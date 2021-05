CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA

Cronaca ottava tappa Giro d’Italia – Classifica generale dopo l’ottava tappa Giro d’Italia 2021 – I favoriti della tappa di oggi – Campo San Felice la prova del nove per Giulio Ciccone – La presentazione della frazione odierna

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della nona tappa del Giro d’Italia 2021, la Castel di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) di 158 km. Un vero e proprio tappone appenninico che potrebbe stravolgere la classifica generale. I big avranno spazio e modo per attaccare e provare a strappare la magliara rosa all’ungherese Attila Valter che dal canto suo farà di tutto per conservare il simbolo del primato.

Pronti via e si comincia a salire con verso il Passo della Croce, che non sarà GPM, a seguire il Passo Godi, al chilometro 35,6, nei suoi 15 chilometri al 4%, e poi la Forca Caruso al chilometro 102,1, lunga 12,7 chilometri al 4,2%. Questo sarà solo il preludio di ciò che attende i ciclisti nella seconda parte della frazione.

Subito dopo il traguardo volante di Celano inizierà la scalata al GPM di Ovindoli, una salita di seconda categoria lunga 12,4 chilometri al 5,1%. Quest’ultimo accompagnerà il gruppo alla Piana delle Rocche. Una volta superato il secondo traguardo volante di giornata si svolterà per Campo Felice per immettersi sulla salita finale. Una ascesa che misura circa 6 chilometri e non è particolarmente pendente nella sua prima parte. Le emozioni saranno condensate con ogni probabilità negli ultimi 1600 metri interamente su sterrato, con pendenze che toccano punte del 14%.

Il grande favorito di giornata, anche per quanto ha dimostrato nella prima parte del Giro d’Italia 2021, non può che essere Egan Bernal. Subito alle spalle del corridore della Ineos Grenadiers ci sentiamo di inserire Remco Evenepoel, Daniel Martin e Giulio Ciccone. Simon Yates, naturale antagonista del colombiano, non ha destato una buonissima impressione ma di certo sarà della partita. Da non sottovalutare Alexander Vlasov, Damiano Caruso, Daniel Martinez e la maglia rosa Attila Valter. Tra gli azzurri, neanche a dirlo, grande curiosità per quello che sarà fare Vincenzo Nibali anche se lo Squalo non è apparso in buone condizioni nelle scorse tappe.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della nona tappa del Giro d’Italia 2021 dalle ore 11.45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse