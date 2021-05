LIVE Manchester City-PSG 0-0, Champions League in DIRETTA: si comincia! Neymar e compagni subito alla caccia del gol del vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

2′ Inizio problematico per i giocatori. Il campo crea più problemi del previsto in termini di aderenza.

SI COMINCIA! E’ IL PSG A SMISTARE IL PRIMO PALLONE.

20.57 Sorteggio fra i capitani: qualche minuto al via.

20.55 Iniziano le operazioni di accesso al campo delle due squadre. Il terreno dell’Ethiad Stadium è completamente coperto da una coltre di ghiaccio.

20.50 Chi potrà risolvere la partita? De Bruyne o Di Maria, Neymar o Foden?

20.45 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tecnico-tattici dagli allenatori.

20.40 Sale la tensione, venti minuti all’inizio del match.

20.35 Squadre in campo, vestite in maniera quasi totalmente invernale, per il riscaldamento.

20.30 Tempo rigido in quel di Manchester, sul campo dell’Ethiad si è abbattuta una violenta grandinata.

20.05 Non ce la fa, tra i francesi, Mbappè – che parte dalla panchina a causa di un problema fisico non pienamente smaltito – al suo posto da attaccante centrale “puro” ci sarà Mauro Icardi, con il trio Di Maria-Verratti-Neymar alle sue spalle.

20.00 Un’ora al calcio d’inizio del ritorno di questo appassionante duello che metterà in palio il primo biglietto con vista sulla finale di Istanbul.

19.55 Arrivano le formazioni ufficiali del match

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Icardi.

19.50 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Manchester City-PSG

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Manchester City-PSG, prima semifinale di ritorno della Champions League 2020/21: in palio un posto per la finale di Istanbul

Si riparte dal 2-1 esterno maturato a Parigi – una settimana fa – a favore degli inglesi che provano a conquistarsi il loro primo biglietto per l’atto conclusivo della massima competizione calcistica europea per club.

Una parata di stelle è prevista all’Ethiad, guidata rispettivamente da Guardiola e Pochettino. Chi la spunterà? La parola al campo, unico giudice supremo. A De Bruyne e soci potrebbe anche andare bene una sconfitta per 0-1, oltre alla vittoria interna e a tutti i risultati di parità, mentre per Mbappè e compagni la missione prioritaria sarà quella di segnare nel più breve tempo possibile per ravvivare le chance di qualificazione.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1) Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, João Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva All. Guardiola

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Dagba; Danilo, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé All. Pochettino

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Manchester City-PSG match di ritorno delle semifinali della Champions League 2020/21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

