LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: Ferrari prima e seconda! Leclerc davanti a Sainz a Montecarlo

16.06 Per quanto riguarda Red Bull e Mercedes, per il momento sembrano su un livello equivalente, con una leggera preferenza per la scuderia austriaca.

16.04 Ecco forse i distacchi non devono illudere. Impensabile credere che Red Bull e Mercedes siano veramente a 4 decimi dalla Ferrari. Tuttavia le Rosse danno l’idea di potersela giocare questo fine settimana. Leclerc e Sainz (soprattutto lo spagnolo) hanno convinto, e non poco, anche nei long-run. Insomma, una Ferrari così non si vedeva dall’autunno 2019!

16.02 Sappiamo che la Ferrari sovente ci ha illuso al venerdì (ma oggi è giovedì…), salvo poi tornare bruscamente sulla terra il sabato e la domenica. Qui però la storia sembra differente. La SF21 sembra davvero trovarsi a perfetto agio sull’angusto tracciato cittadino del principato. Carlos Sainz ha trovato un feeling ideale sin da questa mattina; Charles Leclerc, dopo aver saltato le FP1 per un problema al cambio, si è rifatto con gli interessi…Inoltre la Ferrari in qualifica è sempre competitiva. E a Montecarlo la qualifica vale più di mezza gara…

16.00 Chiusa anche la sessione di prove libere. Charles Leclerc saluta i tifosi. Una bella scena, soprattutto ripensando che il GP di Monaco non si è disputato nel 2020.

15.58 La classifica finale della seconda sessione di prove libere del GP di Monaco 2021 a Montecarlo.

1 Charles LECLERC Ferrari1:11.684 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.112 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.390 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.397 3

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.423 4

6 Lando NORRIS McLaren+0.695 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.814 4

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.024 3

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.062 3

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.298 3

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.381 3

12 Fernando ALONSO Alpine+1.491 3

13 Lance STROLL Aston Martin+1.511 3

14 Esteban OCON Alpine+1.515 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.573 5

16 George RUSSELL Williams+1.825 3

17 Nicholas LATIFI Williams+1.909 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.723 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team– 3

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.145 1

15.56 BANDIERA ROSSA! Di fatto la sessione termina qui. La Haas di Schumacher ha lasciato troppi detriti in pista. Inoltre è parcheggiata nella via di fuga, dunque in posizione piuttosto pericolosa.

15.55 Una bella immagine di Charles Leclerc.

15.54 Schumacher si ferma alla chicane del porto, non riesce ad arrivare ai box.

15.53 PAZZESCO SAINZ! 1’14″848! La Ferrari è veloce anche sul passo!

15.52 Mick Schumacher colpisce la barriera con la ruota posteriore nella curva verso il Casinò. Alfa Romeo danneggiata, procede lentamente verso i box.

15.51 1’15″0 per Verstappen con le soft, 1’15″3 per Hamilton con le medie. Chiaramente il traffico influisce tanto.

15.50 Gomme medie per Hamilton, soft per Verstappen e Bottas.

15.49 Questo venerdì sta confermando che il telaio della Ferrari quest’anno è davvero ottimo. Su una pista dove il motore conta poco, ecco le Rosse lì davanti.

15.47 Ancora bene Antonio Giovinazzi, 9°. 10° Vette, 11° Raikkonen, 12° Alonso, 19° Schumacher.

15.46 Sainz e Leclerc continuano a girare con gomme soft, ora sono in simulazione da passo gara. Mescole usurate.

15.44 Gustatevi la classifica…

1 Charles LECLERC Ferrari1:11.684 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.112 5

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.390 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.397 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.423 4

6 Lando NORRIS McLaren+0.695 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.814 3

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.024 2

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.062 3

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.298 2

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.381 3

12 Fernando ALONSO Alpine+1.491 2

13 Lance STROLL Aston Martin+1.511 2

14 Esteban OCON Alpine+1.515 2

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.573 3

16 George RUSSELL Williams+1.825 3

17 Nicholas LATIFI Williams+1.909 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.723 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.732 2

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.145 1

15.42 Leclerc al comando con 0.112 su Sainz, 0.390 su Hamilton e 0.397 su Verstappen. Tutti hanno utilizzato le gomme soft, niente trucchi…

15.41 LECLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERC!!! 1’11″684! FERRARI PRIMA E SECONDA, IMPENSABILE FINO A IERI!

15.41 Ora i piloti dovrebbero concentrarsi sui long-run negli ultimi 20 minuti.

15.39 Lewis Hamilton sale in seconda piazza, ma a ben 0.278 da Sainz. Davvero oggi lo spagnolo sta dando spettacolo. Sin da stamattina ha trovato un feeling immediato con la Ferrari!

