padrone di casa Jannik Sinner, agli ottavi di finale in tre set contro Denis Shapovalov e infine ottenendo la rivincita di Madrid ai quarti di finale battendo Alexander Zverev. Lo spagnolo in caso di vittoria salirebbe a 9230 punti virtuali mentre il successo finale gli garantirebbe di volare a -150 punti da Daniil Medvedev attualmente secondo al mondo.

Cammino sin qui perfetto per Reilly Opelka che non ha perso parziali: il classe 1997 infatti ha eliminato in serie, a partire dal primo turno, Richard Gasquet, il nostro Lorenzo Musetti con un doppio 6-4, il russo Alsan Karatsev e infine Federico Delbonis. Lo statunitense, che ha vinto solo i tornei 250 di New York e Delray Beach in patria, vuole la prima finale in un 1000 al primo tentativo considerando il suo primo piazzamento in una semifinale di questa categoria di tornei ATP.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Reilly Opelka, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terza partita giornaliera e non prima delle ore 13.00 italiane sul Campo Centrale di Roma del Foro Italico, campo su sui giocheranno prima dei due semifinalisti, alle ore 11, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas per continuare la sfida di ieri interrotta sul 6-4 2-1 in favore del greco e poi Karolina Pliskova contro Petra Martic non prima delle 12. La prima semifinale andrà in onda in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Buon divertimento!

