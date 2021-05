Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo: Farfalle quarte a metà gara a Pesaro, Agiurgiuculese e Raffaeli attardate

Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro è incominciata l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2021 di ginnastica ritmica. L’Italia ha chiuso al quarto posto la prima parte del concorso generale a squadre. Le Farfalle hanno eseguito un buon esercizio con le cinque palle (43.250 punti, 35.7 il D Score), ma non sono riuscite a tenere il passo di quelle che al momento sembrano essere le migliori squadre a livello internazionale ovvero Russia (45.950), Bulgaria (45.500) e Israele (44.600).

Alessia Maurelli e compagne precedono comunque il sempre ostico Giappone (41.050). Prima parte di gara al di sotto delle aspettative in termini di risultato per le ragazze di Emanuela Maccarani, che saranno chiamate alla rimonta nell’esercizio con cerchi e clavette in programma domani sera. Le azzurre punteranno a recuperare il ritardo da Israele per cercare di salire sul podio in quella che è l’unica prova presente anche alle Olimpiadi (non lo sono le Finali di Specialità, previste domenica in terra marchigiana).

A livello individuale è andato in scena lo scontato dominio delle gemelle russe Arina, padrone incontrastate della disciplina: Dina conduce a metà gara con 56.500 (27.500 al cerchio, 29.000 alla palla) davanti ad Arina (56.275, 27.175+29.100). Alle loro spalle si sono piazzate l’israeliana Linoy Ashram (55.100) e la bielorussa Anastasiia Salos (53.650). Italiane un po’ in difficoltà: Sofia Raffaeli è decima (47.550, 24.100+23.450); Alexandra Agiurgiuculese 14ma (47.250: 24.200+23.050). Per il momento non si sono qualificate alle Finali di Specialità, domani cercheranno il riscatto con gli altri due attrezzi.

Foto: Federginnastica