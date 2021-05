DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: aggiornamenti e classifica FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2021, quinto round stagionale del Mondiale MotoGP e terzo atto del tour europeo. Dopo un weekend di riposo, i centauri del Motomondiale tornano in pista a Le Mans per una tre-giorni che si preannuncia estremamente incerta e spettacolare anche a causa di un meteo molto variabile.

Tra i protagonisti più attesi figurano sicuramente i padroni di casa transalpini Fabio Quartararo e Johann Zarco, entrambi reduci da un ottimo avvio di stagione e chiamati ad una buona prestazione sul circuito Bugatti. Ducati punta in alto con la coppia del team ufficiale formata da Francesco Bagnaia e Jack Miller, con il primo che è leader del campionato ed il secondo che è sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo a Jerez de la Frontera.

Grande curiosità anche per il Team Yamaha Petronas, con la coppia tutta italiana composta da Franco Morbidelli e Valentino Rossi che proverà a ben figurare fin dalle prime prove libere. Terzo weekend di gara dopo il lungo stop per infortunio da parte di Marc Marquez, che va a caccia di riscontri incoraggianti dal punto di vista fisico in vista del prosieguo del Mondiale.

Il programma odierno si è aperto in mattinata con la FP1, mentre la seconda sessione di libere scatterà nel pomeriggio alle ore 14.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento al quinto GP del 2021: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press