LIVE Moto3, GP Francia in DIRETTA: Izdihar conquista il miglior tempo in una piovosa Le Mans. Alle 11.00 la gara

9.25 Cala il sipario sugli ultimi chilometri della Moto3 prima della quinta prova del 2021. Il bagnato potrebbe rivoluzionare la classifica. Andrea Migno, quarto, scatterà dalla pole alle 11.00, orario previsto per il via della gara.

9.22 La classifica del warm-up

1 19 A. IZDIHAR 2:02.818 2 37 P. ACOSTA +0.202 3 52 J. ALCOBA +0.807 4 16 A. MIGNO +0.839 5 12 F. SALAC +0.872 6 55 R. FENATI +0.998 7 2 G. RODRIGO +1.091 8 17 J. MCPHEE +1.421 9 54 R. ROSSI +1.447 10 82 S. NEPA +1.561

9.20 Andi Farid Izdihar conquista la leadership nell’ultimo giro. Il portacolori di Honda Asia beffa Pedro Acosta, a lungo al comando del warm-up.

9.18 Acosta si migliora nei primi due settori della pista. 2.03.414 è il nuovo best lap della giornata per l’iberico che scatterà 21°. Il leader del Mondiale ha mostrato di trovarsi molto bene in condizioni di bagnato.

9.17 Romano Fenati sale terzo e si piazza alle spalle del britannico John McPhee e dello spangolo Pedro Acosta, leader della classifica in 2.03.640.

9.15 Riccardo Rossi, terzo al momento, è il migliore degli italiani. Il #54 del gruppo scatterà secondo sulla griglia dell’evento che scatterà alle 11.00.

9.13 Anche McPhee è fermo nella ghiaia di Le Mans. Caduta per il leader della classifica che ha perso il controllo della moto nell’ultima curva.

9.11 McPhee conquista il miglior tempo del turno in 2.04.239. Salac ed Izdihar chiudono la Top3.

9.08 La classifica aggiornata:

1 12 F. SALAC 2:07.296 2 19 A. IZDIHAR +0.820 3 54 R. ROSSI +0.910 4 82 S. NEPA +1.128 5 2 G. RODRIGO +1.453 6 7 D. FOGGIA +1.588 7 53 D. ÖNCÜ +1.854 8 16 A. MIGNO +2.376 9 71 A. SASAKI +2.444 10 17 J. MCPHEE +2.445

9.05 Scivolata per Niccolò Antonelli (Esponsorama) nell’ultimo settore della pista. Si rialza l’italiano che torna a piedi ai box.

9.03 Caduta in curva 2 per Adrien Fernandez, non ci sono conseguenze per lui.

9.02 Tantissima acqua in pista! Attendiamo i primi riferimenti cronometrici, mentre Kunii non gareggerà oggi dopo aver fratturato la clavicola nella giornata di ieri.

9.00 Bandiera verde! Inizia il warm-up del GP di Francia per la Moto3.

8.57 I piloti sono pronti a scendere in pista. Condizioni non semplici per la Moto3 che è la prima a scendere in pista.

8.55 Dopo un piovoso sabato, il meteo di Le Mans non risparmia i protagonisti. La condizione potrebbe ripetersi anche per le gare di oggi.

8.52 La classifica del Mondiale dopo quattro prove.

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 95

2 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 44

3 Andrea MIGNO Honda ITA 42

4 Romano FENATI Husqvarna ITA 40

5 Jaume MASIA KTM SPA 39

6 Darryn BINDER Honda RSA 36

7 Ayumu SASAKI KTM JPN 33

8 Gabriel RODRIGO Honda ARG 25

9 Sergio GARCIA GASGAS SPA 24

10 Izan GUEVARA GASGAS SPA 24

11 Jason DUPASQUIER KTM SWI 24

12 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 22

13 Dennis FOGGIA Honda ITA 20

14 Jeremy ALCOBA Honda SPA 18

15 Kaito TOBA KTM JPN 18

16 Carlos TATAY KTM SPA 14

17 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 12

18 Filip SALAC Honda CZE 10

19 Xavier ARTIGAS Honda SPA 7

20 Stefano NEPA KTM ITA 6

21 Yuki KUNII Honda JPN 3

22 Maximilian KOFLER KTM AUT 3

23 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 1

24 Riccardo ROSSI KTM ITA

25 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA

26 Andi Farid IZDIHAR Honda INA

27 Lorenzo FELLON Honda FRA

28 John MCPHEE Honda GBR

8.49 Pedro Acosta è il leader della classifica alla vigilia del quinto round. Lo spagnolo è chiamato ad una rimonta oggi dopo la difficile qualifica di ieri. Il portacolori della KTM scatterà 21° dopo l’eliminazione in Q1.

8.46 La classifica della Q2 di ieri, sessione incredibile che ha premiato il nostro Andrea Migno

1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 217.7 1’47.407

2 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 213.0 1’49.408 2.001 / 2.001

3 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 216.7 1’49.611 2.204 / 0.203

4 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 217.2 1’49.640 2.233 / 0.029

5 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 217.7 1’49.684 2.277 / 0.044

6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 216.3 1’49.894 2.487 / 0.210

7 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 211.7 1’50.594 3.187 / 0.700

8 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 215.8 1’50.786 3.379 / 0.192

9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 213.0 1’50.927 3.520 / 0.141

10 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 213.9 1’50.962 3.555 / 0.035

11 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 219.1 1’51.145 3.738 / 0.183

12 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 213.9 1’51.303 3.896 / 0.158

13 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 216.3 1’51.375 3.968 / 0.072

14 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 219.1 1’51.510 4.103 / 0.135

15 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 216.7 1’52.332 4.925 / 0.822

16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 214.4 1’52.511 5.104 / 0.179

17 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 213.0 1’54.034 6.627 / 1.523

18 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 213.0 1’54.345 6.938 / 0.311

8.43 Tutto è pronto a Le Mans per il warm-up della Moto3. La sessione è stata posticipata di 40 minuti per permettere ai protagonisti di non scendere in pista con un tracciato troppo fredda.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2021. Appuntamento tra 20 minuti per gli ultimi chilometri del fine settimana.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up e del Gran Premio di Francia, quinto atto della Moto3 2021. La pioggia potrebbe rimescolare le carte nella giornata odierna, una condizione che i protagonisti hanno già incontrato nel corso del week-end.

Attenzione come sempre all’iberico Pedro Acosta. Lo spagnolo di KTM, esordiente nella serie, cerca il quarto successo consecutivo in una pista in cui non ha mai corso. La giovane stella della Moto3 è chiamato a superarsi nella prova odierna vista l’eliminazione nella Q1 di ieri. L’iberico partirà 21° sulla griglia in settima fila.

Andrea Migno (Snipers) ha conquistato la pole-position nella sessione di ieri al termine di un turno incerto fino alla bandiera a scacchi. Secondo posto in griglia per Riccardo Rossi (BOE) davanti allo spagnolo Jaume Masià (KTM) ed al britannico John McPhee (Sprinta).

Appuntamento alle 9.00 per il warm-up, gli ultimi 20 minuti prima della corsa che scatterà alle 11.00. Tutta l’azione in pista sarà visibile come sempre su Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) offrirà la differita della quinta tappa del Mondiale. Buon divertimento!

