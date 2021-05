F1 TV8, GP Montecarlo 2021: orario qualifiche, diretta in chiaro, streaming, programma

Oggi, sabato 22 maggio, sulle strade di Montecarlo verrà stabilita la griglia di partenza del Gran Premio di Monaco di F1. La giornata odierna è, come di consueto, quella dedicata alle qualifiche, che su questa pista hanno un’importanza capitale. Lo dimostra il fatto che, dal 1986 in poi, la vittoria è stata conquistata dal pilota partito delle prime tre posizioni nel 97% dei casi!

Chiaramente, i riflettori sono tutti puntati su Lewis Hamilton e Max Verstappen, i quali sanno benissimo come oggi verranno poste le fondamenta in vista della gara di domani. Sinora il trentaseienne inglese ha ottenuto due pole position (Imola, Spagna) contro l’unica del ventiquattrenne olandese (Bahrain). La Mercedes comanda quindi 3-1 nei confronti della Red Bull, poiché a Portimao il più veloce in qualifica è stato Valtteri Bottas. Certo è che se qualche outsider dovesse realizzare un exploit, potrebbe sparigliare le carte. La Ferrari spera di essere quella variabile impazzita. Le Rosse sono più competitive sul giro secco che sul passo gara. Questo permetterà di mischiarsi a Mercedes e Red Bull su un tracciato anomalo come quello monegasco? Per scoprirlo basterà seguire le qualifiche in TV.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta e in chiaro le qualifiche a partire dalle ore 15.00. Il Gran Premio di Monaco è infatti uno dei cinque che in questo 2021 vengono proposti anche gratuitamente e live. Non è prevista alcuna copertura televisiva in chiaro della FP3.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Monaco sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio di Monaco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.

F1 – GP MONACO 2021: IL PROGRAMMA E IL PALINSESTO TV

PROVE LIBERE 3

Sabato 22 maggio, ore 12.00-13.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky). Nessuna copertura televisiva su TV8.

QUALIFICHE

Sabato 22 maggio, ore 15.00-16.00 – Diretta su TV8 (8 Digitale Terrestre e 121 Sky), Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky).

Foto: La Presse