15.37 La classifica parziale con la Ferrari in prima e terza posizione:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:11.796 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.285 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.297 2

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.311 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.379 2

6 Lando NORRIS McLaren+0.583 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.702 3

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.950 2

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.959 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.186 2

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.269 2

12 Fernando ALONSO Alpine+1.379 2

13 Lance STROLL Aston Martin+1.399 2

14 Esteban OCON Alpine+1.403 2

15 George RUSSELL Williams+1.713 2

16 Nicholas LATIFI Williams+1.797 2

17 Daniel RICCIARDO McLaren+2.191 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.611 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.620 2

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.033

15.36 LECLERC TERZO! 0.297 da Sainz. Se è un sogno, non svegliateci…

15.35 Leclerc viene subito scavalcato da Norris, ora è sesto.

15.35 Leclerc risale con le soft ed è quinto a 0.679.

15.34 Gasly sale in quinta piazza a 0.7 da Sainz.

15.33 Ora anche Leclerc in pista con gomme soft. Deve risalire, perché è 13°.

15.32 Sainz in testa con la Ferrari. 2° Verstappen a 0.285, 3° Bottas a 0.311, 4° Hamilton a 0.379, 5° Giovinazzi a 0.950, 6° Perez a 0.959.

15.32 VERSTAPPEN E HAMILTON RIMANGONO DIETRO A SAINZ A PARITA’ DI GOMME! E’ tutto vero, LA FERRARI E’ PRIMA!

15.31 Sainz ha trovato latifi che gli ha dato fastidio all’uscita dal tunnel, poi anche una McLaren nell’ultimo settore.

15.31 SAAAAAAAAAAAAAAAAAAINNNZZZ!!!! Carlos Sainz al comando! 1’11″796! E ha trovato tanto traffico!

15.30 Perez trova il traffico di Bottas e non si migliora.

15.29 Il primo tentativo di Sainz con le soft non è eccezionale. Forse è un giro di riscaldamento per lo spagnolo.

15.28 Vediamo quale sarà la risposta delle Ferrari e delle Red Bull con le soft.

15.27 1’12″107 per Bottas, al comando con 0.173 su Hamilton e 0.639 su un sorprendente Giovinazzi.

15.27 Bottas sale in seconda piazza, ma ora entrambe le Mercedes si stanno migliorando.

15.26 Latifi finisce largo al tornantino ed è costretto ad andare in retromarcia per ripartire.

15.25 Gomme soft anche per le Mercedes.

15.24 Giovinazzi sale al 6° posto, appena davanti a Raikkonen! Gomme soft per entrambi.

15.22 Carlos Sainz è davvero molto in palla. Molto meno Leclerc, che paga il fatto di non aver girato stamattina a causa di un problema tecnico al cambio della Ferrari.

15.21 La classifica parziale:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:12.569 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.180 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.232 1

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.303 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.484 1

6 Charles LECLERC Ferrari+1.061 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.130 2

8 Lando NORRIS McLaren+1.152 1

9 Nicholas LATIFI Williams+1.288 2

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.375 2

11 George RUSSELL Williams+1.542 2

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.564 1

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.612 1

14 Lance STROLL Aston Martin+1.737 1

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.759 2

16 Fernando ALONSO Alpine+1.867 1

17 Esteban OCON Alpine+2.128 1

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.260 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.872 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.317 1

15.19 A breve i top-team dovrebbero montare le gomme soft e simulare i giri da qualifica.

15.18 PAZZESCO SAINZ! E’ 2° a 0.180 da Hamilton con una gomma meno performante! Lo spagnolo oggi è indemoniato con la Ferrari.

15.18 Leclerc scoda alla Rascasse ed evita per un soffio di finire contro le barriere!

15.16 SAINZ QUARTO! 0.455 di ritardo da Hamilton, ma con gomme hard!

15.15 La classifica dopo i primi 15 minuti. Ricordiamo che Sainz è l’unico con gomme dure; medie per tutti gli altri:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:12.569 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.232 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.303 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.484 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.027 1

6 Charles LECLERC Ferrari+1.066 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.130 1

8 Lando NORRIS McLaren+1.152 1

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.375 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.564 1

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.612 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.759 2

13 Lance STROLL Aston Martin+1.860 1

14 Esteban OCON Alpine+2.128 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.260 1

16 Fernando ALONSO Alpine+2.357 1

17 George RUSSELL Williams+2.545 1

18 Nicholas LATIFI Williams+3.136 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.872 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.317 1

15.14 Si migliora Hamilton. 1’12″569, 2° Verstappen a 0.232. Ora i tempi sono simili a quelli di stamattina.

15.14 Sainz e Leclerc sono quinto e sesto: davanti hanno le due Red Bull e le due Mercedes…

15.13 Già 10 giri percorsi da Sainz e Leclerc.

15.12 Leclerc per ora è 8° a 1″161.

15.11 Botta e risposta tra Hamilton e Verstappen. Il britannico vola in vetta in 1’12″772, 2° Verstappen a 0.469, 3° Sainz a 0.824.

