LIVE Moto3, GP Italia 2021 in DIRETTA: Sergio Garcia al comando, attesa per Pedro Acosta che al momento è fuori dalla Top14

9.55 Grazie a tutti per averci seguito in questa FP3. Appuntamento alle 12.35 per le qualifiche ufficiali. Un saluto a tutti!

9.53 Tony Arbolino cede ad Andrea Migno il record della pista per la Moto3 al Mugello. Il primato del centauro di Snipers potrebbe cadere in qualifica nelle due sessioni previste questo pomeriggio.

9.50 Peccato per Niccolò Antonelli che come Acosta dovrà passare dal Q1. Il portacolori di Esponsorama è chiamato a ben figurare in un tracciato in cui potrebbe ben figurare.

9.48 Pedro Acosta è assente dai primi 14. Il leader del Mondiale si prepara a passare dal Q2, una situazione che assomiglia in qualche modo a quella vissuta in Le Mans.

9.45 Oncu, Salac, Suzuki, Foggia, Migno, Masià, Rodrigo, Dupasquier, Garcia, Alcoba, Sasaki, Nepa, McPhee e Fenati sono i 14 piloti che accedono direttamente alla Q2 di questo pomeriggio.

9.43 Gli ultimi minuti hanno deciso la FP3 che ha visto una vera e propria rivoluzione in classifica. Di seguito la graduatoria:

9.41 Andrea Migno al comando! Nuovo record della pista per l’italiano in 1.56.234! Acosta perde l’accesso in Top14 insieme ad Antonelli.

9.41 Giro cancellato ad Antonelli che esce dalla Q2! Acosta sale 13°, mentre Migno insegue il nuovo record della pista.

9.40 Bandiera a scacchi!

9.39 Record della pista per Masià! KTM al comando con il crono di 1.56.358. Ultimo giro per tutti!

9.38 Attenzione a Masià, Rodrigo, Alcoba e Nepa che si stanno migliorando.

9.36 Pedro Acosta rischia di non entrare nella Top14. Sergio Garcia resta il leader della combinata 1.56.480!

9.35 Cambia la strategia in casa Ajo con Acosta che si mette davanti a Masià. Nel frattempo ritornano in pista tutti gli altri piloti.

9.33 Pedro Acosta resta fuori dalla Top14. L’iberico è ora tirato dal teammate Jaume Masià che al momento è presente in Q2.

9.32 Tutti sono al momento fermi ai box. Tutti i protagonisti aspettano gli ultimi minuti per entrare direttamente in Q2.

9.30 Terzo crono per Dennis Foggia (Leopard) che è il migliore degli italiani. Andrea Migno (Snipers) insegue il connazionale.

9.27 La classifica aggiornata:

9.25 Sergio Garcia! Giro veloce della FP3 e della combinata per lo spagnolo che firma primo posto in 1.56.480.

9.25 Pedro Acosta scende in pista, ma non appare in grado di impensierire la Top14. Il pilota KTM è 16° nella combinata.

9.22 La classifica aggiornata:

9.20 Cambia la classifica con Niccolò Antonelli (Esponsorama) che firma il best lap della FP3! 1.57.399 vanta 11 millesimi di vantaggio su Stefano Nepa (BOE) e 102 su Andrea Migno (Snipers).

9.18 Binder, Foggia, McPhee, Fenati, Rodrigo, Suzuki, Oncu, Antonelli, Nepa, Migno, Masià, Nepa, Rossi, Tatay e Dupasquier sono i 14 piloti che passerebbero direttamente in Q2 questo pomeriggio.

9.15 Molti piloti entrano in pit lane. La classifica resta invariata al momento.

9.12 La classifica dei tempi aggiornata:

9.10 Sedicesimo crono per Pedro Acosta che insegue l’accesso in Q2. Attenzione ai limiti della pista, ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del tempo.

9.08 Caduta per Yamanaka alla ‘Borgo San Lorenzo’. Non ci sono conseguenze per il giapponese.

9.07 Binder, Foggia, McPhee, Fenati, Rodrigo, Suzuki, Oncu, Antonelli, Migno, Masià, Rossi, Dupasquier, Nepa e Tatay sono al momento presenti in Top14.

