LIVE MotoGP, GP Italia in DIRETTA: orario TV8, nuovo casco Valentino Rossi. Bagnaia sfida Quartararo

10.54 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 13.30 per le FP4, a seguire le qualifiche. A più tardi.

10.52 Risultati e classifica FP3.

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 352.9 1’45.456

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1’45.613 0.157 / 0.157

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 362.4 1’45.652 0.196 / 0.039

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 357.6 1’45.701 0.245 / 0.049

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 357.6 1’45.725 0.269 / 0.024

6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1’45.754 0.298 / 0.029

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 357.6 1’45.791 0.335 / 0.037

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 352.9 1’45.825 0.369 / 0.034

9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1’45.858 0.402 / 0.033

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.6 1’45.865 0.409 / 0.007

11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’45.895 0.439 / 0.030

12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 348.3 1’46.013 0.557 / 0.118

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 357.6 1’46.015 0.559 / 0.002

14 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 357.6 1’46.103 0.647 / 0.088

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 346.1 1’46.311 0.855 / 0.208

16 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 352.9 1’46.332 0.876 / 0.021

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 352.9 1’46.355 0.899 / 0.023

18 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 348.3 1’46.358 0.902 / 0.003

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 349.5 1’46.447 0.991 / 0.089

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 356.4 1’46.627 1.171 / 0.180

21 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 351.7 1’46.853 1.397 / 0.226

22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 351.7 1’47.247 1.791 / 0.394

10.51 Il nuovo casco di Valentino Rossi dedicato a Elio e le storie tese.

Penso che Vale abbia terminato le idee per il casco 🤣🤣💛 @ValeYellow46 #ItalianGP pic.twitter.com/YJk6w8lK80 — VALE46FERRARIF1 (@vale46f1ferrari) May 29, 2021

10.49 Valentino Rossi, a lungo ultimo in classifica, ha fatto un piccolo passo avanti nel finale montando le gomme soft. La strada però resta in salita per il 42enne di Tavullia.

10.48 La caduta di Maverick Vinales.

The Bologna Bullets respond! 🚀@PeccoBagnaia breaks the all-time lap record as Maverick Viñales goes down! 😲#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/PEP7qwg8fl — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 29, 2021

10.47 In chiave passo gara i migliori si sono rivelati Vinales e Mir, con Bagnaia molto vicino, mentre Quartararo ha fatto leggermente più fatica nei long-run.

10.46 Si profila un duello tra Bagnaia e Quartararo per la pole, ma mai come oggi non mancano gli outsider.

10.44 11° Vinales, che ha pagato a carissimo prezzo la caduta nel finale. 12° Marquez, 14° Pirro, 16° Marini, 17° Petrucci, 18° Valentino Rossi a 0″902, 19° Savadori, 20° Bastianini.

10.42 Bagnaia chiude davanti a tutti in 1’45″456, nuovo record della pista. 2° Quartararo a 0.157, 3° Binder a 0.196. Completano la top10 Miller, Zarco, Rins, Oliveira, Mir, Pol Espargarò e Morbidelli. Questi sono i qualificati per la Q2, tutti gli altri dovranno disputare la Q1.

10.41 Finiscono qui le FP3 del GP d’Italia 2021 di MotoGP al Mugello.

10.41 Si salva in extremis Franco Morbidelli, 10°!

10.41 VINALES FUORI DAI 10, FARA’ LA Q1!

10.40 Zarco si salva ed è 5°.

10.39 Binder, con hard all’anteriore e soft al posteriore, è 3° a 0.196. Occhio a Vinales che è 9°, sta rischiando tantissimo…

10.38 RISALE VALENTINO ROSSI! E’ 14° a 0.902 da Bagnaia. Sta migliorando.

10.38 CADUTO VINALES ALLA CURVA 12! E’ 8°, rischia l’eliminazione!

10.37 BAGNAIA RISPONDE A QUARTARARO! L’italiano torna in testa in 1’45″456! 0.157 su Quartararo.

10.35 Quartararo consolida il primo posto in 1’45″613. 2° Morbidelli a 0.252.

10.34 Finalmente entra in pista Bagnaia con media all’anteriore e soft nuova al posteriore.

10.34 Bene l’Aprilia, Aleix Espargarò è 4° 0.314.

10.33 7 minuti al termine, Bagnaia se ne sta ancora bello placido ai box, bevendo una bibita con la cannuccia.

