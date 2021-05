LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: scattano le qualifiche, Bagnaia si gioca tanto. Piove a Le Mans

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.12 Doppia gomma soft da bagnato per Francesco Bagnaia.

14.10 SEMAFORO VERDE! Iniziata la Q1! 15 minuti e appena due posti in palio per la Q2!

14.04 Dalle 14.10 la Q1. Missione difficilissima per Francesco Bagnaia: dovrà vedersela con Rins, Mir, Aleix Espargarò, Lecuona, Binder, Alex Marquez, Rabat, Bastianini, Savadori, Marini e Petrucci. Solo i primi due si qualificheranno per la Q2. Tutti gli altri scatteranno dal 13° posto in poi sulla griglia di partenza. Ecco perché il leader del Mondiale si gioca già una fetta importante di questo fine settimana.

14.02 Non è stata una quarta sessione molto attendibile a causa dei continui mutamenti del meteo. Di sicuro la Yamaha vola con l’asciutto e arranca sul bagnato.

14.00 Le FP4 si chiudono con Quartararo davanti a tutti in 1’32″857. 2° Rins a 0.007, 3° Morbidelli a 0.015. Seguono Pol Espargarò, Marc Marquez, Oliveira, Mir, Nakagami, Alex Marquez e Lecuona. 11° Vinales, 12° Bastianini, 13° Rossi, 14° Petrucci, 17° Miller, 19° Savadori, 20° Marini, 21° Bagnaia.

13.58 TORNA A DILUVIARE! Scroscio davvero intenso, quanto durerà?

13.57 SCIVOLA MARC MARQUEZ ALLA CURVA 9!

13.57 Bagnaia è scivolato al penultimo posto, ma c’è il motivo. Ha guidato a lungo con le gomme soft con l’asfalto ancora umido. Poi non le ha più sostituite.

13.56 Valentino Rossi è 13° a 0.954 da Quartararo.

13.55 Cade Pol Espargarò con la Honda.

13.54 Morbidelli 3° ad appena 15 millesimi da Quartararo! Rins è 2° a 0.007.

13.54 Salto in avanti di Rins con la Suzuki, è secondo.

13.53 Quartararo torna al comando, seguito ancora da Pol Espargarò e Marquez.

13.51 Risponde Quartararo ed è 2° a 0.086 da Morbidelli.

13.51 MORBIDELLI DAVANTI! 1’33″215! Seguono le Honda di Pol Espargarò e Marc Marquez.

13.50 Bagnaia ora ha gomme soft usurate, ma giustamente per il momento non le sostituisce: deve conservarle per le qualifiche.

13.48 Senza la pioggia torna davanti la Yamaha…1’34″007 per Quartararo, il francese sale in vetta. 4° Morbidelli, 10° Valentino Rossi.

13.47 Al momento tutti i piloti in pista con gomme soft slick. Ammesso che il meteo conceda veramente una tregua…

13.45 1’34″099 ora per Zarco. 2° Bagnaia a 0.831.

13.45 I tempi si stanno avvicinando a quell’1’31” stampato ieri da Zarco nelle Fp2.

13.44 Adesso ha nuovamente smesso di piovere, in questo modo qualifiche e gara saranno una lotteria. Vincerà il pilota più camaleontico.

13.43 Bagnaia sta girando giustamente a lungo. Deve trovare il feeling in vista della delicatissima Q1 delle 14.10.

13.42 Zarco in testa in 1’37″063. 2° Bagnaia a 0.084.

13.40 Il ritorno ai box dei piloti:

13.39 Solo Bagnaia, Zarco e Rabat in pista in questo momento.

13.37 1’37″646 per Miller, Bagnaia 2″4. Ma ora rimoncia a piovere con insistenza. E’ pericoloso rimanere in pista con le soft da asciutto.

