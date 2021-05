LIVE Moto2, GP Italia 2021 in DIRETTA: Fernandez svetta in FP3 con il record della pista, bene gli italiani. Alle 15.10 la Q1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP D’ITALIA DI MOTOGP AL MUGELLO

11.45 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 15.10 per le qualifiche che determineranno la griglia di partenza del Gran Premio d’Italia per la Moto2. Un saluto a tutti!

11.42 Raul Fernandez è senza dubbio il migliore insieme a Sam Lowes. Lo spagnolo ed il britannico sembrano imbattibili alla vigilia di una qualifica in cui le emozioni sono assicurate.

11.40 I tempi della FP2:

1 25 R. FERNANDEZ 1:50.616 2 87 R. GARDNER +0.154 3 22 S. LOWES +0.177 4 44 A. CANET +0.728 5 21 F. DI GIANNANTONIO +0.808 6 23 M. SCHROTTER +0.873 7 14 T. ARBOLINO +0.877 8 16 J. ROBERTS +0.882 9 97 X. VIERGE +0.948 10 37 A. FERNANDEZ +1.035

11.37 Fernandez, Gardner, Lowes, Canet, Di Giannantonio, Schrotter, Di Giannantonio, Arbolino, Roberts, Viergie, A. Fernandez, Bezzecchi, Ogura, Dalla Porta e Bendsneyder accedono direttamente in Q2 nelle qualifiche di oggi.

11.37 Marco Bezzecchi ha il 12° crono al momento, ma non dovrebbe avere problemi per l’accesso in Q2. Cristallizzata la classifica nelle prime posizioni.

11.36 Il ‘Correntaio’ miete vittime. Caduta anche per Aron Canet che all’ingresso della curva perde il controllo della moto.

11.35 Bandiera a scacchi! Dalla Porta è l’ultimo dei qualificati, mentre Corsi scivola all’uscita del Correntaio. Non ci sono conseguenze per lui.

11.34 Bezzecchi è al momento dodicesimo e deve migliorarsi per stare con sicurezza nella Q2. Ultimi giri per tutti!

11.32 La classifica aggiornata:

1 25 R. FERNANDEZ 1:50.616 2 87 R. GARDNER +0.154 3 22 S. LOWES +0.177 4 44 A. CANET +0.753 5 21 F. DI GIANNANTONIO +0.808 6 23 M. SCHROTTER +0.873 7 14 T. ARBOLINO +0.877 8 16 J. ROBERTS +0.882 9 97 X. VIERGE +0.948 10 37 A. FERNANDEZ +1.035

11.30 Raul Fernandez! Giro pazzesco per il rookie di KTM che firma il nuovo record della pista! Attendiamo una risposta da Lowes.

11.29 Che giro per Raul Fernandez! Lo spagnolo di piazza ad 88 millesimi dal best lap dell’alfiere di Marc VDS che nei primi passaggi ha firmato nuovo record della pista!

11.27 Attenzione a Raul Fernandez che attacca il record di Lowes!

11.25 Lowes, Fernandez, A. Fernandez, Arbolino, Navarro, Bezzecchi, Roberts, Schrotter, Viergie, Di Giannantonio, Ramirez, Baldassarri e Canet restano saldamente nella Top14 alla vigilia degli ultimi minuti della FP3.

11.23 Raul Fernandez è l’unico che può attaccare Sam Lowes. Lo spagnolo ha registrato il record nei primi due intertempi, mentre l’inglese riesce a fare la differenza dall’Arrabbiata 1 al traguardo.

11.21 Caduta per Bulega, non ci sono conseguenze per lui. Nel frattempo torna in pista Marco Bezzecchi che al momento è settimo nella combinata.

11.20 Caduta per Albert Arenas alla ‘Materassi’. Lo spagnolo termina la sessione nella ghiaia del Mugello.

11.19 La classifica aggiornata:

1 22 S. LOWES 1:50.793 2 25 R. FERNANDEZ +0.546 3 87 R. GARDNER +0.758 4 37 A. FERNANDEZ +0.858 5 14 T. ARBOLINO +0.896 6 72 M. BEZZECCHI +0.916 7 16 J. ROBERTS +0.961 8 23 M. SCHROTTER +0.987 9 44 A. CANET +1.149 10 97 X. VIERGE +1.175

11.16 Raul Fernandez è l’unico che appare in grado di impensierire il record di Lowes. Entriamo in questo momento nella seconda metà della FP3.

