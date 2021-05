IndyCar, Texas race-1: Dixon domina la scena. Primo podio in carriera per McLaughlin

Per la quinta volta in carriera Scott Dixon vince in Texas nell’IndyCar Series. Nel catino di Fort Worth il pluricampione neozelandese è stato perfetto ed ha saputo gestire nel finale il ritorno di Scott McLaughlin (Penske #3). Il #9 del gruppo regala al Chip Ganassi Racing il secondo acuto stagionale dopo l’affermazione al Barber (Alabama) dello spagnolo Alex Palou.

Le emozioni non sono mancate nella prima prova del doubleheader texano, l’unico per ora presente nel calendario 2021 della famosa serie americana riservata alle monoposto. Dixon, sei volte campione della serie, ha strappato dopo pochi metri la leadership al teammate Alex Palou #10, in pole grazie ai punti accumulati nelle prime due prove. Il duo di Ganassi ha iniziato ad imporre un ritmo impressionante, irraggiungibile per la concorrenza.

Il primo colpo di scena è arrivato al giro 57 quando, all’uscita di curva 1-2, il francese Sebastien Bourdais (Foyt #14) ha sbattuto violentemente contro le barriere dopo un contatto con l’americano Josef Newgarden (Penske #2). Alla ripartenza abbiamo riavuto un nuovo allungo delle due Honda di Chip Ganassi Racing.

Dopo la seconda fase di pit della corsa all’inseguimento di Dixon si è lanciato lo svedese Felix Rosenqvist (McLaren #7). L’ex teammate del neozelandese ha iniziato a recuperare fino ad attaccare il leader della corsa. Nel frattempo, in seguito ad una sosta ritardata rispetto ai rivali, Palou era costretto a recuperare dalla quarta piazza dopo aver difeso a lungo le spalle di Dixon.

La situazione si è rimescolata al 162° passaggio quando, in curva 1-2, il canadese James Hinchcliffe (Andretti #29) ha perso il controllo della vettura ed è finito contro il muro di protezione. Tutte le squadre si sono fermate ai box per l’ultima, una situazione che non ha modificato la classifica generele.

Il finale ci ha lasciato incollati alla televisione fino alla bandiera a scacchi. Dixon ha subito nel finale il ritorno del connazionale Scott McLaughlin (Penske #3) che in tutti i modi ha cercato di beffare l’espertissimo pilota di Ganassi, una missione non riuscita. Il tre volte vincitore del Supercars Championship, per la prima volta in carriera presente in un ovale, firma il secondo posto davanti al messicano Pato O’Ward (McLaren #6), Palou e Graham Rahal (Rahal #15).

Prossimo appuntamento tra meno di un giorno sempre nel Texas Motor Speedway.

Classifica finale IndyCar Series Texas race-1

Scott Dixon Scott McLaughlin Pato O’Ward Alex Palou Graham Rahal

Foto: LaPresse