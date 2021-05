CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.09 In vista delle qualifiche di domani ci attendiamo una sfida a tre per la pole-position tra Hamilton, Bottas e Verstappen, con le Mercedes favorite. Poi grande bagarre per la quarta piazza, dove proverà ad inserirsi anche Leclerc. La speranza è che la Ferrari, dopo un buon venerdì, non regredisca al sabato e domenica come già accaduto a Portimao.

16.08 Attenzione alla Alpine: Ocon e Alonso, rispettivamente quarto e quinto, hanno le carte in regola per disputare un altro fine settimana da protagonisti.

16.07 Un buon fine settimana per la Ferrari. Leclerc, sul giro secco, è 3° a meno di 2 decimi da Hamilton! Anche il passo del monegasco con le medie si è rivelato interessante, 5-6 decimi più lento rispetto alla Mercedes e di poco migliore rispetto alla McLaren che, come di consueto, si è nascosta…Sainz invece ha fatto più fatica a trovare l’assetto giusto.

16.04 Questo venerdì ha messo in risalto come di consueto la temibile forza d’urto della Mercedes, che sembra realmente tornata la macchina imbattibile che ha caratterizzato l’ultimo lustro. La Red Bull ha fatto fatica, Verstappen ha commesso un errore importante nel suo tentativo con le gomme soft ed ha abortito il giro. In generale c’è una grossa differenza: Mercedes e Red Bull non sono distanti, tutt’altro, ma la scuderia tedesca riesce ad essere incisiva con costanza, mentre quella austriaca è molto più altalenante.

16.02 La classifica delle FP2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:18.170 6

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.139 6

3 Charles LECLERC Ferrari +0.165 6

4 Esteban OCON Alpine +0.296 3

5 Fernando ALONSO Alpine +0.348 3

6 Pierre GASLY AlphaTaur i+0.423 4

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri +0.449 5

8 Carlos SAINZ Ferrari +0.504 6

9 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.615 5

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.748 4

11 Sebastian VETTEL Aston Martin +0.777 4

12 Lando NORRIS McLaren +0.922 5

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +0.952 5

14 Lance STROLL Aston Martin +0.964 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren +1.025 6

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.043 6

17 George RUSSELL Williams +1.787 5

18 Nicholas LATIFI Williams +1.876 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.156 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team +2.583 4

16.02 Terminata la seconda sessione di prove libere del GP di Spagna 2021 di F1.

16.01 1’22″5 per Verstappen nel suo ultimo tentativo con le medie. 1’23″1 invece per Sainz.

16.00 La McLaren risponde alla Ferrari. 1’23″5 per Norris al 15° giro con le medie.

15.59 Pit-stop per Sainz, che monta le medie.

15.59 1’24″1 per Sainz, ma monta gomme soft con cui ha già effettuato 18 tornate.

15.58 Rientra ai box Verstappen e monta gomme medie.

15.57 1’22″6 per Hamilton, è un martello. 1’22″9 per Vertsappen, ma con le soft. Entrambe le Red Bull stanno girando con la gomma morbida.

15.55 La Ferrari in questo frangente sta girando sul passo 4-5 decimi più lenta della Mercedes, ma è sui tempi delle Red Bull di Verstappen e Perez. Più indietro la McLaren, che di solito si nasconde al venerdì.

15.55 OTTIMO PASSO PER LECLERC! 1’23″0!

15.54 10 giri a testa sinora per Leclerc, Bottas e Hamilton con le gomme medie. 17 per Sainz con le soft.

15.52 Venerdì negativo sin qui per la Red Bull. Verstappen non è riuscito a portare a casa un giro pulito con le soft ed anche sul passo non è al livello delle Mercedes.

15.50 Charles Leclerc ora passa sulle gomme gialle.

15.49 Carlos Sainz sta girando mezzo secondo più lento di Leclerc. Carichi di benzina differenti?

15.48 Verstappen gira sul passo di 1:24. Il pilota della Red Bull sembra essere in grande sofferenza. Charles Leclerc si sta confermando sui tempi delle ultime tornate (1:23.5), è appena dietro alle Mercedes.

