DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: warm-up delicato, Bagnaia sceglie le gomme per la gara

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP. Ultimo atto della tre-giorni andalusa che si apre in mattinata con il warm-up per poi concludersi definitivamente nel primo pomeriggio con l’attesissima gara della classe regina del Motomondiale.

Fabio Quartararo è il pole-man ed è anche il grande favorito per la vittoria a Jerez, dopo essersi imposto già negli ultimi due GP consecutivi tra Losail e Portimao, grazie ad un ritmo sulla carta superiore rispetto al resto della concorrenza. Gli avversari però non mancheranno e proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote a partire dalla partenza, in cui il francese della Yamaha dovrà difendersi prima di curva 1 dagli attacchi delle Ducati di Jack Miller e Francesco Bagnaia.

In generale alle spalle di Quartararo c’è grande incertezza, con l’Italia che può ambire al podio sia con “Pecco” Bagnaia che con Franco Morbidelli. Attenzione come di consueto alla corsa in rimonta delle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, oltre alla probabile progressione di Marc Marquez dalla quinta fila in griglia. Valentino Rossi parte nelle retrovie con l’obiettivo di entrare almeno in zona punti, ma la top10 attualmente non sembra alla portata.

Si comincia alle ore 9.20 con il warm-up mattutino della MotoGP, mentre il via della gara è previsto alle 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo della classe regina su un circuito storico come Jerez: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press