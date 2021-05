DIRETTA MotoGP, Test Jerez 3 maggio LIVE: Yamaha al comando con Vinales, attesa per i long-run

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.00 BANDIERA ROSSA!! Sessione interrotta per ripristinare le condizioni di sicurezza in pista, ma non emergono ulteriori dettagli per il momento.

10.58 Nessun miglioramento di rilievo in questa fase della sessione: Maverick Vinales è sempre in testa con un paio di decimi di vantaggio sulla KTM di Brad Binder.

10.55 Caduta in curva 6 al primo giro lanciato per Aleix Espargarò. Nessuna conseguenza per il pilota, secondo le prime indicazioni della Dorna.

10.53 Tra i big non sono ancora scese in pista le Yamaha Petronas di Rossi e Morbidelli, le Ducati ufficiali di Miller e Bagnaia e la Honda di Marc Marquez.

10.50 Lo spagnolo dell’Aprilia invece stringe i denti e fa un tentativo, nella speranza di non complicare la situazione relativa al suo avambraccio.

10.48 In pista a Jerez anche l’Aprilia con Lorenzo Savadori, al momento 11° in 1’39″5. Difficilmente vedremo all’opera quest’oggi Aleix Espargarò, dopo i problemi fisici accusati ieri.

10.45 Binder è il secondo pilota di giornata a scendere sotto l’1’38” e porta la sua KTM in seconda posizione a due decimi dalla vetta. 1’37″930 per il sudafricano, che eguaglia di fatto il tempo siglato ieri mattina nel warm-up.

10.42 Grandissimo equilibrio alle spalle di Vinales, con le KTM che si inseriscono in coda al terzetto inseguitore. Brad Binder è 5° in 1’38″1, Miguel Oliveira 6° in 1’38″2.

10.39 Vinales è sempre leader in 1’37″7 davanti alla Suzuki di Rins, alla Honda di Pol Espargarò e alla Ducati di Zarco. I tre inseguitori dello spagnolo vantano tutti un 1’38″1 come miglior giro di giornata.

10.36 Al momento nessuno è ancora sceso in pista con una doppia gomma media. Dovremo aspettare forse un paio d’ore per assistere alle prime vere simulazioni di gara.

10.33 Pol Espargaro si migliora con la Honda ed è 3° in 1’38″1, subito davanti alla Ducati Pramac di Johann Zarco.

10.30 Un altro passaggio in 1’37″7 per la Yamaha di Maverick Vinales, ampiamente il più veloce di giornata fino a questo momento.

10.28 Vinales si migliora nel frattempo in 1’37″7 confermandosi estremamente rapido al mattino, ma il vero banco di prova arriverà per lui dalle ore 13 in poi.

10.27 Ricordiamo che ieri, per il GP di Spagna a Jerez, quasi tutta la griglia ha optato per una coppia di gomme medie. Le Suzuki e Vinales avevano invece una soft all’anteriore.

10.25 Vinales riparte con un buonissimo giro in 1’37″9, ma lo spagnolo va spesso e volentieri in difficoltà con le alte temperature che si presentano durante il Gran Premio.

10.22 Vinales torna a girare sempre con soft all’anteriore e media al posteriore, quindi con la stessa combinazione utilizzata ieri in gara. In corso presumibilmente prove comparative di set-up.

10.20 In pista anche la KTM con il portoghese Miguel Oliveira (soft davanti e media dietro) che comincia in 1’38″4.

10.18 Pol Espargarò in effetti comincia il primo run di giornata e taglia il traguardo in 1’38″4 con una coppia di gomme soft, attestandosi momentaneamente in terza piazza a 6 decimi da Vinales.

10.16 Il Team Repsol Honda nel frattempo comunica che sarà Pol Espargarò il primo pilota HRC a scendere in pista. Marc Marquez non può ancora svolgere un elevato numero di giri, quindi sarà presumibilmente impegnato verso metà giornata con temperature simili a quelle della gara di ieri.