15.10 Sainz sale al terzo posto a 0.097 da Verstappen, ma con gomme hard!

15.09 Perez terzo a 0.191. Sono ancora tempi alti rispetto a stamattina.

15.09 Non si fa attendere la risposta di Lewis Hamilton: stesso tempo di Verstappen! E’ 2° perché, da regolamento, rimane davanti chi ha ottenuto il tempo per primo.

15.08 Buon avvio per Charles Leclerc, 3° a 0.150 da Verstappen. 2° Perez a 0.110.

15.06 Verstappen vola in vetta davanti a Gasly, Leclerc e Sainz. I piloti stanno prendendo le misure con una pista complicata ed unica nel suo genere.

15.05 Sainz davanti in 1’14″997, sono tempi di oltre due secondi superiori a stamattina.

15.04 Ricordiamo che è concesso l’ingresso sugli spalti al 40% della capienza massima degli spettatori.

15.03 Tutti i piloti in pista con gomme medie, ad eccezione di Carlos Sainz che monta le hard. Lo spagnolo questa mattina ha girato quasi sempre con le medie, ci sta dunque che ora provi la mescola più dura.

15.02 Speriamo che Carlos Sainz non abbia mangiato troppo! Appariva abbastanza assonnato poco fa…Si scherza, ovviamente.

15.02 SEMAFORO VERDE! Iniziata la seconda sessione del GP di Monaco 2021 di F1 a Montecarlo!

15.00 Le FP2 inizieranno con 2 minuti di ritardo.

14.57 Guardando agli uomini in attività, se ne contano sette a vantare almeno un ingresso nella top-three. Al riguardo va rimarcato come Lewis Hamilton e Sebastian Vettel abbiano la possibilità teorica di raggiungere Senna, in quanto hanno sinora collezionato 7 podi.

7 (3-2-2) – HAMILTON Lewis

7 (2-5-0) – VETTEL Sebastian

4 (2-1-1) – RÄIKKONEN Kimi

4 (2-1-1) – ALONSO Fernando

4 (1-1-2) – RICCIARDO Daniel

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

1 (0-0-1) – BOTTAS Valtteri

14.55 Sul fronte dei podi, non sorprende come il pilota con il maggior numero di top-three a Montecarlo sia Ayrton Senna, issatosi a quota 8. Ai suoi sei successi (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993), il brasiliano aggiunge anche il secondo posto del 1984 e la terza posizione del 1986. Va dunque rimarcato come il paulista si sia sempre piazzato fra i primi tre quando è arrivato al traguardo. Infatti nel 1985 e nel 1988 si dovette ritirare rispettivamente a causa di un problema meccanico e di un clamoroso errore di distrazione, quando aveva il successo in pugno.

14.51 Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, anche Ferrari (10), Williams (7), Mercedes (5), Red Bull (5) e Alfa Romeo (1) vantano pole position nel GP di Monaco.

14.50 Guardando alle squadre, anche questa graduatoria è comandata dalla McLaren, con 11 pole. Di esse, 4 portano la firma di Ayrton Senna (1988, 1989, 1990, 1991). Ne hanno raccolte 2 Alain Prost (1984, 1986) e Mika Häkkinen (1998, 1999), mentre se ne conta 1 anche per David Coulthard (2001), Kimi Räikkönen (2005) e Fernando Alonso (2007).

14.49 C’è anche un italiano capace di scattare davanti a tutti nel Principato. Si tratta di Jarno Trulli, che nel fatidico 2004 fu il più veloce di tutti in qualifica.

14.47 Guardando ai piloti in attività, se ne contano cinque con all’attivo delle pole position a Montecarlo, senza però che vi sia qualcuno al di sopra degli altri. Si contano 2 pole per Fernando Alonso (2006, 2007), Lewis Hamilton (2015, 2019), Kimi Räikkönen (2005, 2017) e Daniel Ricciardo (2016, 2018). Infine ne ha arpionata 1 anche Sebastian Vettel (2011).

14.44 Capitolo pole position, anche in questo caso nessuno può competere con Ayrton Senna, il quale è il solo a essere risultato il più veloce in qualifica per ben 5 volte (1985, 1988, 1989, 1990, 1991). Il brasiliano non è però l’unico ad aver firmato 4 pole consecutive. L’impresa è riuscita anche a Juan Manuel Fangio (1950, 1955, 1956, 1957). Bisogna infatti ricordarsi di come il GP non si sia disputato fra il 1951 e il 1954.

