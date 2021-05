LIVE Lotta, Preolimpico Sofia in DIRETTA: Davidovi agli ottavi, fuori Iannattoni. Attesa per Conyedo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.19: Il georgiano Lomtadze batte il canadese Williams, lo statunitense Oliver supera il bulgaro Rasim, lo spagnolo Gonzalez Crespo batte il macedone Vejseli, il moldavo Grahmez batte il tedesco Semisorow nei sedicesimi del torneo -65 kg

11.10: Bisognerà aspettare ancora almeno mezz’ora per vedere i tre azzurri in gara che compatteranno tutti indicativamente tra le 11.40 e le 12.30

11.04: Questo il tabellone degli ottavi di finale della categoria -86 kg:

Boris MAKOEV (SVK) vs. Ville Tapani HEINO (FIN)

Istvan VEREB (HUN) vs. Bakhodur KODIROV (TJK)

Ethan Adrian RAMOS (PUR) vs. Hovhannes MKHITARYAN (ARM)

Azamat DAULETBEKOV (KAZ) vs. Ahmed Ruslanovic DUDAROV (GER)

Taimuraz FRIEV NASKIDAEVA (ESP) vs. Sohsuke TAKATANI (JPN)

Piotr IANULOV (MDA) vs. Yurieski TORREBLANCA QUERALTA (CUB)

Abubakr ABAKAROV (AZE) vs. Sandro AMINASHVILI (GEO)

Zbigniew BARANOWSKI (POL) vs. Domenic Michael ABOU NADER (LBN)

11.02: Completato il tabellone degli ottavi nella categoria -86 kg. Il finlandese Heino supera l’ucraino Aliiev e il georgiano Aminashvili batte il bulgaro Magomedov

10.58: Iniziate le sfide dei sedicesimi della categoria -65 kg: avanzano agli ottavi il colombiano Cuero Munoz, Al Azzani dello Yemen e il coreano Yun

10.53: Avanzano nella categoria -74 kg agli ottavi lo slovacco Salkazanov e l’armeno Andreasyan

10.50: L’ungherese Vereb supera il greco Savvouldis e si qualifica per gli ottavi della categoria -86 kg

10.40: Superano il turno nella categoria -74 kg il moldavo Sava ai danni dell’indiano Dhankhar e il tunisino Barraj in rimonta sul sammarinese Amin

10.35: Il libanese Abou Nader batte il rumeno Palaghia e raggiunge gli ottavi della categoria -86 kg

10.27: In corso di svolgimento le gare del primo turno della categoria -74 kg ma sulla pedana 1 è tutto fermo per un infortunio occorso al tunisino Barraj che stava affrontando il sammarinese Amin. Raggiungono gli ottavi di finale il rumeno Kapraev, il finlandese Finesilver, il greco Kougoumtsidis e l’argentino Llano

10.19: Oltre a Takatani raggiungo gli ottavi di finale della categoria il kazako Dauletbekov, lo spagnolo Friev Naskidaeva, il moldavo Ianulov,

10.18: Si chiude qui, molto in fretta, l’avventura di Simone Iannattoni che viene eliminato con un secco 10-0 dal giapponese Takatani, nettamente superiore

10.17: Ancora atterrato l’azzurro, 8-0 alla fine del primo round

10.15: Non c’è partita: atterramento e sollevamento di Takatani che vola sul 6-0

10.15: Takatani atterra subito l’azzurro e si porta sul 2-0

10.13: E’ il momento di Simone Iannattoni, l’azzurro affronta il giapponese Takatani, che va a caccia della sua terza Olimpiade

10.12: Sarà il polacco Baran ad affrontare il rumeno Saritov negli ottavi di finale della categoria -97 kg

10.09: Questa la composizione degli ottavi di finale della categoria -97 kg in attesa dell’ultimo sedicesimo:

Winner Radoslaw BARAN (POL) vs. Takeshi YAMAGUCHI (JPN) vs. Albert SARITOV (ROU)

Ulrich Elyse MANOUAN (CIV) vs. Gino Tanislado AVILA DILBERT (HON)

