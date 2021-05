CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2021 da Rovereto a Stradella; la frazione più lunga di questa edizione con i suoi 231 chilometri. La tappa odierna passerà dal Trentino, Veneto, Lombardia, Emilia, sempre lungo la Pianura Padana da nord verso sud, per poi rientrare in territorio lombardo, con gli ultimi 30 chilometri che potrebbero favorire i finisseur, se non i fuggitivi del giorno.

Si percorreranno strade rettilinee e generalmente larghe. Da segnalare i numerosi attraversamenti cittadini con rotatorie, spartitraffico e arredo urbano. Il primo traguardo volante del giorno è posizionato a Cremona, esattamente al chilometro 134,2. Le uniche asperità del giorno, con alcuni saliscendi, sono concentrate negli ultimi 30 chilometri.

Di fatti, al chilometro 208,6 è presente il GPM di quarta categoria della Castana nei suoi 5,3 chilometri al 4% con punte dell’11%. Passato dunque il traguardo volante di Broni (km 222), e lo strappetto di Canneto Pavese, si scenderà verso il traguardo di Stradella, con l’ultima rotatoria a 1450 metri dalla conclusione, e l’ultimo chilometro in rettilineo.

Tra gli uomini che nel finale potrebbero tentare un colpo di mano figura sicuramente il tre volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-hansgrohe), che contestualmente potrebbe farsi ben valere anche in una volata ristretta. Contro di lui abbiamo l’azzurro Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), reduce da una raffica di piazzamenti.

Da non sottovalutare nemmeno dei possibili attaccanti come Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Gianni Vermeersch (Alpecin Fenix), Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) o gli azzurri Alberto Bettiol (EF Education Nippo), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), se non Andrea Pasqualon (Intermarché Wanty Gobert).

Quest’ultimo figura tra i pretendenti per una volata a ranghi molto ridotti assieme agli stessi Sagan e Cimolai, ma anche Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Elia Viviani (Cofidis), Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team) o Stefano Oldani (Lotto Soudal). Se parliamo di fuggitivi infine, i più attivi sinora sono stati sicuramente i portacolori delle Professional azzurre Simon Pellaud, Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Samuele Rivi, Vincenzo Albanese (Eolo Kometa) Umberto Marengo e Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizanè).

