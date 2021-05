CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA

14.28 Anche il gruppo è transitato da Ferrara. Quattro punti per Fernando Gaviria che è riuscito ad anticipare Davide Cimolai.

14.23 Ed è Marengo a passare per primo al TV davanti a Rivi e Pellaud.

14.20 Siamo in prossimità del traguardo volante di Ferrara.

14.18 133 km al traguardo e 5’17” per i tre battistrada.

14.15 Ricordiamo che la frazione odierna non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica.

14.12 Ecco la situazione in corsa:

14.09 Ricordiamo i loro nomi: Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec).

14.05 Scende a 5’35” il vantaggio dei tre fuggitivi.

14.02 Il primo traguardo volante di giornata sarà quello di Ferrara, al chilometro 67,5.

13.59 Soltanto 39,1 chilometri percorsi nella prima ora di gara.

13.56 Continua a guadagnare il gruppo: margine che scende sotto i 6′.

13.54 150 chilometri all’arrivo.

13.52 In ogni caso calma piatta in gruppo, oggi giornata di trasferimento.

13.48 Ricordiamo che davanti ci sono sempre Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec).

13.46 Il margine inizia a diminuire, scendiamo sotto i 7′ di vantaggio per i tre attaccanti.

13.43 Si aggiunge anche un corridore della Qhubeka-Assos per Giacomo Nizzolo.

13.41 Ora a tirare il gruppo, oltre ad un uomo della Cofidis, anche uno della Jumbo-Visma e della UAE Emirates.

13.38 Siamo a 7′ di vantaggio per i fuggitivi.

13.36 160 chilometri al traguardo.

13.33 Ora, a prendersi la responsabilità dell’inseguimento, c’è proprio la Cofidis di Elia Viviani.

13.31 Immagini dalla corsa:

13.29 Davanti ricordiamo che ci sono tre uomini: Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec).

13.27 Oltre 7′ di vantaggio per i fuggitivi.

13.24 Groenewegen nella zona di partenza: “Mi sento bene. Ieri è stata una tappa davvero dura con tante salite. La squadra mi aspettava e negli ultimi chilometri siamo andati tranquilli, risparmiando energie per oggi”.

13.21 Gaviria prima del via: “Sarà più facile per tutti i velocisti lavorare con la squadra. Vedremo cosa succederà oggi. Vedremo chi ha le gambe alla fine”.

13.19 Il vantaggio dei tre fuggitivi sale oltre i 6′.

13.16 175 chilometri al traguardo.

13.13 Il più vicino in classifica generale è Pellaud, a più di un’ora e mezza dalla Maglia Rosa.

13.10 Prosegue l’avventura del terzetto formato da Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec).

13.06 Nessuna squadra in testa al plotone a dettare il ritmo.

13.03 Margine che continua ad aumentare, ci avviciniamo ai 4′.

12.59 Aumenta il divario: siamo oltre 3′.

12.57 Il gruppo è praticamente fermo.

12.54 Tanti corridori si sono già fermati per una pausa fisiologica.

12.52 Davanti Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec).

12.50 Oltre il minuto il vantaggio del terzetto.

12.48 Il gruppo ovviamente lascia fare.

12.45 Scattati Pellaud, Rivi e Marengo.

12.44 Vanno via tre corridori delle squadre Professional italiane.

12.42 Subito due uomini all’attacco.

12.40 Parte ufficialmente questa tredicesima tappa!

12.35 Corridori molto vicini al chilometro 0.

12.32 Oggi dovrebbero esserci meno difficoltà ad andare in fuga. Il gruppo dovrebbe lasciare subito andare gli attaccanti.

12.29 Prende il via la corsa, ovviamente attesa per il via ufficiale, tra una decina di minuti.

12.28 Corridori schierati sulla linea di partenza.

12.26 Eccolo al villaggio di partenza:

12.24 Il più atteso oggi, sul traguardo di casa, è sicuramente Elia Viviani: l’azzurro sarà il prossimo portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo.

12.21 La frazione odierna nel dettaglio:

12.19 Peter Sagan, uno dei favoriti di oggi, pronto a confermare la Maglia Ciclamino:

12.16 La partenza ufficiale della corsa sarà alle 12.35.

12.14 Il via sarà dato alle 12.25. Ovviamente primo tratto di trasferimento, come ormai di consueto.

12.11 Corridori che ovviamente stanno completando le operazioni al foglio firma.

12.08 Tappa di pianura dedicata a Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario dalla sua morte. Si parte da Ravenna, dove riposa in Sommo Poeta, per percorrere tutta la pianura del Ferrarese, del Polesine e del Mantovano fino a Verona, dove Alighieri visse in esilio.

12.05 Torna relativamente la calma in gruppo. Quella odierna sarà l’ultima chance ad hoc per i velocisti del gruppo della Corsa Rosa che, con ogni probabilità, avranno in mano le redini della corsa sin dalle prime battute.

12.02 Oggi in programma la tredicesima tappa, la Ravenna-Verona, di 198 chilometri.

12.00 Buongiorno e ben ritrovati con il Giro d’Italia 2021.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2021, la Ravenna-Verona, di 198 chilometri. Quella odierna sarà l’ultima chance ad hoc per i velocisti del gruppo della Corsa Rosa che, con ogni probabilità, avranno in mano le redini della corsa sin dalle prime battute.

Tappa di pianura dedicata a Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario dalla sua morte. Si parte da Ravenna, dove riposa in Sommo Poeta, per percorrere tutta la pianura del Ferrarese, del Polesine e del Mantovano fino a Verona, dove Alighieri visse in esilio. Qui avverrà un più che probabile sprint di gruppo.

Si transiterà anche da Bagnolo Po, terra di Learco Guerra che 90 anni fa indossò la prima Maglia Rosa della storia. Sono presenti due traguardi volanti: il primo a Ferrara, al chilometro 67,5, e il secondo a Bagnolo San Vito al chilometro 144,6. Finale totalmente pianeggiante su Corso Porta Nuova, a due passi dall’Arena di Verona.

Dopo i ritiri di Caleb Ewan e Tim Merlier, l’Italia ha davanti a sé un’occasione d’oro in primis con il padrone di casa del giorno Elia Viviani (Cofidis), che non vorrà di certo mancare all’appello sulle sue strade, e soprattutto il giorno dopo l’elezione del veronese come portabandiera del nostro Paese alle Olimpiadi di Tokyo. Ghiotta occasione anche per il campione europeo e nazionale Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) e per Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), gli eterni piazzati di questo Giro.

Contro di loro un agguerrito Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), che finora è sempre andato vicino alla vittoria ma sbagliando un po’ i tempi, e il duo della Jumbo-Visma formato da Dylan Groenewegen e David Dekker; ma soprattutto il trionfatore di Foligno, il tre volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Concludiamo con dei possibili outsider che potrebbero sorridere ai colori azzurri e che finora si son sempre ben comportati in volata, ossia Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), Andrea Pasqualon (Intermarché Wanty Gobert), Filippo Fiorelli (Bardiani CSF Faizané) o Stefano Oldani (Lotto Soudal).

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2021 dalle ore 12.00. Buon divertimento!