14.42 Sul fronte delle squadre, la McLaren è la regina indiscussa, avendo ottenuto ben 15 vittorie con sette piloti differenti. Fra di essi, spicca indiscutibilmente Ayrton Senna con 5 trionfi, peraltro consecutivi (1989, 1990, 1991, 1992, 1993); anche Alain Prost ha però saputo lasciare il segno, primeggiando 4 volte (1984, 1985, 1986, 1988); si contano poi 2 successi per David Coulthard (2000, 2002); mentre hanno arpionato 1 affermazione anche Mika Häkkinen (1998), Kimi Räikkönen (2005), Fernando Alonso (2007) e Lewis Hamilton (2008). Tra le scuderie attualmente impegnate in Formula Uno, hanno già vinto anche Ferrari (9 volte), Mercedes (5), Red Bull (4), Williams (3) e Alfa Romeo (1).

14.40 Nella storia del Gran Premio di Monaco, ci sono anche 2 successi italiani. Il primo è datato 1982 e porta la firma di Riccardo Patrese, impostosi in una gara dal finale caotico. Dopodiché, nel 2004, Jarno Trulli ha colto proprio nel Principato l’unica affermazione della sua carriera.

14.39 Sono invece ben cinque i piloti in attività a vantare affermazioni a Montecarlo. Fra di essi si distingue Lewis Hamilton, passato per primo sotto la bandiera a scacchi in 3 occasioni (2008, 2016, 2019). Sono 2 le affermazioni di Fernando Alonso (2006, 2007) e di Sebastian Vettel (2011, 2017), mentre hanno primeggiato 1 volta Kimi Räikkönen (2005) e Daniel Ricciardo (2016).

14.37 Il pilota più blasonato di sempre a Montecarlo è tuttora Ayrton Senna, unico uomo capace di imporsi per 6 volte (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993). Il brasiliano detiene anche il primato di successi consecutivi, essendo il solo ad aver trionfato in 5 edizioni di fila.

14.34 Charles Leclerc, tuttavia, dopo appena tre giri è stato costretto a fermarsi per un problema al cambio. A questo punto per il monegasco la seconda sessione sarà cruciale.

14.32 Questa mattina la Ferrari è stata davvero veloce e competitiva. Carlos Sainz ha chiuso secondo a 0.119 da Perez, ma utilizzando le gomme medie, contro le soft del messicano.

14.28 La classifica delle FP1:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing 1:12.487 2

2 Carlos SAINZ Ferrari +0.119 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.161 3

4 Pierre GASLY AlphaTauri +0.442 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes +0.508 7

6 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.644 6

7 Lando NORRIS McLaren +0.749 3

8 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.245 3

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.259 3

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.594 3

11 Lance STROLL Aston Martin +1.603 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.619 4

13 Fernando ALONSO Alpine +1.718 2

14 Nicholas LATIFI Williams +1.781 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren +1.794 3

16 Esteban OCON Alpine +1.833 4

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team +2.129 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.314 3

19 George RUSSELL Williams +2.353 4

20 Charles LECLERC Ferrari +7.131 1

14.25 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 15.00 inizierà la seconda sessione del GP di Monaco 2021 a Montecarlo.

12.35 La Red Bull sembra la grande favorita a Montecarlo, al momento la Mercedes insegue. Ferrari mina vagante.

12.34 La Ferrari però deve incassare il problema alla trasmissione del cambio che ha fermato Charles Leclerc dopo appena tre giri. Il monegasco si è visto di fatto costretto a saltare tutta la prima sessione.

12.32 Perez davanti a tutti con la Red Bull: il messicano ha ottenuto il tempo con mescole soft. Il migliore con le medie è stato invece Carlos Sainz, che si è preso il lusso di precedere Verstappen e le Mercedes a parità di gomma! La Ferrari è molto veloce a Montecarlo, sarà una grande occasione da sfruttare.

12.31 La classifica delle FP1 del GP di Monaco a Montecarlo:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing 1:12.487 2

2 Carlos SAINZ Ferrari +0.119 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.161 3

4 Pierre GASLY AlphaTauri +0.442 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes +0.508 7

6 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.644 6

7 Lando NORRIS McLaren +0.749 3

8 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.245 3

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.259 3

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.594 3

11 Lance STROLL Aston Martin +1.603 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.619 4

13 Fernando ALONSO Alpine +1.718 2

14 Nicholas LATIFI Williams +1.781 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren +1.794 3

16 Esteban OCON Alpine +1.833 4

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team +2.129 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.314 3

19 George RUSSELL Williams +2.353 4

20 Charles LECLERC Ferrari +7.131 1

12.30 Perez si migliora di poco. 1’12″487.

12.29 Rallenta Sainz per far passare Verstappen. Classifica ormai quasi cristallizzata.

12.28 Sainz si lancia per l’ultimo tentativo.

12.26 Verstappen trova traffico nel tunnel e non si migliora.

12.25 SAINZ SECONDO CON LA FERRARI! Si porta a soli 7 centesimi da Perez con gomme medie (ricordiamo che il messicano ha utilizzato le morbide, più performanti). Peraltro gli pneumatici dello spagnolo sono decisamente usurati, avendo compiuto 20 giri.