10.32 MORBIDELLI! Il romano è 2° a 0.164 da Quartararo.

10.31 Bagnaia, come di consueto, se la prende comoda. E’ probabile che utilizzerà un solo treno di gomme soft.

10.31 Questa volta è buono il giro di Mir, 3° a 0.412.

10.30 Rins 2° a 0.390.

10.30 Cancellato il tempo a Mir per aver oltrepassato i limiti della pista, torna in 14ma piazza.

10.30 Valentino Rossi perde davvero tanto nel terzo settore. Si porta a 1″6 da Quartararo, ma sempre 21°.

10.30 Mir sale in quinta piazza a mezzo secondo da Quartararo. 6° Oliveira.

10.29 Valentino Rossi si migliora ed ora è penultimo a 1″823 da Quartararo. Media all’anteriore e soft al posteriore per il Dottore.

10.28 Si migliora ancora Quartararo: 1’47″701. Sul giro secco il francese è sempre devastante.

10.28 Bravi Pirro e Marini, rispettivamente nono e decimo.

10.27 Quartararo ha rifilato 0.340 a Bagnaia, che però non ha ancora montato la mescola morbida.

10.26 IL GRAFFIO DEL DIABLO! Quartararo in testa in 1’45″807. Gomma soft al posteriore per il francese.

10.26 Miller 7° a 0.187.

10.25 Vinales perde tanto nell’ultimo settore ed è 4° a 0.147 da Bagnaia.

10.23 Iniziano i time-attack. Gomme soft per Miller. Media all’anteriore e soft nuova al posteriore per Vinales.

10.22 Valentino Rossi ancora ai box. Con le medie proprio non riesce a guidare. Vedremo se la situazione migliorerà con le soft.

10.21 Mir ora è molto veloce sul passo, anche qualcosa meglio di Vinales.

10.20 20 minuti al termine. La classifica combinata vede sempre al comando Bagnaia davanti a Zarco, Rins, Oliveira, Morbidelli, Quartararo, Nakagami, Binder, Aleix Espargarò e Vinales. 11° Pirro, 12° Mir, 13° Miller, 15° Marquez, 16° Petrucci, 17° Marini, 18° Bastianini, 21° Savadori, 22° Valentino Rossi.

10.19 Nakagami monta una soft al posteriore e si porta in settima piazza a 0.286 da Bagnaia.

10.18 1’46″9 per Vinales. Sul passo lo spagnolo della Yamaha è il migliore.

10.16 Convincente anche il passo di Oliveira sull’1’47″1.

10.15 Mir si migliora con le medie, ma è 13° a 0.477 dalla vetta. 12 piloti in meno di mezzo secondo…Sarà una gara spartiacque per la stagione, perché si potranno guadagnare o perdere tanti punti, considerando i tanti piloti competitivi.

10.14 Gomme medie anche per Valentino Rossi, sempre 22° e ultimo a 1″521 dalla vetta.

10.14 Bagnaia torna in pista ancora con gomme medie.

10.13 Quartararo, con gomme medie usate, continua a girare costante tra 1’47″2 e 1’47″4. Il francese sembra meno in forma di Vinales su questa pista.

10.12 Bagnaia sempre davanti nella classifica combinata con il tempo di ieri: 1’46″147.

10.11 Zarco in testa alle FP3 in 1’46″201, seguito da Oliveira ed Aleix Espargarò.

10.10 Buone risposte in ottica gara per Bagnaia. Vinales un filo più veloce, ma tutto colmabile in gara.

10.08 Rientrano ai box Bagnaia e Valentino Rossi. Il Dottore è in palese difficoltà.

10.07 Per ora la KTM è la più veloce in assoluto sul rettilineo, anche più della Ducati: Brad Binder ha toccato i 358,8 km/h. La Yamaha paga circa 15 km/h di differenza.

10.06 Long-run da 1’47″0 per Bagnaia. Vinales gira intorno all’1’46″8.

10.05 Sul passo Vinales è costantemente 2-3 decimi più veloce di Bagnaia. Ma poi sarà da vedere in gara. Questi riscontri contano sino ad un certo punto.

10.04 Zarco, con gomme soft, sale in seconda piazza a 0.054 da Bagnaia. L’italiano sta migliorando costantemente i tempi sul passo.

10.03 Valentino Rossi al momento è ultimo nella classifica combinata a 1″5 da Bagnaia.

10.02 Passo simile per Bagnaia e Quartararo in questa fase. Rins e Vinales sono più veloci.

10.01 Cambia già la classifica combinata! Oliveira (Ktm) sale in terza piazza a 0.184 da Bagnaia. Il portoghese è naturalmente primo nella graduatoria delle FP3.