11.13 Lowes, Fernandez, A. Fernandez, Arbolino, Navarro, Bezzecchi, Roberts, Schrotter, Viergie, Di Giannantonio, Ramirez, Baldassarri e Canet sono al momento virtualmente presenti in Q2.

11.12 Resta invariata la graduatoria con Sam Lowes che per ora appare imbattibile. 1.50.793 è il giro veloce della FP3 e della combinata.

11.10 Raul Fernandez è l’unico in grado di impensierire nel primo settore Raul Fernandez che è al secondo posto. Arbolino è quarto davanti a Navarro (Speed Up) e Bezzecchi (Sky).

11.07 La classifica aggiornata:

1 22 S. LOWES 1:50.793 2 25 R. FERNANDEZ +0.658 3 37 A. FERNANDEZ +0.858 4 14 T. ARBOLINO +0.896 5 23 M. SCHROTTER +1.079 6 16 J. ROBERTS +1.101 7 97 X. VIERGE +1.175 8 44 A. CANET +1.177 9 21 F. DI GIANNANTONIO +1.189 10 42 M. RAMIREZ +1.242

11.04 IMPRESSIONANTE! Sam Lowes registra il nuovo record della pista in 1.50.793! Il britannico di Marc VDS detta il passo sullo spagnolo Raul Fernandez (KTM) e Tony Arbolino (Intact GP)

11.02 Che inizio per Lowes! Record della sessione per il britannico che si conferma al comando della combinata.

11.02 Si agira intorno a 33 i gradi dell’asfalto. Attenzione a Sam Lowes (Marc VDS) che sta firmando subito dei riferimenti record nei primi settori.

10.59 Fabio Di Giannantonio indossa oggi un casco celebrativo per l’evento in cui ringrazia Fasto Gresini.

10.57 I piloti scendono in pista, attendiamo i primi riferimenti della sessione.

10.55 Bandiera verde! Scatta la FP3 del Gran Premio d’Italia per la Moto2!

10.53 Il sole splende al Mugello, condizioni perfette per scendere in pista. Tra 2 minuti si parte!

10.51 KTM e Sam Lowes (Marc VDS) hanno ben figurato ieri nei due turni di libere. La sessione che ci apprestiamo a vivere potrebbe rivoluzionare la combinata.

10.49 La classifica combinata dopo le due libere di ieri. I migliori 14 passano direttamente in Q2 questo pomeriggio.

22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’52.004 11 1’51.385 17

2 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’52.131 15 1’51.569 3 0.184 0.184

3 9 J.NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1’53.293 16 1’51.693 3 0.308 0.124

4 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’51.746 17 1’52.221 3 0.361 0.053

5 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’52.504 14 1’51.850 4 0.465 0.104

6 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’52.346 12 1’51.976 14 0.591 0.126

7 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’51.984 10 1’52.056 8 0.599 0.008

8 21 F.DI GIANNANTO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’52.645 18 1’52.007 9 0.622 0.023

9 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’52.359 13 1’52.081 15 0.696 0.074

10 37 A.FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’52.351 18 1’52.465 7 0.966 0.270

11 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’52.547 13 1’52.357 14 0.972 0.006

12 44 A.CANET SPA Kipin Energy Aspar Team BOSCOSCURO 1’52.705 14 1’52.462 13 1.077 0.105

13 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’53.590 21 1’52.481 17 1.096 0.019

14 40 H.GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’53.442 14 1’52.531 12 1.146 0.050

15 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’52.970 14 1’52.538 5 1.153 0.007

16 42 M.RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’52.759 16 1’52.545 14 1.160 0.007

17 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’53.375 17 1’52.582 12 1.197 0.037

18 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’53.205 17 1’52.615 18 1.230 0.033

19 54 F.ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1’53.329 15 1’52.721 13 1.336 0.106

20 55 H.SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1’52.756 11 1’53.007 12 1.371 0.035

21 62 S.MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1’53.206 13 1’52.789 3 1.404 0.033

22 7 L.BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’53.100 16 1’52.842 10 1.457 0.053

23 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’53.507 7 1’52.975 3 1.590 0.133