12.23 PEREZ AL COMANDO! 1’12″536 per il messicano, fa meglio di 0.112 rispetto a Verstappen, ma con gomme soft contro le medie del compagno di squadra.

12.22 Ora buon passo per Sainz con gomme medie usate. Ha già percorso 19 giri con queste mescole.

12.21 Benissimo la Ferrari in termini di velocità. E’ presto per illudersi, ma le premesse sono buone, anche se preoccupa l’affidabilità, come testimonia l’inconveniente al cambio di Leclerc.

12.21 Al di là dei tempi, sin qui è stata la Red Bull la macchina più veloce, sia con gomme medie sia hard.

12.20 La classifica a 10 minuti dal termine delle FP1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:12.648 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.169 2

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.281 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.317 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.347 5

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.483 4

7 Lando NORRIS McLaren+0.588 3

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.084 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.098 2

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.433 2

11 Lance STROLL Aston Martin+1.442 2

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.458 3

13 Fernando ALONSO Alpine+1.600 2

14 Nicholas LATIFI Williams+1.620 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.815 3

16 Esteban OCON Alpine+1.856 3

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.968 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.153 2

19 George RUSSELL Williams+2.233 3

20 Charles LECLERC Ferrari+6.970 1

12.18 Charles Leclerc, appiedato dal cambio dopo aver persorso appena 3 giri, sta assistendo alle prove libere.

12.16 Rientra in pista Carlos Sainz con la Ferrari! Per fortuna non vi erano danni alla macchina. Gomme medie usate per lo spagnolo.

12.15 VERSTAPPEN IN VETTA! 1’12″648, 2° Perez a 0.169. Gomme medie per l’olandese, soft per il messicano. 3° Gasly a 0.281 con le soft, 4° Sainz a 3 decimi con le medie.

12.14 Primo settore impressionante per Verstappen con le medie. Sainz sempre fermo ai boxe. Sono state smontate le gomme dalla sua Ferrari.

12.13 Bene Vettel, 7° con l’Aston Martin, appena dietro Norris (McLaren).

12.13 Alonso sale al 13° posto. 10° Raikkonen, 11° Giovinazzi.

12.12 Ora Verstappen in pista con le medie, Perez con le soft.

12.11 Potrebbe essere terminata anche la sessione di Sainz? Ferrari velocissima a Montecarlo, ma non mancano le ombre: Leclerc ha perso tutta la sessione per un problema al cambio; lo spagnolo è incappato in un errore che davvero non ci voleva.

12.10 La classifica a 20 minuti dal termine delle FP1.

1 Pierre GASLY AlphaTauri1:12.929 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.036 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.066 3

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.202 2

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.262 3

6 Lando NORRIS McLaren+0.307 2

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.803 2

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.817 2

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.852 2

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.152 2

11 Nicholas LATIFI Williams+1.339 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.490 3

13 Lance STROLL Aston Martin+1.868 2

14 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.923 2

15 Esteban OCON Alpine+1.935 2

16 George RUSSELL Williams+1.952 2

17 Daniel RICCIARDO McLaren+2.147 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.343 2

19 Fernando ALONSO Alpine+2.726 2

20 Charles LECLERC Ferrari+6.689 1

12.08 L’incidente di Fernando Alonso.

12.07 Piccolo errore per Sainz, che tocca le barriere alle piscine con il posteriore e rientra ai box.

12.06 GASLY DAVANTI! 1’12″929, rifila 0.036 a Sainz e 0.066 a Hamilton. Ma il francese dell’Alpha Tauri sta utilizzando gomme soft, contro le medie dello spagnolo e dell’inglese.

12.05 E SUBITO SAINZ TORNA DAVANTI A TUTTI! 1’12″965, 0.030 meglio di Hamilton!

12.05 Sainz sta utilizzando delle gomme medie nuove.

12.03 Gasly sale in quarta piazza con l’italiana Alpha Tauri a 0.212 con gomme soft.

12.02 Sainz di nuovo in pista, sempre con gomme medie.

12.01 1’12″995 per Hamilton, sale al comando con 0.136 su Bottas e 0.196 su Verstappen. Anche per il britannico gomme medie.

