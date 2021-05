Non si tratta di vere e proprie pre-qualificazioni, almeno per come viene inteso il tutto nel comunicato rilasciato dalla Federazione Italiana Tennis, ma la sostanza rimane molto vicina. Alcune wild card per gli Internazionali d’Italia, a livello di qualificazioni, saranno elargite tramite appositi tornei di selezione a Tirrenia. In particolare, a Roma ci saranno, con questo sistema, tre inviti per gli uomini e due per le donne.

In particolare, il settore maschile sarà di scena da domani (lunedì 3) a mercoledì 5, nell’ambito di un tabellone a 12 che determinerà, appunto, le tre wild card per chi cercherà di giocarsi chance di main draw al Foro Italico. Ciò significa che una quarta wild card verrà elargita senza la necessità di passare da questo evento. Tra i nomi annunciati quelli di Andrea Pellegrino e Flavio Cobolli.

Per quel che riguarda invece le donne, i giorni di gara saranno quelli di martedì e mercoledì. Il tabellone sarà a otto giocatrici, da cui appunto si scopriranno le due wild card che scenderanno in campo il prossimo sabato sui campi romani. Sono previste le presenze di Bianca Turati e di Lucia Bronzetti; va naturalmente ricordato che i restanti due inviti saranno esterni a questo sistema.

Nel 2020 le pre-qualificazioni, quelle vere e proprie, non si erano potute svolgere a causa della pandemia di Covid-19; in questo 2021, invece, sempre per lo stesso motivo si è optato per un format diverso da quello tradizionale, ma che mantiene comunque un principio che non ci si allontana poi di tanto.

Foto: LaPresse