24 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’54.212 17 1’53.003 4 1.618 0.028

25 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’53.731 15 1’53.041 15 1.656 0.038

26 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’53.053 12 1’53.244 3 1.668 0.012

27 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’53.198 16 1’53.400 16 1.813 0.145

28 75 A.ARENAS SPA Kipin Energy Aspar Team BOSCOSCURO 1’54.197 15 1’53.574 13 2.189 0.376

29 70 B.BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 1’54.529 15 1’53.638 12 2.253 0.064

30 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’54.436 14 1’53.843 7 2.458 0.205

31 10 T.MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’56.417 12 1’54.786 13 3.401 0.943

10.45 La classifica della FP2 di ieri:

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 292.6 1’51.385

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 300.0 1’51.569 0.184 / 0.184

3 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 294.2 1’51.693 0.308 / 0.124

4 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 291.1 1’51.850 0.465 / 0.157

5 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 293.4 1’51.976 0.591 / 0.126

6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 297.5 1’52.007 0.622 / 0.031

7 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 295.8 1’52.056 0.671 / 0.049

8 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 295.0 1’52.081 0.696 / 0.025

9 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 290.3 1’52.221 0.836 / 0.140

10 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 291.1 1’52.357 0.972 / 0.136

11 44 Aron CANET SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 290.3 1’52.462 1.077 / 0.105

12 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 291.1 1’52.465 1.080 / 0.003

13 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 298.3 1’52.481 1.096 / 0.016

14 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 295.8 1’52.531 1.146 / 0.050

15 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 294.2 1’52.538 1.153 / 0.007

16 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 297.5 1’52.545 1.160 / 0.007

17 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.0 1’52.582 1.197 / 0.037

18 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 291.8 1’52.615 1.230 / 0.033

19 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 295.0 1’52.721 1.336 / 0.106

20 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 295.0 1’52.789 1.404 / 0.068

21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 284.9 1’52.842 1.457 / 0.053

22 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 291.8 1’52.975 1.590 / 0.133

23 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 288.7 1’53.003 1.618 / 0.028

24 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 289.5 1’53.007 1.622 / 0.004

25 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 291.8 1’53.041 1.656 / 0.034

26 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 288.7 1’53.244 1.859 / 0.203

27 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 291.8 1’53.400 2.015 / 0.156

28 75 Albert ARENAS SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 289.5 1’53.574 2.189 / 0.174

29 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 289.5 1’53.638 2.253 / 0.064

30 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 296.7 1’53.843 2.458 / 0.205

31 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 284.2 1’54.786 3.401 / 0.943

10.41 Marco Bezzecchi (Sky) e Fabio Di Giannantonio (Gresini) sono i nostri due piloti di punta, ma attenzione anche al nostro Tony Arbolino. Il portacolori di Intact GP è all’esordio al Mugello con la Moto2.

10.38 Tutto è pronto dal Mugello per la sessione che determinerà i piloti che passeranno direttamente in Q2. Occhi puntati sugli italiani.

10.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio d’Italia. Tra pochi minuti si parte!

Presentazione GP Italia Moto2 2021 – Cronaca FP1 – Cronaca FP2

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 e delle qualifiche del Gran Premio d’Italia, sesto round del Motomondiale 2021. Lo spettacolo è assicurato in una giornata che determinerà la griglia di partenza per l’evento di domenica.

Il britannico Sam Lowes guida il gruppo dopo le due libere di ieri. Il centauro di Marc VDS ha firmato il best lap nella FP2 in 1.51.358 dopo una lunghissima sfida a distanza con Raul Fernandez (KTM). L’esordiente spagnolo paga 184 millesimi dall’inglese che potrebbe ottenere oggi la quarta pole del 2021.

Attenzione a Marco Bezzecchi. Il romagnolo di Sky si è distinto ieri con degli ottimi riscontri nel secondo e nel terzo settore della pista, i più impegnativi del Mugello. Il #72 del gruppo è al momento quinto nella combinata alle spalle dell’americano Joe Roberts (Italtrans), caduto ieri nella FP2.

Appuntamento alle 10.55 per la Diretta Live della FP3, sessione che determinerà i 14 piloti che passeranno direttamente nella Q2 di questo pomeriggio. Buon divertimento!

Foto: MotoGP Press