Abraham de Jesus CONYEDO RUANO (ITA) vs. Erik Sven THIELE (GER)

Altangerel CHINBAT (MGL) vs. Samuel SCHERRER (SUI)

Evan Amadour RAMOS (PUR) vs. Satywart KADIAN (IND)

Valerii ANDRIITSEV (UKR) vs. Nicolai CEBAN (MDA)

Haroon ABID (PAK) vs. Timofei XENIDIS (GRE)

Ahmed Sultanovich BATAEV (BUL) vs. Luis Miguel PEREZ SOSA (DOM)

10.06: Nella categoria -97 kg superano il turno preliminare il mongolo Chinbat e lo svizzero Scherrer

10.02: Questo il tabellone degli ottavi della categoria -125 kg senza italiani:

Taiki YAMAMOTO (JPN) vs. Rustam ISKANDARI (TJK)

Param Pal SINGH (AUS) vs. Dilmukhammed NURMUKHAMEDOV (UZB)

Robert BARAN (POL) vs. Donghwan KIM (KOR)

Charles Zachary MERRILL (PUR) vs. Daniel LIGETI (HUN)

Sergei KOZYREV (RUS) vs. Georgi Lyubomirov IVANOV (BUL)

Sumit SUMIT (IND) vs. Alexandr ROMANOV (MDA)

Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) vs. Paris KAREPI (ALB)

Jose CUBA VAZQUEZ (ESP) vs. Vakhit GALAYEV (AZE)

10.00: L’indonesiano Sumit completa il lotto dei qualificati agli ottavi di finale della categoria -125 kg. Tra poco Iannattoni sulla pedana B, appoena si concluderà la sfida tra il polacco Baran e il giapponese Yamaguchi, qualificazione del -97 kg

9.55: nella categoria -125 kg superano il turno preliminare l’albanese Karepi, il giapponese Yamamoto e il rappresentante del Tajikhistan Iskandari

9.52: Superano il turno dei sedicesimi di finale nella categoria -86 kg il rappresentante del Tajikhistan Khodirov, l’armeno Mkhitaryan, il tedesco Dudarov, l’azero Abakarov e il polacco Baranowski

9.45: Questa la composizione del tabellone degli ottavi di finale:

Sunggwon KIM (KOR) vs. Muhamad IKROMOV (TJK)

Andreyeu ULADZISLAU (BLR) vs. Reineri ANDREU ORTEGA (CUB)

Taras MARKOVYCH (UKR) vs. Bekhbayar ERDENEBAT (MGL)

Giorgi EDISHERASHVILI (AZE) vs. Muhammad BILAL (PAK)

Yuki TAKAHASHI (JPN) vs. Razvan Marian KOVACS (ROU)

Givi DAVIDOVI (ITA) vs. Niklas STECHELE (GER)

Pedro Jesus MEJIAS RODRIGUEZ (VEN) vs. Almaz SMANBEKOV (KGZ)

Vladimir EGOROV (MKD) vs. Levan METREVELI (ESP)

9.39: Si completa il tabellone degli ottavi della categoria -57 kg con la qualificazione dell’ucraino Markovych ai danni del rappresentante della Guinea Camara

9.30: Il pakistano Bilal batte il moldavo Buruian e si qualifica per gli ottavi della -57 kg

9.24: Superano il primo turno della categoria -57 kg anche il coreano Kim, l’azero Edisherashvili e il rappresentante del Tajikhisyan Ikromov, tutti qualificati agli ottavi

9.15: Nel primo turno della categoria -57 kg il tedesco Stechele batte il domincano Ramirez Beltre e affronterà l’azzurro Davidovi negli ottavi di finale

9.04: Tra pochi minuti in programma i primi tre incontri di giornata. Il primo azzurro a scendere in pedana (ma dipende dalle lunghezze dei vari incontri), dovrebbe essere Simone Iannattoni

9.01: In caso di superamento del primo turno, una formalità o quasi potrebbe rivelarsi per l’azzurro l’eventuale quarto di finale con uno tra l’honduregno Gino Tanislado Avila Dilbert e l’ivoriano Ulrich Elyse Manouan. L’eventuale semifinale determinante per le Olimpiadi potrebbe svolgersi contro il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev, avversario complicato ma non insormontabile.