9.05 Darryn Binder (Sprinta) guida la classifica combinata con il tempo di 1.56.661.

9.03 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici di questa sessione. Tutti i piloti scendono in pista.

9.00 Bandiera verde! Scatta la FP3 della Moto3

8.57 Il sole splende in Toscana, per la giornata odierna è escluso il rischio di pioggia.

8.55 Il Mugello accoglie la prima delle due competizioni italiane del 2021. Ricordiamo infatti la presenza di Misano, sede del Gran Premio di San Marino a settembre.

8.53 Occhi puntati su Pedro Acosta che per il momento è assente dalla Top14. Lo spagnolo di KTM è caduto alla ‘Bucine’ ed oggi dovrà impegnarsi nella FP3 per strappare un pass per la Q2.

8.50 La classifica combinata dopo la FP2. I migliori 14 passano direttamente in Q2 questo pomeriggio:

8.46 La classifica della FP2 di ieri:

1 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 241.0 1’56.661

2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 242.6 1’56.857 0.196 / 0.196

3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 241.6 1’56.942 0.281 / 0.085

4 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.8 1’57.170 0.509 / 0.228

5 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 241.6 1’57.256 0.595 / 0.086

6 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 243.2 1’57.297 0.636 / 0.041

7 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 238.4 1’57.325 0.664 / 0.028

8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 238.9 1’57.380 0.719 / 0.055

9 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 238.9 1’57.497 0.836 / 0.117

10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.3 1’57.543 0.882 / 0.046

11 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 240.0 1’57.716 1.055 / 0.173

12 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 242.1 1’57.724 1.063 / 0.008

13 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 241.6 1’57.749 1.088 / 0.025

14 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 242.1 1’57.807 1.146 / 0.058

15 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 243.7 1’57.824 1.163 / 0.017

16 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 238.4 1’57.918 1.257 / 0.094

17 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 242.1 1’57.975 1.314 / 0.057

18 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 233.2 1’58.016 1.355 / 0.041

19 22 Elia BARTOLINI ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 238.9 1’58.127 1.466 / 0.111

20 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 235.8 1’58.248 1.587 / 0.121

21 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 237.8 1’58.267 1.606 / 0.019

22 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 234.7 1’58.300 1.639 / 0.033

23 67 Alberto SURRA ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 236.3 1’58.326 1.665 / 0.026

24 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 237.8 1’58.354 1.693 / 0.028

25 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 243.2 1’58.840 2.179 / 0.486

26 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 241.6 1’58.877 2.216 / 0.037

27 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 240.0 1’58.891 2.230 / 0.014

28 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 241.6 1’59.080 2.419 / 0.189

29 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 240.0 1’59.286 2.625 / 0.206

30 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia Honda 239.4 1’59.481 2.820 / 0.195

8.43 Tutto è pronto in quel del Mugello per l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche ufficiali di questo pomeriggio. La classifica potrebbe rivoluzionarsi.

8.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio d’Italia per la Moto3. Tra poco si scende in pista!

Presentazione GP Italia Moto3 – Cronaca FP1 – Cronaca FP2

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 e delle qualifiche del Gran Premio d’Italia, sesto atto della Moto3 2021. Dopo le emozioni di ieri i protagonisti del Motomondiale si sfidano al Mugello per stilare la griglia di partenza per l’evento di domani.

Darryn Binder guida il gruppo dopo le prime due sessioni di libere con il tempo di 1.56.661. Il sudafricano di casa Sprinta ha registrato il best lap nella FP2 davanti al nostro Dennis Foggia (Leopard), competitivo anche nella prima prova. Bene Romano Fenati (Max Racing), Niccolò Antonelli (Esponsorama) ed Andrea Migno (Snipers), presenti in Top10 dopo un interessante venerdì di azione.

Da sottolineare una scivolata alla ‘Bucine’ per lo spagnolo Pedro Acosta. Il leader del Mondiale ha concluso anticipatamente la FP2 ed attualmente è fuori dalla Top14. Il portacolori di KTM dovrà conquistare durante la Top14 durante la FP3 per passare direttamente alla Q2 di questo pomeriggio e contendersi la sesta pole del 2021.

Appuntamento alle 9.00 per la Diretta Live dell’ultimo turno prima delle qualifiche ufficiali che scatteranno alle 12.35. Buon divertimento!

Foto: LaPresse