10.00 1’47″471 per Zarco, è già un tempo interessante per il francese.

9.59 Ora bisogna tenere conto di due classifiche differenti: quella delle FP3 e quella combinata, ben più importante, di tutte le prove libere.

9.58 Soft all’anteriore e media al posteriore per Mir. Doppia soft per Zarco.

9.57 Doppia gomma media per Bagnaia, Morbidelli, Quartararo, Miller, Marquez e Rossi.

9.56 La sessione dovrebbe articolarsi come segue: primi 25 minuti dedicati al passo gara, ultimi 20 alla ricerca del tempo sul giro secco per ottenere il pass per la Q2.

9.55 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP3.

9.45 Al momento i qualificati per la Q2 sarebbero Bagnaia, Rins, Morbidelli, Quartararo, Binder, Oliveira, Nakagami, Vinales, Aleix Espargarò e Miller. Tra i top10 troviamo ben sei moto diverse (Ducati, Yamaha, Suzuki, Ktm, Honda, Aprilia). Un segnale del grande equilibrio vigente sulla pista toscana.

9.41 La terza sessione di prove libere al Mugello inizierà alle 9.55 e durerà 45 minuti.

9.34 La classifica combinata delle prove libere di ieri:

1 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.186 18 1’46.147 19

2 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’46.952 18 1’46.218 18 0.071 0.071

3 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’47.184 18 1’46.331 16 0.184 0.113

4 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.566 6 1’46.372 17 0.225 0.041

5 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’48.049 7 1’46.436 18 0.289 0.064

6 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.748 10 1’46.584 4 0.437 0.148

7 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’47.791 7 1’46.593 19 0.446 0.009

8 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.593 19 1’47.195 21 0.446

9 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’47.992 16 1’46.655 15 0.508 0.062

10 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.716 20 1’46.688 16 0.541 0.033

11 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’46.802 18 1’46.840 17 0.655 0.114

12 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.176 19 1’46.847 15 0.700 0.045

13 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’48.277 6 1’46.973 17 0.826 0.126

14 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.870 16 1’46.986 19 0.839 0.013

15 51 M.PIRRO ITA Pramac Racing DUCATI 1’47.555 16 1’47.107 15 0.960 0.121

16 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’48.319 20 1’47.129 17 0.982 0.022

17 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’48.128 16 1’47.154 18 1.007 0.025

18 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’48.375 6 1’47.326 17 1.179 0.172

19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’48.967 19 1’47.480 16 1.333 0.154

20 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’48.734 18 1’47.668 15 1.521 0.188

21 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’48.302 15 1’47.719 20 1.572 0.051

22 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’48.997 12 1’47.792 3 1.645 0.073

9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle FP3 del GP d’Italia 2021 di MotoGP Al Mugello.

15.10: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

15.08: Di seguito i qualificati per la Q2 allo stato attuale delle cose:

Bagnaia

Rins

Morbidelli

Quartararo

Binder

Oliveira

Nakagami

Espargaro A.

Miller

Vinales

15.06: Si prospetta quindi un confronto molto interessante tra Ducati e Yamaha, con Quartararo quarto, mentre Maverick Vinales ha chiuso solo 17° a 1″048.

15.04: Marc Marquez e Valentino Rossi in difficoltà: lo spagnolo 12° a 0″826 e non sufficientemente veloce sul passo gara; criticità di non poco conto anche per Valentino, a 1″572 in 21ma piazza e con tanti problemi di messa a punto.

15.01: Un turno super infuocato con Bagnaia che ha fatto vedere un ottima velocità, balzando in vetta l’ordine dei tempi nell’ultimo giro (1’46″147). Bene la Suzuki dello spagnolo Alex Rins a 0″071 e Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas a 0″184. Nonostante il deficit tecnico, il “Morbido” ha dimostrato di andar forte. Quartararo, leader del campionato è lì, a 0″225 dalla vetta.

