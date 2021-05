DIRETTA MotoGP, GP Mugello 2021 LIVE: orario warm-up, programma, tv. Ultimo test prima della gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Italia, sesto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato del Mugello si terrà un turno importante per definire gli ultimi dettagli prima del via della corsa domenicale previsto alle ore 14.00

Osservati speciali il francese della Yamaha Fabio Quartararo e il ducatista Francesco Bagnaia. Il transalpino è stato protagonista nella giornata di ieri di una grandissima prestazione che gli ha permesso di conquistare la quarta pole-position stagionale. Tuttavia, “Pecco” è lì in seconda piazza, pronto per fare gara di testa con lui. Potrebbe essere uno scontro a due dal momento che il ritmo messo in mostra nel corso delle prove libere porta a queste conclusioni.

Possibili inserimenti potrebbero arrivare dall’altra Rossa di Jack Miller, nonché dalle due Suzuki di Alex Rins e di Joan Mir che con il serbatoio pieno sono sempre da temere. Discorso diverso per Yamaha Petronas e Honda. La squadra malese paga dazio con Franco Morbidelli per un evidente deficit tecnico rispetto alla concorrenza, mentre con Valentino Rossi si fa fatica a trovare velocità. Lo stesso problema dello spagnolo Marc Marquez in grande difficoltà nei cambi di direzione del Mugello.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Italia, sesto round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.40, mentre il via della gara è previsto alle ore 14.00. Buon divertimento!