9.00: Il tedesco Erik Thiele sarà senz’altro un ostacolo severo agli ottavi, ma comunque alla portata dell’italo-cubano. Il teutonico vanta un bronzo continentale in carriera e non andrà sottovalutato.

8.59: Assenti gli italiani nella categoria -125 kg, buona parte delle speranze azzurre di rimpinguare il contingente olimpico sono riposte oggi su Abraham Conyedo nella categoria -97 kg

8.58: Cammino durissimo quello che attende Simone Iannattoni nei -86 kg: prima il giapponese Takatani, poi, in caso di successo, subito un ottavo complicatissimo con uno tra lo spagnolo Friev ed il francese Alekma, due fra i grandi favoriti per l’accesso a Tokyo.

8.56: Non ci sono azzurri al via nella categoria -74 kg, mentre nella categoria -86 kg sarà Simone Iannattoni a difendere i colori dell’Italia

8.53: Nella categoria -65 kg (l’ex-categoria di Frank Chamizo) l’italo-americano Colin John Realbuto potrà beneficiare di un tabellone non impossibile almeno fino ai quarti di finale. L’azzurro inizierà la sua avventura nei sedicesimi contro il brasiliano Marcos Wesley De Brito Siqueira

8.50: Nella categoria -57 kg Davidovi ha già superato il primo turno senza combattere per il ritiro del rappresentante della Micronesia Junjun Asebias e dunque attende negli ottavi di finale il vincitore della sfida che andrà in scena tra poco tra il tedesco Stechele e il dominicano Ramirez

8.47: Quattro i lottatori italiani in gara oggi: Givi Davidovi (-57 kg), Colin John Realbuto (-65 kg), Simone Iannattoni (-86 kg) e Abraham Conyedo Ruano (-97 kg)

8.45: Andranno dunque ai vincitori delle due semifinali i biglietti per i Giochi

8.43: In ciascuna delle 18 categorie di peso olimpiche della lotta finora sono stati già assegnati 14 posti sui 16 disponibili alle Olimpiadi, perciò in Bulgaria saranno in palio due pass per i Giochi, che verranno distribuiti nelle prime tre giornate a coloro che giungeranno in finale nei rispettivi tabelloni.

8.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata del torneo preolimpico di lotta su base mondiale che assegnerà i pass nelle sei categorie di peso olimpiche dello stile libero

Il programma del Preolimpico di lotta – I convocati dell’Italia – I tabelloni degli italiani

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della prima giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale che assegnerà i pass nelle sei categorie di peso olimpiche dello stile libero: oggi, giovedì 6 maggio, dalle ore 09.00 italiane, scatteranno i primi incontri verso le semifinali del pomeriggio.

Oggi tocca allo stile libero e l’Italia sarà rappresentata da quattro atleti: in gara ci saranno infatti Givi Davidovi (nei -57 kg), Colin John Realbuto (nei -65 kg), Simone Iannattoni (nei -86 kg) ed Abraham Conyedo Ruano (testa di serie numero 1 nei -97 kg).

In ciascuna delle 18 categorie di peso olimpiche della lotta finora sono stati già assegnati 14 posti sui 16 disponibili alle Olimpiadi, perciò in Bulgaria saranno in palio due pass per i Giochi, che verranno distribuiti nelle prime tre giornate a coloro che giungeranno in finale nei rispettivi tabelloni.

Andranno dunque ai vincitori delle due semifinali i biglietti per i Giochi: l’Italia finora è qualificata soltanto nei -74 kg dello stile libero (pass non nominale conquistato da Frank Chamizo) e cercherà oggi di raggiungere i pass per Tokyo in altre 4 delle 5 categorie a cui gli azzurri avrebbero potuto prendere parte.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della prima giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale: oggi, giovedì 6 maggio, dalle ore 09.00 italiane, scatteranno i primi incontri verso le semifinali del pomeriggio, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 08.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LPS / Claudio Bosco