13.37 Valentino Rossi per ora se ne resta ai box per non prendere rischi.

13.36 La pioggia leggera si è già interrotta. Bagnaia sta girando con gomme slick, ma è un rischio!

13.35 I piloti rientrano ovviamente ai box per cambiare le gomme.

13.34 Rins ci ha visto lungo…Unico con gomme da bagnato…e si è rimesso a piovere.

13.33 PAZZESCO! Torna a piovere! La variabilità del meteo a Le Mans è incredibile!

13.32 Valentino Rossi in pista con gomme soft da asciutto.

13.31 Rins è l’unico con gomme da bagnato. Per ora attendono ai box Vinales e Quartararo.

13.31 Scelte diverse tra i piloti. Rins monta gomme medie da bagnato. Soft da asciutto per Bagnaia, Miller e Morbidelli.

13.30 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP4 di MotoGP a Le Mans.

13.26 Le FP4 dureranno 30 minuti. Al momento non piove.

13.25 A proposito di costruttori, sinora nel Gran Premio di Francia hanno vinto sette differenti Case. Comanda la Honda, con 20 vittorie, braccata però dalla Yamaha a 18. La MV Agusta ha raccolto 7 successi. Sono invece 6 quelli della Suzuki, 4 quelli della Gilera, 1 quelli di Ducati e Sanvenero. Quest’ultima ha ottenuto proprio in terra transalpina l’unica affermazione della sua storia. L’evento si è verificato nel 1982, quando tutti i piloti di punta avevano boicottato l’evento per la pericolosità del tracciato di Nogaro.

Dal canto suo, la Honda detiene il record di vittorie consecutive, essendosi imposta per 7 anni filati, dal 1994 al 2000.

13.22 Dunque sono tredici i centauri ad aver vinto in più di un’occasione. Quanti, però, hanno primeggiato su due moto diverse? Ce l’hanno fatta solo in tre, ovvero Giacomo Agostini (3 successi su MV Agusta, 1 su Yamaha), Eddie Lawson (2 affermazioni con Yamaha, 1 con Honda) e Valentino Rossi (1 trionfo per Honda e 2 per Yamaha).

13.20 GP FRANCIA – VITTORIE TOP CLASS

5 – LORENZO Jorge [ESP] (2009, 2010, 2012, 2015, 2016)

4 – AGOSTINI Giacomo [ITA] (1969, 1970, 1972, 1975)

4 – DOOHAN Michael [AUS] (1994, 1995, 1996, 1997)

3 – SHEENE Barry [GBR] (1976, 1977, 1979)

3 – SPENCER Freddie [USA] (1983, 1984, 1985)

3 – LAWSON Eddie [USA] (1986, 1988, 1989)

3 – CRIVILLE Alex [ESP] (1998, 1999, 2000)

3 – ROSSI Valentino [ITA] (2002, 2005, 2008)

3 – MARQUEZ Marc [ESP] (2014, 2018, 2019)

2 – DUKE Geoff [GBR] (1953, 1955)

2 – SURTEES John [GBR] (1959, 1960)

2 – ROBERTS Kenny Sr. [USA] (1978, 1980)

2 – GIBERNAU Sete [ESP] (2003, 2004)

13.16 A livello di curiosità, va rimarcato come Giacomo Agostini sia l’unico centauro ad aver primeggiato nel Gran Premio di Francia in tre differenti circuiti. Il lombardo si è imposto a Le Mans (1969, 1970), Clermont-Ferrand (1972) e Paul Ricard (1975).

13.15 E’ stato uno scroscio temporaneo, ha già smesso di piovere a Le Mans.

13.14 Ovviamente, non mancano i successi italiani in questo Gran Premio. Se contano complessivamente 12. Giacomo Agostini ha ottenuto 4 vittorie (1969, 1970, 1972, 1975). Abbiamo già detto dei 3 trionfi di Valentino Rossi (2002, 2005, 2008) e Danilo Petrucci (2020). A essi si aggiungono 1 vittoria firmata da Alfredo Milani (1951), Marco Lucchinelli (1981), Max Biaggi (2001) e Marco Melandri (2006).

13.13 In tema di “vittorie consecutive” nessuno può rivaleggiare con Michael Doohan, il solo uomo a essersi imposto per 4 volte di fila. L’australiano è infatti passato per primo sotto la bandiera a scacchi nel 1994, 1995, 1996 e 1997.

