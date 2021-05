Si è concluso il secondo giro all’AT& Byron Nelson 2021, che si disputa al TPC Craig Ranch di McKinney, in Texas. Alla guida della classifica si porta prepotentemente Sam Burns: il ventiquattrenne della Louisiana sfiora anche il record del percorso, girando in 62 colpi, 10 sotto il par (tutti birdie), soltanto uno in più rispetto a Ryan Palmer, l’unico capace di completare le 18 buche in 61.

Alle sue spalle si rivede lo svedese Alex Noren, che dal 2019 a oggi ha centrato soltanto un podio poco oltre la metà del 2020. Il suo è un -8 ampiamente soddisfacente, ma che ne conferma anche uno stato buono emerso dalle ultime performance delle settimane passate. Con il suo -15 precede il sudcoreano K.H. Lee, distante un colpo, Doc Redman, a -13, e l’ex leader J.J. Spaun, a -12.

Il gruppo dei sesti è invece ben più nutrito, e comprende l’altro ex capoclassifica Jordan Spieth, Matt Kuchar, Patton Kizzire (per lui ben 77 posizioni recuperate), l’irlandese Seamus Power, il sudafricano Charl Schwartzel e il messicano Carlos Ortiz. Tutti loro si trovano 11 colpi sotto il par.

Tanti i tagli eccellenti, da Rickie Fowler all’australiano Jason Day, dallo spagnolo Sergio Garcia all’americano Brooks Koepka passando per l’irlandese Padraig Harrington. In particolare, per Garcia e Harrington, il problema è soprattutto legato a una giornata molto negativa, da 75 colpi.

Foto: LaPresse