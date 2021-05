CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2021: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA

15.11 Corridori che si stanno avvicinando al primo GPM di questo Giro.

15.09 Distacco del gruppo sempre di 2’30”.

15.07 Al comando sempre Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané).

15.05 In testa al gruppo è tornata la Ineos Grenadiers con Salvatore Puccio.

15.03 100 chilometri all’arrivo.

15.01 Molto sorridente Filippo Ganna in Maglia Rosa:

14.58 Immagine dei fuggitivi:

14.56 Rallentata nettamente l’andatura del plotone, fuggitivi che raggiungono nuovamente 3′ di margine.

14.50 Il vantaggio ora è risalito oltre i due minuti.

14.48 I fuggitivi dovrebbero arrivare senza patemi al GPM di Montechiaro d’Asti. Si assegnerà la prima Maglia Azzurra del Giro.

14.45 Come previsto, il gruppo rallenta nuovamente.

14.43 Il margine dei tre fuggitivi è stabile su 1’50”.

14.41 110 chilometri all’arrivo.

14.38 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi, tutti italiani: Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané).

14.34 Il margine dei tre fuggitivi scende sotto i 2′. Ora il gruppo molto probabilmente rallenterà per non andare a riprendere la fuga troppo presto.

14.31 Restano coperte le squadre di Elia Viviani e Giacomo Nizzolo.

14.29 A prendersi la responsabilità dell’inseguimento sono dunque Ewan, Dekker (o Groenewegen) e Merlier.

14.26 120 chilometri all’arrivo, la frazione dovrebbe terminare attorno alle 17.

14.23 Il margine ora scende nettamente, siamo addirittura sotto i 3′ di vantaggio.

14.19 A dettare il ritmo in gruppo ci sono Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix e Lotto Soudal.

14.16 Arrivano le squadre dei velocisti in testa al gruppo, si fa da parte la Ineos Grenadiers.

14.14 Le parole di Elia Viviani prima del via: “Novara è il primo obiettivo. Novara. Oggi è come una gara di un giorno, perché è la prima tappa in volata del Giro e l’attenzione deve essere tutta su questa, perché, come sai, se parti bene, sarà un bel Giro”.

14.12 Ricordiamo che davanti ci sono sempre tre azzurri: Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané).

14.09 130 chilometri al traguardo.

14.06 Vincenzo Albanese è virtualmente Maglia Rosa:

# RIDER TIMELAG 102 ALBANESE Vincenzo 0:54 168 MARENGO Umberto 1:23 182 TAGLIANI Filippo 1:34

14.04 Il numero di corse stagionali per i fuggitivi:

# RIDER RACEDAYS 1 ALBANESE Vincenzo 25 2 MARENGO Umberto 24 3 TAGLIANI Filippo 18

14.01 Rallentata l’andatura del gruppo: vantaggio dei fuggitivi che risale oltre i 5′.

13.58 Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané) hanno adesso 4’50” sul gruppo maglia rosa.

13.55 Aumenta ancora un po’ il margine della fuga, ora 4’30”.

13.53 Ancora 55 chilometri per i tre fuggitivi prima del primo GPM di giornata, quello di Montechiaro d’Asti.

13.50 La INEOS-Grenadiers, con Salvatore Puccio ancora in testa, sta adesso tirando un po’ il fiato.

13.48 Proprio in questo momento il vantaggio ha sfondato il muro dei quattro minuti: 4’10” adesso per Tagliani, Albanese e Marengo.

13.45 Ora il gruppo sembra aver mollato un po’ il colpo. Il vantaggio sta salendo fino a toccare i 4′.

13.42 Superati i primi 30 chilometri di corsa.

13.40 Aumenta ancora il vantaggio di Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané), ora di 3’23”.

13.38 Focus su Filippo Ganna: la maglia rosa è l’unico, assieme a Francesco Moser, ad aver vinto quattro cronometro consecutive.

Ganna come Moser: sono gli unici ad aver vinto 4 cronometro consecutive al Giro d’Italia 🇮🇹🌟 ► https://t.co/5UXXCmN4g1 Oggi a chi tocca nella 2a tappa? 🤔 #Giro #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/MMBMtLBNlJ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 9, 2021

13.35 Torna a salire il vantaggio della fuga, che ora sfiora i tre minuti.

13.32 Momento di corsa in cui il gruppo se la sta prendendo comoda. In tanti chiacchierano del più e del meno.

13.30 Percorsi i primi 22 chilometri di corsa.

13.27 Rallenta un attimo la maglia rosa Filippo Ganna assieme a Gianni Moscon. Molto probabilmente si tratta di bisogni fisiologici.

13.26 Ricordiamo i tre corridori in fuga: Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané), con 2’41” di vantaggio sul gruppo maglia rosa.

13.23 La INEOS-Grenadiers non sta facendo andar via i tre in fuga, mantenendo il loro margine poco sotto i tre minuti.

13.20 La pagina Twitter di Eurosport ci fa rivedere il momento in cui il gruppo ha voluto ricordare Wouter Weylandt.

Wouter Weylandt, sono passati 10 anni ma il ricordo resta per sempre… ❤️#Giro #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/j40NyQUXE4 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 9, 2021

13.17 Margine che rimane sempre attorno ai 2’40” per Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané).

13.13 Dopo dodici chilometri, continua a crescere il vantaggio del terzetto in testa, ora di 2’43”.

13.12 Dopo un breve tratto con la Lotto, ora c’è la Ineos-Grenadiers di Filippo Ganna a tirare. L’uomo in questione è Salvatore Puccio.