13.11 Ecco la pioggia inesorabile a Le Mans.

13.10 Sono invece quattro centauri in attività ad aver già trionfato nel Gran Premio di Francia. Si tratta di Valentino Rossi (2002, 2005, 2008), Marc Marquez (2014, 2018, 2019), Maverick Viñales (2017) e Danilo Petrucci (2020).

13.07 Il pilota più vincente in assoluto in questo contesto è Jorge Lorenzo, l’unico a essersi issato a quota 5 affermazioni. Il trentaquattrenne maiorchino ha infatti primeggiato nel 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016.

13.05 La classe regina non ha sempre corso nel Gran Premio di Francia, avendo mancato l’appuntamento tra il 1962 e il 1967. Dunque, quella di domenica sarà la 58ma edizione del GP per quanto riguarda la 500cc o la MotoGP.

13.03 RICOMINCIA A PIOVERE! Non una buona notizia per Bagnaia. Per non dire pessima.

13.02 La prova ha però spesso e volentieri cambiato palcoscenico, essendosi disputata in una moltitudine di circuiti differenti. Infatti nel XX secolo la location non è mai stata fissa, poiché nel corso dei decenni si sono avvicendante le piste di Albi, Rouen, Reims, Clermont-Ferrand, Le Mans, Paul Ricard, Nogaro e persino Magny-Cours. La situazione è cambiata con l’avvento del III millennio, in quanto dal 2000 ci si è definitivamente stanziati a Le Mans.

13.00 L’edizione inaugurale del GP di Francia andò in scena a Le Mans, addirittura nel 1920, ben prima della nascita del Motomondiale. La prima volta iridata si disputò, invece, nel 1951. Da allora il GP transalpino è quasi sempre stato parte integrante del calendario del Mondiale, mancando l’appuntamento solo sette volte in settant’anni, l’ultima delle quali nell’ormai lontano 1993.

12.56 Pista asciutta al momento. Una buona notizia per Francesco Bagnaia. Vi spieghiamo perchè. Il piemontese deve prendere parte alla Q1, nella quale solo i primi due accederanno alla Q2. Sull’asciutto i rivali dovrebbero essere i soli Mir e Rins della Suzuki; sul bagnato entrerebbero in gioco tanti altri piloti, su tutti Petrucci e Lecuona.

12.55 Subito una notizia importante: non piove a Le Mans.

12.50 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.30 inizierà la quarta ed ultima sessione di prove libere del GP di Francia di MotoGP a Le Mans.

10.59 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 13.30 per FP4 e qualifiche del GP di Francia di MotoGP. A più tardi.

10.56 La classifica delle FP3.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.0 1’40.736

2 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.2 1’41.349 0.613 / 0.613

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 312.6 1’41.452 0.716 / 0.103

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.1 1’41.457 0.721 / 0.005

5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 311.6 1’41.671 0.935 / 0.214

6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 310.6 1’41.775 1.039 / 0.104

7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.7 1’41.817 1.081 / 0.042

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.7 1’42.055 1.319 / 0.238

9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 304.0 1’42.136 1.400 / 0.081

10 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 295.9 1’42.323 1.587 / 0.187

11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 309.6 1’42.516 1.780 / 0.193

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 310.6 1’42.520 1.784 / 0.004

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.9 1’42.532 1.796 / 0.012

14 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 302.1 1’43.213 2.477 / 0.681

15 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 303.1 1’43.462 2.726 / 0.249

16 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 301.2 1’43.546 2.810 / 0.084

17 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1’43.700 2.964 / 0.154

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 291.5 1’43.740 3.004 / 0.040

19 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 303.1 1’43.759 3.023 / 0.019

20 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 307.7 1’43.857 3.121 / 0.098

21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 299.4 1’44.016 3.280 / 0.159

22 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.1 1’44.123 3.387 / 0.107

10.55 Il video dell’incidente occorso ai box a Franco Morbidelli, davvero sfortunato.

A strange incident in pit-lane! 😲@FrankyMorbido12 limps away from his Yamaha after an issue attempting a flag-to-flag practice! 👀#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/r5ujk7X2hT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 15, 2021

10.53 Non è stata una buona sessione per Valentino Rossi, addirittura penultimo. Il Dottore però non sembra aver cercato la prestazione sul giro secco.