12.01 Bottas sale al comando con la Mercedes in 1’13″131, fa 0.060 meglio di Verstappen, ma con gomme medie, dunque più prestazionali rispetto alle hard.

12.00 Ecco la nuova livrea della McLaren.

11.59 PAZZESCO VERSTAPPEN! Sale in vetta in 1’13″191, sempre con gomme hard. Già 20 giri percorsi con queste gomme per l’olandese. E meno male che aveva problemi al motore…

11.57 E’ chiaro che, virtualmente, è la Red Bull ad essere davanti, perché Verstappen e Perez hanno ottenuto i tempi con gomme hard, a differenza di Ferrari e Mercedes che hanno utilizzato le medie!

11.56 Siamo quasi a metà sessione. Sempre al comando la Ferrari!

1 Carlos SAINZ Ferrari1:13.388 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.016 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.118 2

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.344 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.393 1

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.821 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.032 1

8 George RUSSELL Williams+1.493 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.684 1

10 Lance STROLL Aston Martin+1.720 1

11 Nicholas LATIFI Williams+1.793 2

12 Lando NORRIS McLaren+1.869 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren+1.911 1

14 Esteban OCON Alpine+2.132 1

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.237 1

16 Fernando ALONSO Alpine+2.267 1

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.835 2

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.005 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.280 1

20 Charles LECLERC Ferrari+6.230 1

11.54 Virtual Safety Car. I piloti devono ridurre la velocità del 40% e non possono superare.

11.54 ALONSO FINISCE CONTRO LE BARRIERE ALL’ULTIMA CURVA! Alpine danneggiata, ma la velocità era bassa. E’ riuscito dunque a ripartire, anche se dovrà chiaramente ritornare ai box.

11.53 5° Perez a 0.393.

11.53 TEMPONE DI VERSTAPPEN! E’ 3° a 0.118 da Sainz, ma con gomme hard! Dunque una mescola di svantaggio.

11.52 Il momento del rientro ai box di Charles Leclerc per il problema al cambio.

11.51 Hamilton si porta a soli 16 millesimi da Sainz, sempre a parità di gomme.

11.51 Avvio complesso per la Alpine: 15° Alonso, 16° Ocon.

11.50 Verstappen trova traffico, ma si migliora ed è terzo a 0.582 con gomme hard.

11.49 Antonio Giovinazzi è 17°, per ora fa meglio del compagno di squadra Raikkonen, 13°.

11.49 Verstappen lamenta qualche problema al motore della Red Bull. Al momento è 4° a 0.833 dalla vetta.

11.48 Bottas sale in seconda piazza a 0.344 da Sainz, ora a parità di gomme con la Ferrari (medie).

11.47 Si migliora Sainz. 1’13″388. Hamilton secondo a 0.722.

11.46 Ora gomme medie anche per le Mercedes di Hamilton e Bottas. Vedremo quale sarà la loro risposta a Sainz.

11.44 Già 10 giri effettuati da Carlos Sainz. Il lavoro dello spagnolo diventa ora ancora più importante per la Ferrari, considerando che Leclerc è costretto a saltare tutta la prima sessione per un problema al cambio.

11.43 Ricordiamo che Sainz ha girato con gomme medie, mentre le Mercedes e le Red Bull avevano le hard. Dunque una mescola di vantaggio per la Ferrari.

11.42 La classifica parziale:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:13.639 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.001 1

3 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.365 1

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.372 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.557 1

6 Lando NORRIS McLaren+2.013 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+2.365 1

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.453 1

9 Fernando ALONSO Alpine+2.467 1

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.495 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.584 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.898 1

13 Lance STROLL Aston Martin+3.275 1

14 Nicholas LATIFI Williams+3.552 2

15 Esteban OCON Alpine+3.798 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.902 1

17 George RUSSELL Williams+3.942 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.534 1

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.930 1

20 Charles LECLERC Ferrari+5.979

11.41 SESSIONE GIA’ FINITA PER CHARLES LECLERC! Problema serio alla trasmissione del cambio.

11.40 La Ferrari sembra davvero velocissima a Montecarlo. Peccato per il problema tecnico a Charles Leclerc che proprio non ci voleva.

11.39 SAINZ IMPETUOSO! 1’14″457, vola in testa con 0.793 su Hamilton. 3° Norris a 1″195, 4° Vettel a 1″466.

11.38 PROBLEMA AL CAMBIO PER LA FERRARI DI LECLERC! Il monegasco fa sapere che non entra la quarta marcia. Inizia in salita il fine settimana per la Rossa.