Time to get back to work.@polespargaro will be the first Honda rider back out on track at the #JerezTest pic.twitter.com/N4694Pn33X — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) May 3, 2021

10.14 Attualmente Vinales è al comando della sessione in 1’37″796 davanti a Rins (1’38″3) e alla Ducati di Tito Rabat (1’41″5).

10.12 Dopo un solo giro cronometrato, Vinales è rientrato ai box per dare le prime indicazioni al team sulle condizioni della pista.

10.11 Anche Suzuki comincia il programma di lavoro odierno, con Alex Rins impegnato sul tracciato con gomma soft all’anteriore e hard al posteriore.

10.09 Maverick Vinales rompe gli indugi ed è il primo a far segnare un giro cronometrato in questa giornata di test. Tempi ancora molto alti per lo spagnolo della Yamaha, che è entrato in pista con una gomma soft all’anteriore.

10.06 Lunedì molto importante in casa Honda per Marc Marquez, che avrà finalmente il tempo per capire meglio i problemi della sua RC213V 2021. Lo spagnolo, ancora lontano dal top della forma fisica, vuole trovare la quadratura del cerchio per tornare a lottare per il podio.

10.03 Il cronometro è già partito ma nessun pilota è ancora entrato in pista sul circuito intitolato ad Angel Nieto.

10.00 SEMAFORO VERDE! Cominciano ufficialmente le 8 ore di test della MotoGP a Jerez.

9.56 Yamaha e Aprilia saranno presumibilmente costrette a fare i conti con i forfait odierni di Fabio Quartararo e Aleix Espargarò, i quali hanno entrambi sofferto problemi agli avambracci nel corso della gara di ieri.

9.52 I team potranno quindi effettuare delle prove comparative importanti rispetto al weekend di gara appena disputato sempre a Jerez, in modo da capire meglio il potenziale delle rispettive moto in vista del prosieguo del campionato.

9.48 Si parte alle ore 10.00 ed il circuito andaluso sarà aperto fino alle 18.00, per un totale di 8 ore di attività in pista.

9.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta dei test collettivi della MotoGP a Jerez de la Frontera.

La presentazione dei Test MotoGP a Jerez

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di test a Jerez de la Frontera (Spagna), riservata alla classe MotoGP. Sul tracciato andaluso tutti i team si ritroveranno per una sessione di prove finalizzata allo sviluppo delle moto in vista dei prossimi appuntamenti iridati.

Nelle dichiarazioni rilasciate dopo la gara iridata, Valentino Rossi punta molto su questi test, ritenendoli estremamente utili per risolvere i problemi che lo affliggono da molto tempo: scarso grip, criticità con pneumatici usurati, poca velocità e percorrenza in curva non all’altezza. Il Dottore è giunto soltanto 17° e proverà a raccogliere dati importanti con la sua Yamaha Petronas, proprio come il compagno di squadra Franco Morbidelli che è però reduce da un terzo posto a Jerez.

Anche Marc Marquez ha buttato un occhio su quest’oggi, anche perché ha dichiarato di avere sofferto a livello fisico durante la gara e avrà bisogno di fare qualche giro per migliorare il feeling con la Honda dopo una lunga assenza e proseguire nel suo percorso di risalita dopo l’infortunio. Non ci sarà Fabio Quartararo, afflitto probabilmente da una sindrome compartimentale.

Francesco Bagnaia, fresco leader del Mondiale, e Jack Miller si sono resi protagonisti di una bellissima doppietta con la Ducati. Si cercheranno comunque delle soluzioni in vista delle prossime gare. Le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins hanno faticato in avvio di stagione, Maverick Vinales cerca il bandolo della matassa con la Yamaha ufficiale. Ci aspetta una lunga giornata, l’ultima in pista prima del GP di Francia a Le Mans.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della giornata di test a Jerez de la Frontera (Spagna), riservata alla classe MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00 e il termine è previsto alle ore 18.00. Buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press