10.50 Francesco Bagnaia è stato beffato dal meteo, non potendo migliorare il tempo di ieri. Dovrà dunque disputare la pericolosa Q1, che metterà in palio appena 2 pass per la Q2. Il piemontese, sebbene si sia rivelato a suo agio sul bagnato, deve augurarsi che in piova, perché in tal caso sarebbe davvero durissima e la concorrenza aumenterebbe (pensiamo ad esempio allo specialista Danilo Petrucci).

10.49 Marc Marquez ha ritrovato sensazioni antiche con la pioggia. In queste condizioni il braccio viene meno stressato ed i risultati sono evidenti…

10.46 Brutta notizia per Franco Morbidelli. Il romano, una volta rientrato ai box, ha simulato un cambio moto (qualora sia necessario effettuarlo domani in gara). Tuttavia, nel farlo, è inciampato. Sembra si sia fatto male, perché è stato portato via a braccia da due meccanici. Davvero non ci voleva.

10.43 I tempi di ieri, chiaramente, non sono stati migliorati a causa della pioggia. Questi dunque i qualificati per la Q2 di oggi pomeriggio:

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 320.6 1’31.747

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.5 1’31.842 0.095 / 0.095

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.5 1’32.136 0.389 / 0.294

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 320.6 1’32.137 0.390 / 0.001

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 310.6 1’32.279 0.532 / 0.142

6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 314.5 1’32.296 0.549 / 0.017

7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 319.6 1’32.361 0.614 / 0.065

8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.5 1’32.632 0.885 / 0.271

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 312.6 1’32.669 0.922 / 0.037

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 314.5 1’32.711 0.964 / 0.042

10.41 Terminate le FP3 condizionate dalla pioggia. Miglior tempo di Marquez in 1’40″736, 2° Savadori con l’Aprilia a 0.613, 3° Bagnaia a 0.716. Seguono Oliveira, Pol Espargarò, Zarco, Mir, Rins, Lecuona e Marini. 14° Petrucci, 16° Vinales, 17° Morbidelli, 18° Bastianini, 19° Quartararo, 20° Miller, 21° Valentino Rossi (penultimo).

10.40 BAGNAIA TERZO! 1’41″452, paga 0.716 da un rinato Marquez.

10.40 Spunta anche il sole!

10.39 Marquez torna al comando e rifila ben 0.613 a Savadori.

10.38 SAVADORI IN TESTA CON L’APRILIA! 1’41″349!

10.37 RISALE BAGNAIA! E’ 4° a 0.258 da Marquez. Sempre 3° un pazzesco Savadori!

10.35 INCREDIBILE, SAVADORI TERZO! L’italiano è a 0.402 da Marquez, tornato in testa in 1’41″783!

10.34 Bagnaia finisce lungo in frenata. Gesto di stizza con il braccio sinistro per l’italiano, che sta sbagliando tanto.

10.33 PAZZESCO SAVADORI! Sale in quarta piazza con l’Aprilia! Il centauro italiano sa farsi valere in queste condizioni.

10.32 Valentino Rossi 15° a 1″593 da Oliveira.

10.31 Ed ecco Oliveira in vetta in 1’42″508, 2 decimi meglio di Marquez. Bagnaia risale ed è 9°.

10.31 La pista è in condizioni sempre migliori, i tempi si abbasseranno.

10.30 Morbidelli, 8°, al momento è il migliore degli italiani.

10.29 Bagnaia è sceso al 12° posto, non si è ancora migliorato con le medie.

10.29 Oliveira sale in terza piazza con la KTM.

10.28 Questi fine settimana influenzati dal meteo sono i più importanti in ottica Mondiale. Si possono guadagnare o perdere tantissimi punti, che poi a fine stagione fanno la differenza.

10.27 Valentino Rossi migliora ed è 13°. Fa fatica sul bagnato Fabio Quartararo: il francese è 15°. Non è uno specialista di queste condizioni.

10.26 Bagnaia torna in pista con gomme medie da bagnato, le stesse che sta utilizzando Marc Marquez che si trova al comando.

