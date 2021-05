DIRETTA F1, GP Portimao LIVE: le Ferrari accedono col brivido alla Q3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.45 Che smacco per Fernando Alonso. Ocon, suo compagno di squadra con la Alpine, è quarto!

16.44 Eliminati in Q2 i seguenti piloti, che partiranno dall’11ma alla 15ma posizione sulla griglia: Russell, Giovinazzi, Alonso, Tsunoda e Raikkonen.

16.43 Dei top10 hanno ottenuto il tempo con le gomme medie Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez e Leclerc. Tutti gli altri con le soft.

16.42 La classifica della Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:17.968 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.490 4

3 Lando NORRIS McLaren+0.513 4

4 Esteban OCON Alpine+0.618 3

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.682 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.801 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.845 3

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.877 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.002 4

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.084 4

11 George RUSSELL Williams+1.141 4

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.248 4

13 Fernando ALONSO Alpine+1.488 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.495 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.844 4

16.41 SI SALVANO LE FERRARI! 6° Leclerc, 7° Sainz! Ma che brividi…

16.39 Gasly è ottavo, davanti alle Ferrari. Sainz si migliora nel primo settore, così come Leclerc.

16.37 Leclerc non si migliora con le medie e resta ottavo. Queste gomme però consentono più di un tentativo, non tutto è perduto.

16.37 Sainz migliora, ma è solo nono. La Ferrari sta rischiando tantissimo con entrambi i piloti…

16.35 AZZARDO ASSURDO DELLA FERRARI! Leclerc torna in pista con gomme medie! Vuole partire con questa mescola in gara, ma sarà davvero difficile superare il taglio! Sainz invece è più prudente ed opta per le soft.

16.34 La classifica parziale a 6 minuti dal termine della Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:17.968 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.490 3

3 Lando NORRIS McLaren+0.513 3

4 Esteban OCON Alpine+0.618 3

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.682 2

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.877 2

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.002 3

8 Charles LECLERC Ferrari+1.139 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.182 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.500 3

11 George RUSSELL Williams+1.549 3

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.562 3

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.592 2

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.771 3

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.844 3

16.33 La Mercedes ha fatto il vuoto con le medie. Verstappen si è migliorato, ma è solo 5° a 0.682! Attenzione perché non è detto che basti: l’olandese potrebbe essere costretto a montare le soft, come sicuramente faranno i piloti della Ferrari.

16.32 La Ferrari si è sopravvalutata: impensabile qualificarsi con le medie. Leclerc è 8° a 1″139, Sainz 13° a 1″592.

16.30 Per ora Verstappen è solo settimo, sta faticando, è a 1″1 da Hamilton a parità di gomma.

16.29 Volano le Mercedes con le medie! 1’17″968! 2° Bottas a 0.490, 3° Norris (con le soft) a 0.513, 4° Perez a 0.877 (medie), 5° Vettel (Aston Marin, soft) a un secondo. 9° Leclerc a 1″4, 13° Sainz a 1″5.

16.29 1’19″099 per Verstappen, è in testa. Ora le Mercedes.

16.28 Gomme soft invece per Norris.

16.27 Red Bull, Ferrari e Mercedes con le gomme medie. Ricordiamo il regolamento: in gara si parte con le gomme utilizzate per ottenere il miglior tempo nel corso della Q2.

16.25 INIZIATA LA Q2! 15 minuti per eliminare altri cinque piloti. Per quanto visto nel corso della Q1, la Ferrari dovrà stare molto attenta e non dare nulla per scontato.

16.23 In casa Ferrari meglio Sainz rispetto a Leclerc. Il monegasco è stato costretto ad utilizzare un treno di gomme soft in più rispetto allo spagnolo, peraltro dando la sensazione di guidare una macchina decisamente ‘scorbutica’.