14.58: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 63 F. BAGNAIA 1:46.147 2 42 A. RINS +0.071 3 21 F. MORBIDELLI +0.184 4 20 F. QUARTARARO +0.225 5 33 B. BINDER +0.289 6 88 M. OLIVEIRA +0.437 7 30 T. NAKAGAMI +0.446 8 41 A. ESPARGARO +0.508 9 43 J. MILLER +0.541 10 5 J. ZARCO +0.693

14.55: SUPER PECCO BAGNAIA!!!! 1’46″147 per il pilota della Ducati che realizza il miglior crono della FP2 a precedere di 0″071 Rins e di 0″184 un grande Morbidelli. Quartararo è quarto, mentre Marc Marquez 12° a 0″826 e Valentino Rossi 21° a 1″572.

14.55: BANDIERA A SCACCHI!!

14.55: Si inserisce Quartararo in seconda posizione a 0″154 dalla vetta.

14.54: Rins si porta in vetta con il crono di 1’46″218 a precedere i due piloti della KTM Binder di 0″218 e Oliveira di 0″366.

14.53: Quartararo stava mettendo insieme degli intertempi record, ma poi ha dovuto rallentare per il traffico.

14.51: Migliora ancora il proprio crono Miller che si porta in terza posizione a 0″104, mentre Mir è quinto a 0″263.

14.50: Nel frattempo Valentino Rossi va lungo in curva-1, alla staccata della San Donato.

14.48: Valentino Rossi scala la classifica e si porta in 14ma posizione a 1″309 in questa simulazione del time-attack. Miller è quarto a 0″375.

14.47: 1’46″671 per Rins che migliora ancora il proprio tempo, ma è sempre in terza posizione a 0″137.

14.45: 1’46″913 per Rins che migliora il proprio riscontro, ma resta in terza posizione a 0″329 da Oliveira.

14.43: Piloti che si preparano per gli ultimi minuti di questo turno in cui si potrebbe simulare il time-attack.

14.40: Situazione difficile per Valentino Rossi che orbita in ultima posizione a 2″062 e non sembrano esserci delle soluzioni.

14.38: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 88 M. OLIVEIRA 1:46.584 2 63 F. BAGNAIA +0.064 3 42 A. RINS +0.358 4 20 F. QUARTARARO +0.376 5 5 J. ZARCO +0.692 6 12 M. VIÑALES +0.740 7 41 A. ESPARGARO +0.758 8 30 T. NAKAGAMI +0.767 9 33 B. BINDER +0.912 10 36 J. MIR +1.041

14.36: Valentino Rossi in ultima posizione in questo momento con il crono di 1’48″646 a 2″062 dal vertice.

14.34: Quartararo migliora il proprio crono, ma è quarto a 0″376 dalla vetta occupata da Oliveira.

14.32: BAGNAIA! 1’46″648 per il ducatista che si porta in seconda posizione a 0″064 da Oliveira con la Ducati. Vinales si avvicina al vertice in quinta piazza a 0″740.

14.30: Vinalesi migliora ancora il proprio tempo: 1’47″541 a 0″957 dalla vetta in settima posizione, mentre Bagnaia migliora il proprio riscontro ed è quarto con la Ducati a 0″708. Coppa di medie per “Pecco”.

14.29: Passo avanti per Maverick Vinales in ottava posizione a 1″036. Da capire l’andamento di questa FP2, con l’innalzamento delle temperature.

14.25: Dopo il primo run in pista Oliveria ha ottenuto il miglior crono di 1’46″584 a precedere Rins di 0″358 e Quartararo di 0″462. Bagnaia è settimo a 0″927, mentre Morbidelli è 11° a 1″346, Marc Marquez 13° a 1″434 e Valentino Rossi solo 20° a 1″968.

14.23: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 88 M. OLIVEIRA 1:46.584 2 42 A. RINS +0.358 3 20 F. QUARTARARO +0.462 4 41 A. ESPARGARO +0.758 5 30 T. NAKAGAMI +0.767 6 33 B. BINDER +0.912 7 63 F. BAGNAIA +0.927 8 5 J. ZARCO +1.196 9 27 I. LECUONA +1.208 10 44 P. ESPARGARO +1.269

14.20: Oliveira sempre al comando con una combinazione di medie: 1’46″584 per lui sulla KTM a precedere di 0″378 la Suzuki di Alex Rins e di 0″462 la Yamaha di Quartararo. Bagnaia scala la classifica e si porta 0″927 (settimo).

14.16: Oliveira guida sempre la classifica con il crono di 1’46″584 a precedere di 0″767 Nakagami e di 0″778 il leader della classifica Quartararo.

14.13: Cominciano ad arrivare i primi tempi: Oliveira guida con la KTM con il crono di 1’47″878 a precedere di 0″229 Aleix Espargaro e di 0″346.