10.25 Caduta per Lecuona con la KTM.

10.25 Risale Morbidelli ed è 6° a 1″152 da Marquez.

10.25 Valentino Rossi resta 15° a 2″1 da Marquez. Bagnaia ancora fermo ai box, così come Vinales.

10.24 Marquez in testa davanti alle Suzuki di Mir e Rins, 4° Vinales, 5° Lecuona.

10.23 Gli italiani: 6° Bagnaia, 8° Petrucci, 14° Morbidelli, 15° Valentino Rossi, 16° Marini, 17° Savadori, 22° Bastianini.

10.22 Anche Mir abbassa il proprio tempo e resta secondo a 62 millesimi da Marquez. Miller è rientrato ai box e non si è migliorato.

10.21 SI MIGLIORA ANCORA MARQUEZ! 1’42″704! Lo spagnolo sta andando fortissimo, ha trovato il giusto feeling col bagnato!

10.21 Bagnaia rientra ai box.

10.20 Mir 2° a 93 millesimi da Marquez. Ma arriva Miller…

10.20 Ora ha smesso di piovere e l’asfalto inizia ad asciugarsi.

10.19 Bagnaia è 4° a 1″146. Sta migliorando il passo dell’italiano.

10.18 TEMPONE DI MARC MARQUEZ! 1’42″894 con gomme nuove medie da bagnato! Lo spagnolo sale al comando.

10.16 Il video della scivolata di Jack Miller con la Suzuki:

The conditions catch out @jackmilleraus! 💢 A crash at La Chapelle for the Australian! 👀#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/ELNLazJbBJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 15, 2021

10.15 Migliora Vinales ed è 5° davanti a Bagnaia. Il piemontese sta lavorando sul passo, nell’eventualità in cui la gara di domani sia bagnata.

10.13 Miller è al comando davanti a Mir, Petrucci, Oliveira, Morbidelli, Bagnaia, Zarco, Marini, Quartararo e Vinales. 15° Valentino Rossi, 20° Marc Marquez.

10.12 Miller prova a far ripartire la Ducati, ma la moto non si accende.

10.11 CADE JACK MILLER! L’australiano stava spingendo troppo ed ha perso il controllo della moto alla curva 6.

10.11 1’43″857 per Miller, sale in vetta con 0.428 su Mir.

10.10 Bene Petrucci e Morbidelli, rispettivamente terzo e quarto.

10.10 Bagnaia sale in sesta piazza a 1″777. Ricordiamo che monta una media da bagnato all’anteriore.

10.09 Per ora Valentino Rossi è 13°.

10.09 Mir e Miller continuano a scambiarsi la posizione in testa alla classifica.

10.07 Subito Mir torna al comando in 1’44″991, appena 34 millesimi meglio di Miller.

10.06 Ed ecco Jack Miller con la Ducati, sembrava strano non vederlo davanti: è uno specialista della pioggia. L’australiano sale in vetta.

10.05 Mir si porta in vetta con mezzo secondo su Petrucci. La classifica cambia continuamente.

10.04 PETRUCCI IN TESTA! 1’45″952 il crono del pilota della KTM. 2° Morbidelli a 0.146.

10.03 Al momento 8° Morbidelli, 11° Quartararo, 12° Valentino Rossi, 13° Bagnaia.

10.02 E’ partito davvero forte Rins, molto confidente sotto la pioggia. Lo spagnolo continua ad abbassare il miglior tempo: 1’46″771.

10.00 Rins avanti con la Suzuki in 1’48″807. 2° Petrucci a 0.123.

9.59 Per il momento Vinales e Miller se ne rimangono al calduccio ai box.

9.57 Doppia soft (ovviamente da bagnato) per Valentino Rossi e Morbidelli; media all’anteriore e soft al posteriore, l’unico che ha optato per questa soluzione particolare.

9.56 Gomme da bagnato soft per Zarco e Quartararo. Marc Marquez e Bastianini optano per le medie.

9.55 Sarà comunque una sessione molto importante, perché potrebbe piovere sia durante le qualifiche sia in gara. Dunque i piloti dovranno trovare le misure con l’asfalto viscido di Le Mans.