16.21 Questi i piloti eliminati dopo la Q1, che partiranno sulla griglia dalla 16ma alla 20ma posizione: Ricciardo (McLaren), Stroll (Aston Martin), Latifi (Williams), Schumacher (Haas), Mazepin (Haas).

16.20 La classifica finale della Q1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.722 2

2 Lando NORRIS McLaren+0.072 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.135 2

4 Esteban OCON Alpine+0.370 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.587 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.615 1

7 Charles LECLERC Ferrari+0.651 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.681 2

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.688 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+0.742 2

11 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.763 1

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.962 2

13 Fernando ALONSO Alpine+1.006 2

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.026 2

15 George RUSSELL Williams+1.075 2

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.117 2

17 Lance STROLL Aston Martin+1.191 2

18 Nicholas LATIFI Williams+1.563 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.730 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.190 2

16.19 Ocon si salva all’ultimo tentativo, sale in quarta piazza ed elimina a sorpresa Ricciardo (McLaren), che chiude 16°!

16.18 Bottas vola in testa in 1’18″722 davanti a Norris e Hamilton. 4° Sainz.

16.17 Attenzione a Leclerc, è 9°….Sainz sempre 3° e abbastanza tranquillo.

16.16 Sta facendo tanta fatica Leclerc. Si migliora, ma è solo 7° a 0.0.764 da Lando Norris, che irrompe al comando!

16.15 Per ora ottimo Fernando Alonso, 6°. Benissimo anche Giovinazzi, 7°.

16.14 Leclerc non può stare tranquillo e rientra in pista. Ha commesso troppi errori nel corso del suo primo tentativo. Purtroppo dovrà sprecare un treno di gomme morbide.

16.13 La classifica a 5 minuti dal termine:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:19.205 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.104 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.132 1

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.280 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.288 1

6 Fernando ALONSO Alpine+0.523 1

7 Esteban OCON Alpine+0.651 1

8 Lando NORRIS McLaren+0.679 2

9 Charles LECLERC Ferrari+0.689 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+0.690 1

11 Lance STROLL Aston Martin+0.708 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.758 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren+0.784 2

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.872 1

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.960 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.110 1

17 George RUSSELL Williams+1.315 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.637 2

19 Nicholas LATIFI Williams+1.718 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.736 2

16.12 Perez finisce nella ghiaia, bandiere gialle.

16.09 La Mercedes si prende comunque la vetta con Bottas: 1’19″205, 0.104 di vantaggio su Sainz e 0.132 su Perez. Leclerc è 8° a 0.689.

16.09 CANCELLATO IL TEMPO DI HAMILTON! Ha superato i limiti della pista alla curva 1!

16.09 Sainz nel frattempo si è migliorato in 1’39″309.

16.08 Hamilton stampa un tempo pazzesco. 1’18″726, rifila ben 0.583 a Sainz! 3° Perez a 0.611.

16.06 INCREDIBILE! Bottas e Verstappen restano alle spalle di Sainz, rispettivamente di 8 e 10 millesimi!

16.06 Brutta correzione per Leclerc, tanto sovrasterzo per la Ferrari. Il monegasco comunque è secondo, ma a 4 decimi dal compagno di squadra.

16.05 Sainz in testa in 1’19″480.

16.04 Entrano in pista anche Red Bull e Mercedes con le soft. Sorprende la scelta della McLaren: è l’unica con le medie. Appare piuttosto insolito usare queste gomme nella Q1.

16.03 E’ alto il primo tempo di Leclerc. E’ evidente che sta scaldando le gomme in vista del primo tentativo vero e proprio.

16.02 SkySport fa sapere che i meccanici della Mercedes hanno sostituito un sensore del cambio a Valtteri Bottas.

16.01 McLaren in pista con le gomme medie, soft per la Ferrari.

16.00 Splende il sole a Portimao. Temperatura dell’asfalto di 28°. Subito in pista le Ferrari.

16.00 INIZIATE LE QUALIFICHE!

15.58 Sarà un duello tra Verstappen e Hamilton per la pole, con Bottas terzo incomodo. Perez favorito per il 4° posto. Obiettivo terza fila per la Ferrari, il sogno è la seconda.

