Ore 14.20. Il momento nel quale si apre la pit-lane del circuito di Montecarlo. Le monoposto possono dunque andare a schierarsi nella griglia di partenza del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Le vetture escono e vanno a posizionarsi sulla loro piazzola di partenza. Tutte, tranne una. Charles Leclerc, infatti, rientra ai box dopo aver avvertito un problema al cambio-semiasse. Un momento nel quale il cuore del monegasco si è fermato, proprio come quello dei tifosi della Ferrari.

Le immagini sono state chiare, sin da subito: il poleman di ieri ha sentito che qualcosa non andava mentre provava a cambiare sotto il tunnel della pista di Montecarlo. Le mani sono subito finite sul casco. Charles Leclerc aveva già capito tutto. La sua domenica era già conclusa. Proprio nella pista di casa. Quella nella quale la sfortuna lo ha sempre accompagnato (come dimenticare il ritiro del 2019 quando era partito in fondo alla griglia di partenza?) e che oggi gli ha riservato una ulteriore “mazzata” al suo morale davvero terrificante.

Purtroppo, evidentemente, il “botto” al termine della Q3 di ieri ha provocato danni irreparabili alla sua SF21. Il contatto con il guard-rail era stato notevole all’uscita delle Piscine, ma si confidava che il pacchetto composto da semiasse posteriore e trasmissione fosse comunque integro. Il primo controllo di ieri aveva dato buone sensazioni, mentre questa mattina, poco prima del mezzogiorno, la scuderia di Maranello aveva informato tutti che: “A seguito delle ulteriori accurate verifiche effettuate questa mattina non sono stati riscontrati apparenti problemi sul cambio della vettura di Charles Leclerc, per cui il pilota monegasco partirà oggi regolarmente dalla pole position“.

Una vera beffa con il senno di poi. La Ferrari ha deciso di non sostituire il cambio (che avrebbe portato ad un arretramento nella griglia di cinque posizioni per il classe 1997) e ha incrociato le dita. Forse troppo. Dopo nemmeno due chilometri, infatti, Charles Leclerc ha alzato bandiera bianca di pari passo con la sua monoposto. Troppo tardi per sostituire il cambio. Troppo tardi per tutto. Il Gran Premio di casa, per il ferrarista, non è nemmeno iniziato. Un harakiri clamoroso per la scuderia del Cavallino Rampante. Un momento nero, anzi nerissimo per chi, in cuor suo, sognava di vincere tra le vie dove è nato e cresciuto.

Foto: Lapresse