9.55 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP3.

9.54 Ora ha ricominciato a piovere con intensità, dunque adesso è certo al 100% che i tempi di ieri (ottenuti sull’asciutto) non si potranno migliorare.

9.54 Salvo sorprese, saranno dunque Zarco, Quartararo, Vinales, Pol Espargarò, Morbidelli, Oliveira, Miller, Marc Marquez, Valentino Rossi e Nakagami ad accedere direttamente alla Q2. Bagnaia, Mir e Rins saranno costretti a transitare per l’insidiosa Q1.

9.52 Francesco Bagnaia dovrà sperare che la pista si asciughi a tal punto da poter montare le gomme slick nel finale delle FP3, andando dunque a caccia della top10: difficile.

9.15 Francesco Bagnaia dovrà dunque affrontare la complessa tagliola della Q1, dove peraltro troverà le Suzuki di Rins e Mir.

9.11 Al momento a Le Mans non sta piovendo, ma l’asfalto è bagnato. Dunque sarà molto difficile, per non dire improbabile, migliorare i tempi di ieri. A questo punto i top10 delle FP2 dovrebbero qualificarsi direttamente per la Q2.

9.08 La terza sessione di prove libere scatterà alle 9.55 e durerà 45 minuti.

9.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle FP3 del GP di Francia di MotoGP.

15.08 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronache, classifiche, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti e tanto altro. Un saluto sportivo.

15.07 La classifica delle FP2 del GP di Francia di MotoGP.

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 320.6 1’31.747

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.5 1’31.842 0.095 / 0.095

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.5 1’32.136 0.389 / 0.294

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 320.6 1’32.137 0.390 / 0.001

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 310.6 1’32.279 0.532 / 0.142

6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 314.5 1’32.296 0.549 / 0.017

7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 319.6 1’32.361 0.614 / 0.065

8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.5 1’32.632 0.885 / 0.271

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 312.6 1’32.669 0.922 / 0.037

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 314.5 1’32.711 0.964 / 0.042

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 314.5 1’32.762 1.015 / 0.051

12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 320.6 1’32.800 1.053 / 0.038

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 314.5 1’32.908 1.161 / 0.108

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.5 1’32.946 1.199 / 0.038

15 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 312.6 1’33.040 1.293 / 0.094

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.5 1’33.117 1.370 / 0.077

17 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 322.7 1’33.204 1.457 / 0.087

18 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 312.6 1’33.361 1.614 / 0.157

19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 316.5 1’33.536 1.789 / 0.175

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.7 1’33.985 2.238 / 0.449

21 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 313.5 1’34.147 2.400 / 0.162

22 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 310.6 1’34.520 2.773 / 0.373

15.04 Valentino Rossi sembra aver trovato la direzione giusta dopo i test svolti a Jerez poco meno di due settimane fa. Il nono posto è incoraggiante e anche sul passo non ha per nulla sfigurato, viaggiando tra i 5 e gli 8 decimi al giro più lento rispetto a Quartararo e Vinales, i migliori in questo senso.

15.01 Fine settimana in salita per Francesco Bagnaia. Dopo essere caduto nella prima parte delle FP2, è tornato in pista a 9 minuti dal termine con la sua seconda moto. Pochi istanti dopo è rientrato nuovamente ai box perché qualcosa non funzionava con le gomme soft. A quel punto ha deciso di non sprecare un ulteriore treno di pneumatici soft ed ha ripreso la pista con una media al posteriore, con la quale è stato impossibile migliorarsi. Se domani mattina dovesse piovere, il leader del Mondiale sarà costretto ad affrontare la difficile Q1, dove peraltro troverebbe le Suzuki di Rins e Mir!

14.59 11° Rins, 12° Bagnaia, 13° Mir, 19° Bastianini, 20° Savadori, 21° Marini, 22° Petrucci.

14.57 Si chiudono le FP2. Il francese Zarco (Ducati Pramac) chiude davanti a tutti in 1’31″747. 2° Quartararo a 0.095, 3° Vinales a 0.389. Completano la top10 Pol Espargarò, Morbidelli, Oliveira, Miller, Marc Marquez, Valentino Rossi e Nakagami. Se domani mattina, come pare probabile, dovesse piovere, allora questi dieci piloti saranno già qualificati per la Q2, perché sarà impossibile migliorare i tempi ottenuti oggi sull’asciutto.