14.10: VIA ALLA FP2!!

14.07: Per quanto riguarda Marc Marquez e Valentino Rossi, lo spagnolo ha ottenuto il 16° tempo a 1″684 immediatamente davanti al “Dottore” (+1″709). Appare chiaro che entrambi non siano al meglio per motivazioni diverse e la FP2 sarà estremamente importante per capire in che modo lavorare per uscire dai bassifondi della graduatoria.

14.02: Nella top-10 si sono classificati poi Michele Pirro (Ducati Pramac) a 0″962, il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo (Yamaha Factory) a 0″973, l’australiano della Ducati ufficiale Jack Miller a 1″123 e il portoghese Miguel Oliveira sulla KTM a 1″123. Tempi che, soprattutto nel caso di Quartararo, vanno presi in considerazione fino a un certo punto per il lavoro che il francese ha portato avanti.

13.59: A seguire troviamo il campione del mondo 2020 Joan Mir sull’altra Suzuki, che ha scelto anch’egli l’accoppiata soft/medium a 0″583, Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas 0″591 (coppia di medie) e Francesco “Pecco” Bagnaia a 0″593 (coppie di medie) con la Ducati. Il piemontese non ha cercato in maniera ossessiva il tempo, concentrandosi soprattutto sulla gestione delle gomme.

13.56: Vinales, montando una coppia di gomme medie, ha ottenuto il tempo di 1’46″593 a precedere di 0″209 la Ducati Pramac del francese Johann Zarco e di 0″359 la Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nel caso dei due ultimi centauri menzionati, le mescole usate sono state una soft sull’anteriore e una medium sul posteriore.

13.53: E’ stato dello spagnolo Maverick Vinales (Yamaha Factory) il miglior crono delle prove libere 1.

13.50: Si prospetta quindi una FP2 molto interessante.

13.47: E Valentino Rossi? Il “Dottore”, nove volte vincitore su questa pista, va in cerca della propria identità. Il feeling con la Yamaha Petronas, per il momento, non è stato dei migliori. Valentino, tuttavia, si augura di invertire il trend per regalare a se stesso e ai propri tifosi qualcosa di importante.

13.44: Il layout toscano ben si adatta alle caratteristiche della GP21 e per questo l’aussie va assolutamente considerato nel novero dei favoriti.

13.41: Da non sottovalutare l’altro alfiere di Borgo Panigale Jack Miller. L’australiano, reduce dal doppio successo consecutivo a Jerez de la Frontera (Spagna) e Le Mans (Francia), vuole regalarsi il tris.

13.39: Il piemontese ha nel mirino la sua prima vittoria in top-class e farlo nella GP di casa avrebbe una valenza molto particolare. Va detto che Quartararo è tra i piloti che meglio interpretano questo circuito, bello e impegnativo come pochi in calendario.

13.36: Ci si presenta ai nastri di partenza di questo fine-settimana con il francese della Yamaha Fabio Quartararo in testa al campionato con un punto di vantaggio sul ducatista Francesco “Pecco” Bagnaia.

13.33: Sul tracciato del Mugello i piloti e i team definiranno gli assetti per avere dei riscontri nella top-10 tali da poter avere delle rassicurazioni in termini di classifica combinata dei tempi.

13.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di MotoGP.

LA CRONACA DELLE FP1 DEL GP D’ITALIA 2021 DI MOTOGP AL MUGELLO

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP ITALIA MOTOGP

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2021, sesto appuntamento stagionale del Motomondiale. Lo splendido circuito del Mugello torna quindi ad ospitare i migliori centauri al mondo dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, anche se a porte chiuse.

In MotoGP c’è grande attesa per un nuovo duello tra le Ducati e Fabio Quartararo, leader del campionato dopo il fondamentale podio ottenuto a Le Mans in condizioni miste. Il francese della Yamaha Factory deve però guardarsi le spalle in classifica generale da un terzetto di ducatisti formato nell’ordine da Francesco Bagnaia, Johann Zarco e Jack Miller.

Proveranno ad inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice anche altri protagonisti come Marc Marquez, Maverick Vinales e le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, oltre alla coppia tutta italiana del Team Yamaha Petronas composta da Franco Morbidelli e Valentino Rossi.

Il programma odierno comincia per la MotoGP alle ore 9.55 con la prima sessione di libere, mentre la FP2 scatterà nel pomeriggio alle ore 14.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta integrale di entrambi i turni con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento al sesto GP del 2021: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press