15.57 Ricordiamo che le qualifiche sono suddivise in tre sessioni: la Q1 da 20 minuti, la Q2 da 15, la Q3 da 12. In ogni sessione vengono eliminati i peggiori cinque piloti. Dunque resteranno in dieci a disputare la Q3.

15.55 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio del Portogallo è Michael Schumacher, che nel 1993 si impose pur partendo per 6°.

15.53 In 15 occasioni (94,1%) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni.In 15 occasioni (94,1%) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni.

15.52 In 9 occasioni (52,4%) il vincitore è partito dalla pole position.

15.50 Il record di vittorie consecutive (3) è detenuto dalla Williams, peraltro con tre piloti diversi (Damon Hill nel 1994, David Coulthard nel 1995 e Jacques Villeneuve nel 1996).

15.49 Stirling Moss è l’unico uomo in grado di primeggiare su due piste diverse, ovvero i circuiti cittadini “Boavista” di Oporto (1958) e “Monsanto” di Lisbona (1959).

15.47 Sono due i piloti capaci di vincere con due team diversi. Si tratta di Stirling Moss (Vanwall 1958, Cooper 1959) e Nigel Mansell (Williams 1986 e 1992, Ferrari 1990).

15.45 Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata dalla Williams con 5. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP del Portogallo anche Ferrari (3), McLaren (2) e Mercedes (1).

15.43 C’è anche una pole italiana nel Gran Premio del Portogallo. La ottenne Riccardo Patrese, su Williams-Renault, nel 1991.

15.41 Il solo pilota in attività a vantare una pole position è Lewis Hamilton, partito davanti a tutti nel 2020.

15.40 In precedenza, anche Stirling Moss era stato il più veloce di tutti in qualifica per due anni di fila, seppur su due piste diverse.

15.38 La graduatoria delle pole-position è comandata da Ayrton Senna, capace di ottenere 3 partenze davanti a tutti (1985, 1986, 1989). Il brasiliano è peraltro stato l’unico pilota in grado di realizzare due pole consecutive all’Estoril.

15.36 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Williams, che ha raccolto ben 6 affermazioni. Due con Nigel Mansell (1986, 1992); una con Riccardo Patrese (1991), Damon Hill (1994), David Coulthard (1995) e Jacques Villeneuve (1996). Oltre al team di Grove, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3 volte), Ferrari (2) e Mercedes (1).

15.33 C’è anche un italiano tra i vincitori di questa gara. Si tratta di Riccardo Patrese, il quale trionfò nel 1991 a bordo della Williams.

15.31 Peraltro, Prost è uno dei due uomini capaci di vincere due edizioni consecutive (1987, 1988), impresa compiuta in passato dal solo Stirling Moss (1958, 1959) e quindi, in linea teorica, eguagliabile anche da Hamilton, che ovviamente è l’unico pilota in attività ad aver primeggiato in Portogallo.

15.30 Va peraltro sottolineato come l’affermazione del 1987 sia stata oltremodo significativa per Prost, in quanto fu la 28ma della sua carriera. In questo modo il francese batté il record di Jackie Stewart, tramutandosi nel pilota più vincente nella storia della Formula Uno. Un ruolo che il transalpino ha detenuto sino al 2001, quando lo ha ceduto a Michael Schumacher. Incredibilmente, il “regno” del tedesco è terminato proprio il Portogallo nel 2020. Infatti lo scorso anno Lewis Hamilton ha emulato Prost, stabilendo in terra lusitana il nuovo primato di vittorie in Formula Uno (92 in quel momento)!