14.56 VALENTINO ROSSI IN TOP10! E’ 9° a 0.922 da Zarco!

14.55 ZARCO IN VETTA! 1’31″747, 0.095 meglio di Quartararo. Bagnaia è sicuramente fuori dalla top10, era impensabile migliorarsi con la media al posteriore. Una scelta che non abbiamo capito.

14.54 Quartararo in testa davanti a Zarco, Pol Espargarò, Morbidelli e Vinales. Al momento un solo italiano in top10.

14.53 Cade anche Mir, è una mattanza oggi!

14.52 Si migliora ancora Fabio Quartararo. 1’31″842! Al momento Bagnaia 11° e Rossi 13°.

14.51 Bagnaia ora è nono, ma rischia seriamente di uscire dalla top10. Monta la gomma media a posteriore, teoricamente uno svantaggio rispetto agli avversari che utilizzano la soft.

14.50 Scelta insolita per Bagnaia: gomma media al posteriore.

14.50 Caduta per Rins! Pol Espargarò si porta in seconda piazza ad appena 17 millesimi da Quartararo!

14.49 Morbidelli si fa finalmente vedere! E’ 3°, ma a ben 0.579 da Quartararo. Di nuovo in pista Bagnaia a 5 minuti dal termine.

14.48 C’è qualcosa che non va per Bagnaia, che purtroppo è rientrato ai box.

14.47 Tutti i piloti in pista stanno utilizzando gomme soft.

14.46 E’ il momento dell’attacco al tempo per tutti i piloti. E’ già una fase cruciale del fine settimana.

14.45 Riecco in pista Francesco Bagnaia con coppia di gomme soft nuove. Speriamo che la caduta non abbia lasciato strascichi.

14.44 Sempre fermo ai box Francesco Bagnaia. Che però sta allacciando il casco.

14.43 1’32″913, Valentino Rossi è 8° a 0.793 da Quartararo.

14.42 Vinales scavalca Bagnaia ed è quinto. Valentino Rossi ora è in pista con le soft. Ha commesso un errore: peccato perché stava migliorando tanto.

14.40 Valentino Rossi agguanta la top10 provvisoria ed è 10°.

14.41 La scivolata di Fabio Quartararo:

14.40 15 minuti al termine. Sempre al comando Quartararo in 1’32″120, seguito da Nakagami, Rins, Bagnaia e Vinales. 12° Morbidelli, 15° Valentino Rossi.

14.39 Anche Miller è riuscito a riaccendere la moto: l’australiano rientra ai box in sella alla Ducati.

14.37 ANCHE JACK MILLER SI AGGIUNGE ALLA COLLEZIONE! Caduta anche per l’australiano alla curva 7! E’ un tracciato davvero insidioso..

14.36 Bagnaia sempre fermo ai box, evidentemente la seconda moto non è pronta.

14.35 Anche Quartararo è scivolato alla curva 3. Il francese ora ha parcheggiato la Yamaha a bordo pista, ora rientrerà ai box in scooter.

14.34 Il francese riesce però a tornare in sella ed a riaccendere la moto.

14.34 FIOCCANO LE CADUTE! Finisce a terra anche Fabio Quartararo!

14.33 Tra poco si dovrebbe iniziare a fare sul serio con i time-attack.

14.31 Rossi e Morbidelli stanno analizzando ai box il primo stint con i tecnici.

14.30 Spunta un pallido sole a Le Mans. La pioggia non dovrebbe fare capolino.

14.29 Ecco il video della scivolata di Francesco Bagnaia.

The championship leader is down too! 😱@PeccoBagnaia joins the club of crashers at Dunlop! 👀#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/6KcfPbWvhh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2021

14.28 Pazzesco, Aleix Espargarò cade per la seconda volta in pochi minuti alla curva 3 con l’Aprilia!

14.27 Rossi guadagna una posizione ed è 12° a 1″489. Sul passo sta girando circa 8 decimi più lento rispetto a Quartararo e Vinales, che sin qui sono i migliori.