11.37 Hamilton alza l’asticella. 1’15″858. 2° Sainz a 0.383.

11.37 Leclerc si stava migliorando, poi ha commesso un errore.

11.35 SAINZ! 1’16″241! E’ un tempone, pazzesco! 3″377 su Leclerc. Chiaramente i tempi si abbasseranno continuamente.

11.34 MA PARTE FORTE ANCHE LA FERRARI! 1’19″618 per Leclerc, che saluta in tifosi. Il monegasco corre sulle strade di casa.

11.34 Subito la Red Bull. Perez sale in vetta.

11.33 1’20″926, Raikkonen momentaneamente davanti a tutti con l’Alfa Romeo.

11.32 Le due Ferrari sono le uniche due macchine con gomme medie. Soft per Russell, Latifi, Mazepin e Schumacher. Hard per tutti gli altri.

11.32 Mescole hard per Bottas, Hamilton e Verstappen. Medie per Leclerc.

11.31 Subito in pista Carlos Sainz con gomme medie.

11.31 A Montecarlo è presente il 40% del pubblico. E’ bellissimo, quasi un sogno. Speriamo nel 2022 che vi sia il 100%.

11.31 La prima sessione durerà 60 minuti, così come la seconda e la terza.

11.30 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP1 del GP di Monaco 2021 a Montecarlo.

11.29 Il pilota peggio qualificato capace di vincere il GP di Monaco è stato Olivier Panis, che nella folle edizione del 1996 si impose partendo dalla 14ma posizione. Il francese è anche il solo ad aver primeggiato a Montecarlo scattando fuori dalla top-ten.

11.28 Dal 2004 in poi, il poleman ha vinto 12 volte su 16, portando la percentuale di successo di chi scatta davanti a tutti al 75,0%! Come se non bastasse, dal 1986 in poi, il vincitore è scaturito dai primi tre qualificati per 33 volte su 34 (97,0%)!

11.28 Tutti sanno come a Montecarlo sia difficilissimo sorpassare. Infatti in 30 occasioni (45,5%) il vincitore è partito dalla pole position. Attenzione però, perché la situazione cambia radicalmente se si guarda ai tempi recenti…

11.27 Sul fronte delle squadre, la McLaren è la regina indiscussa, avendo ottenuto ben 15 vittorie con sette piloti differenti. Fra di essi, spicca indiscutibilmente Ayrton Senna con 5 trionfi, peraltro consecutivi (1989, 1990, 1991, 1992, 1993); anche Alain Prost ha però saputo lasciare il segno, primeggiando 4 volte (1984, 1985, 1986, 1988); si contano poi 2 successi per David Coulthard (2000, 2002); mentre hanno arpionato 1 affermazione anche Mika Häkkinen (1998), Kimi Räikkönen (2005), Fernando Alonso (2007) e Lewis Hamilton (2008). Tra le scuderie attualmente impegnate in Formula Uno, hanno già vinto anche Ferrari (9 volte), Mercedes (5), Red Bull (4), Williams (3) e Alfa Romeo (1).

11.26 Nella storia del Gran Premio di Monaco, ci sono anche 2 successi italiani. Il primo è datato 1982 e porta la firma di Riccardo Patrese, impostosi in una gara dal finale caotico. Dopodiché, nel 2004, Jarno Trulli ha colto proprio nel Principato l’unica affermazione della sua carriera.

11.25 Cielo turchese a Montecarlo. Scalda il cuore, se pensiamo che nel 2020 questo GP non si è svolto. Non pensiamoci più…

11.24 Sono invece ben cinque i piloti in attività a vantare affermazioni a Montecarlo. Fra di essi si distingue Lewis Hamilton, passato per primo sotto la bandiera a scacchi in 3 occasioni (2008, 2016, 2019). Sono 2 le affermazioni di Fernando Alonso (2006, 2007) e di Sebastian Vettel (2011, 2017), mentre hanno primeggiato 1 volta Kimi Räikkönen (2005) e Daniel Ricciardo (2016).

11.23 Il pilota più blasonato di sempre è tuttora Ayrton Senna, unico uomo capace di imporsi per 6 volte (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993). Il brasiliano detiene anche il primato di successi consecutivi, essendo il solo ad aver trionfato in 5 edizioni di fila.

11.22 Le origini del Gran Premio di Monaco sono antecedenti alla nascita del Mondiale di Formula Uno. L’edizione inaugurale della gara risale addirittura al 1929, quando venne creata su impulso di Antony Noghès. Ben presto l’evento guadagnò popolarità e prestigio, tanto da essere ritenuto uno dei più importanti nello scenario delle corse automobilistiche già negli anni ’30. Con la nascita del campionato iridato, il GP venne inserito nel programma della prima stagione (1950), salvo poi vivere un momento di crisi. Cionondimeno, dal 1955 in poi la competizione tenuta nel Principato non è mai venuta meno se non nel 2020, quando è stata cancellata a causa della pandemia di Covid-19. Quella del 2021 sarà quindi la 67ma edizione della storia. Solo il Gran Premio d’Italia e quello di Gran Bretagna, inseriti nel calendario di ogni edizione del Mondiale, possono vantare un numero maggiore di presenze.

