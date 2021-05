CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP E DELLA GARA DEL GP DI FRANCIA DI MOTOGP ALLE 10.00 E ALLE 14.00

9.45 La classifica aggiornata:

1 44 A. CANET 1:56.988 2 25 R. FERNANDEZ +0.309 3 62 S. MANZI +0.321 4 72 M. BEZZECCHI +0.701 5 11 N. BULEGA +1.424 6 22 S. LOWES +2.525 7 97 X. VIERGE +2.573 8 40 H. GARZO +2.733 9 23 M. SCHROTTER +2.944 10 24 S. CORSI +3.509

9.43 Best lap per Canet! Ottimo passo per lo spagnolo in 1.56.988 che detta il passo su Manzi e Bulega.

9.41 Che giro per Stefano Manzi! 1.57.709 è il record della giornata, ma attenzione ad Aron Canet (Aspar) che si sta migliorando nei primi settori del tracciato.

9.40 Manzi si conferma al comando! L’italiano detta il passo in una pista che non accenna a migliorare. Attenzione anche a Bezzecchi che cerca il best lap della domenica.

9.37 Lorenzo Dalla Porta è fermo per terra nella ghiaia. Non ci sono problemi per lui, mentre Manzi sale al comando davanti a Bezzecchi! Bene gli italiani dopo i primi passaggi.

9.36 Marco Bezzecchi insegue un nuovo podio oggi dopo il secondo posto ottenuto nel GP di Spagna di Jerez. Il romagnolo è al momento quinto dopo i primi minuti.

9.34 Il leader del Mondiale Remy Gardner è fermo lungo il tracciato. L’australiano di KTM rallenta per dei problemi tecnici.

9.32 Attendiamo i riferimenti cronometrici. Nel frattempo segnaliamo la prima caduta di giornata all’uscita della pit lane per Pedro Acosta (Aspar).

9.30 Bandiera verde! Scatta il warm-up.

9.28 La classifica della Q2 di ieri, sessione che ha stabilito le prime posizioni dello schieramento.

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 258.3 1’50.135

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 259.0 1’50.375 0.240 / 0.240

3 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 257.0 1’50.514 0.379 / 0.139

4 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 255.0 1’50.782 0.647 / 0.268

5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 258.3 1’50.796 0.661 / 0.014

6 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 257.0 1’51.132 0.997 / 0.336

7 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 259.0 1’51.146 1.011 / 0.014

8 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 255.0 1’51.215 1.080 / 0.069

9 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 256.3 1’51.360 1.225 / 0.145

10 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 259.0 1’52.031 1.896 / 0.671

11 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 257.6 1’52.223 2.088 / 0.192

12 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 258.3 1’52.273 2.138 / 0.050

13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 249.9 1’52.587 2.452 / 0.314

14 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 257.0 1’52.753 2.618 / 0.166

15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 257.0 1’53.398 3.263 / 0.645

16 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.3 1’54.436 4.301 / 1.038

17 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 247.4 1’55.409 5.274 / 0.973

18 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 257.6 1’56.706 6.571 / 1.297

9.26 Piove a Le Mans, una condizione che molti aspettavano. Marco Bezzecchi si prepara per gli ultimi chilometri prima del quinto atto del Mondiale, il primo che potrebbe essere in condizioni bagnate.

9.23 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti al warm-up del Gran Premio di Francia per i protagonisti della Moto2.

La classifica del Mondiale 2021 –Le qualifiche della Moto2 – Gli highlights delle qualfiche

Orari GP Francia 2021

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2021. Sul tracciato di Le Mans si va a decidere chi sarà il “Re” del fine settimana della Sarthe, consapevoli che il meteo potrebbe nuovamente scombinare le carte in tavola, con pioggia e temperature basse che rischiano di essere il vero e proprio ago della bilancia della giornata.

La classe mediana inizierà la sua domenica, come tradizione, con il warm-up delle ore 9.30, mentre la gara come sempre, prenderà il via alle ore 12.20. Anche se siamo solamente alla quinta tappa del campionato, siamo già ad un possibile snodo a livello di classifica generale che, al momento, vede comandare l’australiano Remy Gardner con 69 punti, contro i 66 di Sam Lowes ed i 63 dello spagnolo Raul Fernandez. Gli italiani arrivano di rincorso e, dopo un avvio di stagione non eccezionale, Marco Bezzecchi è già quarto a -13 punti dalla vetta, mentre Fabio Di Giannantonio è quinto a -17.

Le qualifiche di ieri hanno eletto Raul Fernandez a pole-man con Marco Bezzecchi e Joe Roberts a fargli compagnia in prima fila. Solamente settimo Remy Gardner, quindi decimo Sam Lowes davanti a Nicolò Bulega, mentre Fabio Di Giannantonio chiude la quinta fila.

Il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale Moto2 2021, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 12.20. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata sul tracciato di Le Mans, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe mediana.

Foto: Lapresse