14.26 Gli altri italiani: 13° Rossi, 15° Morbidelli, 16° Bastianini, 18° Petrucci, 20° Savadori, 22° Marini.

14.25 Quartararo al comando, a seguire Nakagami, Rins, Bagnaia, Vinales, Zarco, Pol Espargarò, Mir, Marc Marquez, Alex Marquez.

14.24 La caduta alla curva 3 non ci voleva proprio per Bagnaia. Sta perdendo minuti preziosissimi. Ora sta rientrando ai box: potrà utilizzare la seconda moto.

14.23 1’32″120 per Quartararo, che continua a migliorarsi. 2° Nakagami a ben 0.591, 3° Rins a 0.642.

14.22 CADUTA DI BAGNAIA! Davvero non ci voleva, speriamo che non inizi a piovere a questo punto, sarebbe una beffa.

14.22 Rossi, che ha una media al posteriore, è 13°.

14.21 Ottimo Bagnaia, sale in terza piazza a 0.111 dalla vetta.

14.20 E’ buono il passo di Bagnaia. Ora ottiene un 1’33″216, resta a poco più di mezzo secondo da Quartararo.

14.19 11° Morbidelli a 1″257, 12° Valentino Rossi a 1″349.

14.18 Ecco il Quartararo in versione martello. 1’32″689. Si sta migliorando giro dopo giro.

14.17 Caduto Aleix Espargarò con l’Aprilia alla curva 3.

14.17 Miller e Marquez scavalcano Bagnaia, che ora è sesto.

14.16 Sale in quarta piazza Bagnaia. Davanti a lui Quartararo, Rins e Vinales.

14.15 1’33″025 per Quarataro, è già un tempo importante. Buon avvio per Valentino Rossi, è quinto. Sesto Bagnaia.

14.14 Con l’asciutto si rivede subito Quartararo, in vetta in 1’34″221.

14.13 1’35″466 per Aleix Espargarò, sono tempi di oltre 3 secondi più veloci rispetto a questa mattina, quando l’asfalto era umido.

14.12 Anche le Suzuki di Rins e Mir hanno optato per una coppia di gomme soft.

14.11 Doppia soft per Bagnaia, Quartararo, Vinales e Miller.

14.10 Soft all’anteriore e media al posteriore per Valentino Rossi e Morbidelli.

14.10 SEMAFORO VERDE! Iniziata la seconda sessione delle prove libere del GP di Francia di MotoGP!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans i piloti e i team dovranno lavorare sodo per trovare la giusta messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Sul circuito francese si riprende la ricorsa iridata con una Ducati forte come non mai. La Rossa è reduce dalla magica doppietta a Jerez de la Frontera (Spagna), dove l’australiano Jack Miller si è imposto davanti a Francesco “Pecco” Bagnaia. Con questi risultati, “Pecco” si è portato in vetta alla graduatoria mondiale con 66 punti, due in più del francese della Yamaha Fabio Quartararo, costretto a rallentare nel corso della gara in Andalusia per un problema al braccio destro.

Il transalpino, infatti, è stato costretto a operarsi in avvicinamento al questo fine-settimana e si suppone non sia al 100% della forma. Di questo cercheranno di approfittare i centauri di Borgo Panigale su un layout che dovrebbe essere favorevole alle caratteristiche della moto italiana. Parliamo di una pista “Stop&Go” dove le capacità in accelerazione e frenata della D16 potrebbero risultarne esaltate.

Si spera in un colpo di coda da parte della Yamaha Petronas. Franco Morbidelli deve fare i conti con una M1 troppo datata che difficilmente gli potrà consentire alla lunga di lottare per il titolo; Valentino Rossi fatica ad adattarsi a quello che le gomme richiedono. A Le Mans si avrà il quadro ancora più preciso.

Ricordiamo che le prove libere del GP di Francia di MotoGP saranno visibili in tv su SkySportMotoGP, ma non su TV8.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 prevista alle ore 09.55, mentre la FP2 si terrà alle 14.10. Buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press