13.10 Il plotone è comandato in queste prime fasi dalla Lotto-Soudal, che punta al successo parziale con Caleb Ewan.

13.07 Sale il vantaggio di Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané), salito oltre i due minuti.

13.05 Intanto il plotone sta lasciando spazio ai tre corridori: già 1’40” di margine.

13.02 Da segnalare il primo ritiro a questo Giro d’Italia: è Krist Neilands (Israel Start-Up Nation), caduto ieri nel ritorno in albergo.

13.00 Gli altri due corridori in avanscoperta sono Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané).

12.58 Parte subito la prima fuga con Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec) assieme ad altri due corridori.

12.57 PARTE UFFICIALMENTE LA SECONDA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021!

12.54 Gruppo ancora dietro all’ammiraglia dell’organizzazione. Manca poco alla partenza ufficiale, poi partiranno i tentativi di fuga.

12.51 Sono ben sette i chilometri di neutralizzazione prima della partenza ufficiale della seconda tappa del Giro d’Italia.

12.48 Intanto Giacomo Nizzolo strappa un sorriso sul palco del Giro. Per sdrammatizzare un po’ sul momento che stiamo vivendo, ha deciso di stampare un’autocertificazione direttamente sul suo casco. Basterà per la vittoria?

12.45 Intanto immagini dal villaggio di partenza, con il saluto di Vincenzo Nibali

Describe @vincenzonibali with an emoji… but don’t use this 👉 🦈 Descrivi @vincenzonibali con una emoji… ma senza usare questa 👉🦈#Giro pic.twitter.com/urCYZBEUhC — Giro d’Italia (@giroditalia) May 9, 2021

12.43 Il gruppo parte per il trasferimento verso il chilometro zero.

12.41 Un minuto di raccoglimento prima della partenza verso il chilometro 0 dedicato a Wouter Weylandt, morto 10 anni fa sulle strade del Giro.

12.38 Avanti al gruppo le tre maglie fino ad ora assegnate: Filippo Ganna in Rosa, Edoardo Affini con quella ciclamino e Tobias Foss in bianco.

12.36 Il gruppo è sulla linea di partenza, pronto a marciare verso il chilometro zero.

12.34 Giacomo Nizzolo è uno dei favoriti per la tappa di oggi, assieme al nostro Elia Viviani (Cofidis). L’uomo da battere sarà sicuramente Caleb Ewan (Lotto-Soudal), secondo all’ultima Milano-Sanremo.

12.31 Alle telecamere Rai si presenta anche Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka-Assos), con la maglia di campione italiano: “Ci tengo tantissimo, è la corsa di casa e correrla con questa maglia mi rende orgoglioso. Quella di oggi è una delle poche occasioni per noi velocisti, spero di poterla cogliere”.

12.28 Dylan Gronewegen (Jumbo-Visma) torna alle corse in questo Giro dopo la squalifica per aver causato l’incidente di Fabio Jakobsen al Giro di Polonia. Queste le sue parole: “Sono emozionato per tornare a correre. Proverò a fare il meglio possibile. Non mi sbilancio per oggi, lavoreremo e capiremo chi starà meglio per partecipare alla volata finale tra me e Dekker. Normalmente è uno sprint per me, ma vedremo come si evolverà la giornata”.

12.25 Tweet dalla corsa, con cui si ripercorre la grande vittoria di Filippo Ganna nella giornata di ieri

12.23 Ultimi 1500 metri tutti dritti, con un lungo rettilineo situato su una carreggiata parecchio ampia per affrontare lo sprint.

12.20 Soltanto una salita nella giornata di oggi, un quarta categoria a Montechiaro d’Asti. Non dovrebbe portare problemi alle ruote veloci, essendo anche abbastanza lontano dalla linea del traguardo.

12.18 Dopo la cronometro di ieri conquistata da Filippo Ganna, è il momento della prima tappa in linea. Quasi nessuna difficoltà altimetrica per una giornata che si concluderà quasi sicuramente in volata.

12.15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2021, la Stupinigi-Novara di 179 chilometri.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2021, la Stupinigi-Novara di 179 chilometri. Dopo la cronometro di ieri a Torino, è il momento della prima tappa vera e propria di queste tre settimane in giro per lo stivale; nella giornata di oggi la conclusione più probabile è quella della volata di gruppo, in una giornata che verrà controllata dalla Ineos-Grenadiers della maglia rosa Filippo Ganna.

Giornata quasi interamente pianeggiante con poche difficoltà altimetriche. L’unica di giornata è a Montechiaro d’Asti, un GPM di quarta categoria, che non dovrebbe portare problemi ai favoriti di giornata essendo situato a metà del percorso, ma che dovrebbe incoronare il primo leader della classifica degli scalatori. Ultimi chilometri piatti, con il gruppo che prima della volata dovrà superare delle rotatorie. Ultima curva posizionata a 1500 metri dal traguardo, poi lungo rettilineo su una carreggiata molto ampia dove poter affrontare lo sprint.

La giornata di oggi è adattissima dunque alle ruote veloci. L’uomo da tenere d’occhio è Caleb Ewan (Lotto-Soudal), una vittoria nell’ultima tappa dell’UAE Tour e il grande rammarico del secondo posto alla Milano-Sanremo. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) vorrà mettergli i bastoni tra le ruote e ottenere il sesto successo al Giro, mentre sarà da tenere d’occhio il belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix), tre vittorie nel 2021 tra cui la Le Samyn. Le speranze italiane sono riposte in Elia Viviani (Cofidis), tornato al successo dopo più di un anno alla Cholet-Pays de Loire, e Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos), campione italiano ed europeo in carica. Filippo Ganna difenderà la Maglia Rosa conquistata ieri nella cronometro di Torino.

La seconda tappa inizierà alle 12.40, ma potrete seguire la nostra Diretta Live del Giro d’Italia 2021 già dalle 12.15. Buon divertimento!

