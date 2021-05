CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2021, la Senago-Milano TISSOT ITT, cronometro di 30,3 chilometri. L’ultimo sforzo prima della chiusura della Corsa Rosa, dedicato agli specialisti delle prove contro il tempo arrivati fin qui, anche perché in ambito classifica generale sembra tutto pressoché deciso.

Praticamente impossibile che il podio che vedremo fra poche ore davanti al Duomo possa cambiare. Seppur con una forma leggermente in calando, Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) ha saputo gestire al meglio il suo vantaggio durante quest’ultima settimana sui diretti avversari, presentandosi con 1’59” di vantaggio su Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) e 3’23” su Simon Yates (Team BikeExchange).

D’altra parte, non c’è nessuno che possa impensierirli per i primi tre posti: l’inglese ha tre minuti e quarantaquattro secondi da gestire su Aleksandr Vlasov (Astana-Premiertech), il più vicino in classifica, e il russo, così come Romain Bardet (Team DSM) e Daniel Martinez (Ineos-Grenadiers) non sono affatto dei fenomeni a cronometro. Anzi, questi corridori così come Hugh Carthy (EF Education-Nippo) dovranno stare attenti a Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), vero specialista delle crono; e con un percorso totalmente piatto come quello di oggi, non è detto che non possa recuperare i centotre secondi che lo distanziano dal quarto posto occupato dal leader dell’Astana.

Il portoghese è uno dei possibili favoriti della corsa di oggi, ma ovviamente il maggior candidato al successo è Filippo Ganna, che può tornare sugli scudi dopo l’enorme lavoro fatto per il capitano Bernal. Il campione del mondo a cronometro dovrà guardarsi da Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) ed Edoardo Affini (Team Jumbo-Visma), secondo nella tappa inaugurale di Torino. Ma si sa, nella cronometro finale di un Grande Giro, di solito, più che le abilità pure conta quanta benzina è rimasta nelle gambe.

La Senago-Milano TISSOT ITT, ultima tappa del Giro d'Italia 2021, inizierà alle 13.35.