11.21 Dopo aver mancato l’appuntamento nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, il Gran Premio di Monaco fa il suo ritorno nel calendario del Mondiale di Formula Uno. Domenica 23 maggio la Formula Uno ritroverà quindi una delle proprie istituzioni. Nonostante il tracciato, ricavato per le strade di Montecarlo, sia ormai considerato anacronistico, la gara rimane una delle più iconografiche in assoluto. Non solo per il Circus, ma per l’intero panorama del motor sport. Infatti il GP è ritenuto una delle competizioni più prestigiose in assoluto assieme alla 500 miglia di Indianapolis e alla 24 ore di Le Mans.

11.15 Per celebrare questo speciale appuntamento la McLaren scenderà in pista con una livrea speciale. Il britannico Lando Norris, fresco di rinnovo con il marchio di Woking e l’australiano Daniel Ricciardo sono pronti a dare battaglia dopo un fine settimana difficile.

11.13 Nel 2019 Hamilton firmò una strepitosa pole-position e vinse la corsa sul tedesco Sebastian Vettel (Ferrari) e sul finnico Valtteri Bottas (Mercedes). Il britannico cerca il bis in un week-end in cui potrebbe piovere.

11.10 L’olandese Max Verstappen fu protagonista nel 2019 di un bellissimo duello con Hamilton per il successo del GP di Montecarlo. L’alfiere della Red Bull insegue il secondo successo del 2021 dopo aver conquistato l’appuntamento di Imola dello scorso aprile.

11.06 Il leader del Mondiale, con tre acuti all’attivo in questo 2021, è il britannico Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo della Mercedes è il favorito alla vigilia di un week-end in cui anche le Red Bull potrebbero dire la loro.

11.03 Il padrone di casa è Charles Leclerc. Il monegasco si prepara per dare spettacolo in un circuito in cui la Ferrari potrebbe regalare delle sorprese. Quanto visto a Barcellona, sede due settimane fa del GP di Spagna, mette la Ferrari nella condizione di poter conquistare il podio.

10.59 Il sole splende tra le stradine che hanno fatto la storia del Mondiale di F1. La location del quinto appuntamento della F1 2021 è anche il tracciato più corto dell’intero calendario. Le modifiche a questa pista sono state molteplici nel corso degli anni, un luogo pieno di storia ed aneddoti.

10.56 La manifestazione di questo fine settimana è la prima cittadina dal round di Singapore del 2019. Il circuito di Monaco è stato allestito da oltre un mese ed ha ospitato il GP storico e l’appuntamento con il Mondiale di Formula E.

10.52 Il ‘Circus’ torna a Montecarlo dopo una stagione di assenza. L’emergenza sanitaria ha tolto questa manifestazione dal calendario 2020, campionato in cui non si sono svolte degli eventi all’interno di circuiti non permanenti.

10.48 Come da tradizione il week-end di Monaco inizia con un giorno di anticipo. Il giovedì sarà riservato alle libere, mentre il venerdì l’attività in pista verrà dedicata alle categorie di supporto alla massima formula. Sabato si determinerà la griglia di partenza per la gara che partirà domenica alle 15.00.

10.45 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio di Montecarlo, quinto atto del Mondiale F1 2021

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Monaco 2021, valido come quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto pronto tra le strade del Principato per uno dei weekend di gara più glamour e affascinanti dell’intero calendario iridato.

ORARI E TV PROVE LIBERE DI OGGI

Si profila un nuovo capitolo del duello per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con l’olandese che dovrebbe contare su una Red Bull storicamente molto competitiva sul tracciato monegasco. Il sette volte campione del mondo è però un grande specialista di Montecarlo e proverà ad imporsi anche quest’anno per cominciare ad allungare con decisione nella classifica generale del campionato.

Oltre a Mercedes e Red Bull, le migliori macchine della griglia, proveranno ad inserirsi nella lotta per il podio anche altri team del midfield come Ferrari, Alpine, McLaren e AlphaTauri. Grande curiosità in particolare per vedere all’opera il padrone di casa Charles Leclerc al volante della SF21 dopo l’ottima prestazione messa in mostra nell’ultimo GP di Spagna a Barcellona.

Si parte alle ore 11.30 con la prima sessione di libere, mentre il secondo turno scatterà nel pomeriggio alle ore 15.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento al quinto Gran Premio della stagione: buon divertimento!

