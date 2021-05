Il kata continua a regalare ottimi risultati all’Italia in questo primo scorcio dei Campionati Europei EKF 2021 di Porec, in Croazia. Dopo le due finali già messe in cascina ieri in questa disciplina a livello individuale, anche le squadre non sono state da meno. La Nazionale femminile, composta da Terryana D’Onofrio, Michela Pezzetti e Carola Casale domenica sarà in pedana per la medaglia del metallo più pregiato, mentre la compagine maschile, composta da Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia sarà impegnata per il bronzo.

Le finali del kata a squadre saranno suddivise in questo modo: quelle per il bronzo (uomini) si svolgeranno domenica a partire dalle ore 9.00, mentre dalle ore 9.30 toccherà alle donne. Le finali per l’oro, invece, saranno alle ore 12.00 per quanto riguarda gli uomini, ed alle ore 12.15 per le donne.

Il percorso della squadra maschile è iniziato con un buon 23.62 nel primo turno nella pool dominata dalla Turchia con 26.06. Al secondo turno, quindi, il punteggio è stato di 25.2, ad appena 0.8 dagli stessi turchi che, in questo modo, volano alla finale per l’oro contro la Spagna che ha vinto a mani basse la propria pool con 25.14.

Sul fronte femminile, invece, le nostre portacolori hanno iniziato la loro mattinata con 24.94 punti nel primo round, chiudendo in vetta la loro pool. Al secondo turno, quindi, hanno stampato un ottimo 25.22 che ha permesso loro di sopravanzare il Portogallo, fermo a 24.54, andando a centrare la finale per l’oro contro la Spagna che ha dominato la sua pool con 25.34.

Foto: FIJLKAM