15.28 I piloti più vincenti in assoluto nel GP di Portogallo sono Alain Prost e Nigel Mansell, capaci di imporsi in 3 occasioni. Il Professore ha primeggiato nel 1984, nel 1987 e nel 1988. Invece il Leone ha trionfato nel 1986, nel 1990 e nel 1992.

15.26 La sembrava F1 un capitolo chiuso per il Portogallo, ma curiosamente il secondo esilio è durato esattamente tanto quanto il primo, ovvero 24 anni. Difatti nel 2020 gli sconvolgimenti generati dalla pandemia di Covid-19 hanno portato a una raffica di cancellazioni nello schedule del Circus. Allo scopo di avere un numero adeguato di gare, Liberty Media ha deciso di esplorare nuovi orizzonti. In questo modo il tracciato di Portimao, edificato nell’Algarve, ha avuto l’opportunità di ospitare un Gran Premio. La pista, apprezzata per la sua varietà e spettacolarità, si è quindi guadagnata la riconferma – seppur in extremis – anche per il 2021.

15.23 Il Paese lusitano dovette attendere quindi 24 anni prima di ritrovare il Circus, stavolta in un autodromo permanente. Il Gran Premio del Portogallo tornò in calendario nel 1984, ospitato dal circuito dell’Estoril, nei pressi di Lisbona. L’evento, particolarmente apprezzato da tutti gli addetti ai lavori, si tramutò in tappa fissa per oltre un decennio, regalando peraltro qualcosa di memorabile praticamente ogni anno. Il GP rimase in calendario sino al 1996, dopodiché venne stralciato. L’impianto dell’Estoril, infatti, non era più in grado di soddisfare le sempre più elevate esigenze della massima serie automobilistica.

15.21 A Portimao si disputerà la 18ma edizione del Gran Premio di Portogallo. Tale competizione fece il proprio ingresso nel calendario iridato sul finire degli anni ’50, seppur in contesti di fortuna. Infatti si usarono circuiti cittadini ricavati per le strade di Oporto e Lisbona. I tracciati erano talmente avventurosi da risultare inadeguati persino per gli standard dell’epoca, in quanto i piloti si trovarono costretti a gareggiare passando su binari del tram e tratti in ciottolato, schivando persino dei lampioni! Non sorprende, quindi, che l’esperimento abbia avuto vita breve, venendo archiviato nel 1960 dopo essere apparso nel 1958.

15.18 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 16.00 scatteranno le qualifiche del GP di Portogallo di F1!

Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Presentazione qualifiche – Dove seguire le qualifiche in tv e streaming?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di Portimao, valevoli per il Gran Premio del Portogallo 2021. Il terzo weekend di gara stagionale della Formula 1 entra nel vivo quest’oggi con le prove ufficiali, in cui si profila una bella battaglia per la pole position tra la Red Bull di Max Verstappen e le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

I primi tre posti in griglia sembrano già prenotati o quasi, per quanto visto nelle libere del venerdì, mentre dal quarto posto in giù regna l’incertezza e l’equilibrio. Sergio Perez, con l’altra Red Bull, è il primo indiziato per entrare in seconda fila, ma proveranno ad impensierirlo le Ferrari, le Alpine e le McLaren. La scuderia di Maranello vuole confermarsi terza forza in campo sul giro secco dopo un buon venerdì, con Charles Leclerc e Carlos Sainz a caccia di una qualifica ottimale per partire nella top6.

Lando Norris, reduce dal podio di Imola, proverà a riportare la McLaren nelle posizioni di vertice dopo un venerdì abbastanza opaco, mentre c’è grande curiosità per vedere nuovamente all’opera le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon in seguito ad un ottimo avvio di weekend. Aston Martin, AlphaTauri e Alfa Romeo battaglieranno per entrare in Q3, con George Russell a caccia di una nuova qualificazione in Q2 al volante della Williams.

Appuntamento alle ore 16.00 italiane per l’inizio delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2021, valido come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della battaglia per la pole a Portimao: buon divertimento!

Foto: Lapresse