15.46 Max Verstappen finisce sull’erba. Sessione difficile per l’olandese, non ha un tempo sul giro secco e non sta impressionando in simulazione.

15.45 Ultimi quindici minuti della FP2. Leclerc ora alza il tempo sul giro (1:23.5), tre decimi peggio di Hamilton. Il ferrarista ha fatto lo stesso crono di uno scatenato Fernando Alonso.

15.44 Carlos Sainz fatica in queste prime tornate, il secondo passaggio è di 1:24.0. Ottimo invece 1:23.4 per Alonso.

15.43 LECLEEEEEEEERC! 1:22.953 al primo passaggio. Stesso crono di Bottas al lancio della simulazione di passo gara. Chiaramente non conosciamo i carichi di benzina a bordo.

15.42 Troppo alto 1:24.5 per Carlos Sainz su gomma rossa come le due Mercedes.

15.41 Bottas inizia con 1:22.9, Hamilton risponde in 1:23.2. Il finlandese sembra essere il più veloce.

15.40 Da segnalare anche che le temperature non sono torride e questa condizione rappresenta sicuramente un beneficio per la Ferrari. Il weekend è iniziato bene dopo le criticità avute in Portogallo.

15.38 Stamattina le due Ferrari si erano distinte con gomma media sul giro secco, vedremo come risponderanno Leclerc e Sainz in questo frangente.

15.37 I due piloti Mercedes partono con le gomme soft.

15.36 Ora inizia la simulazione di passo gara, vedremo chi sarà più veloce nella simulazione in vista della prova di domenica.

15.35 CLASSIFICA PROVE LIBERE 2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:18.170 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.139 5

3 Charles LECLERC Ferrari+0.165 3

4 Esteban OCON Alpine+0.296 2

5 Fernando ALONSO Alpine+0.348 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.423 3

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.449 2

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.504 4

9 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.615 3

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.748 3

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.777 3

12 Lando NORRIS McLaren+0.922 4

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.952 4

14 Lance STROLL Aston Martin+0.964 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.025 3

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.043 5

17 George RUSSELL Williams+1.787 2

18 Nicholas LATIFI Williams+1.876 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.156 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.583 2

15.34 Per il momento la Mercedes appare dominante, Hamilton e Bottas hanno impressionato sul giro secco e hanno avuto costanza. Benissimo la Ferrari con Charles Leclerc, più indietro Carlos Sainz. Sorprendono le due Alpine (Ocon quarto, Alonso quinto) e le due AlphaTauri (Gasly sesto, Tsunoda settimo). Faticano le Red Bull di Verstappen e Perez.

15.33 Veramente impressionante il fucsia acceso da Charles Leclerc nell’ultimo settore: miglior tempo assoluto. Un tratto di velocità, dove la Ferrari lo scorso anno soffriva tantissimo. Un buon segnale, anche in vista di Montecarlo.

15.32 Eccellente giro di Yuki Tsunoda! Settimo con la AlphaTauri a 0.449! Primi due settori strabilianti. Sopravanza Carlos Sainz.

15.32 Anche Max Verstappen si trova ai box dopo aver abortito il giro. La Red Bull deve fare quadrare il cerchio.

15.31 Sergio Perez è sempre fermo ai box. Qualche problema per il messicano della Red Bull.

15.30 Carlos Sainz si trova invece in settima posizione a 0.504 dal leader. Max Verstappen è soltanto ottavo a 0.615.

15.29 Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo di giornata nel terzo settore. Il pilota della Ferrari occupa il terzo posto in classifica ad appena 165 millesimi di ritardo da Lewis Hamilton.

15.27 Al secondo parziale Verstappen paga 0.134 da Hamilton. Poi sbaglia in uscita dalla curva 10 e abortisce il giro. Red Bull in difficoltà.

15.27 Verstappen è già dietro di oltre un decimo al primo intermedio.

15.27 Giovinazzi al momento è 11°, 16° Raikkonen, 18° Schumacher.

15.26 Alonso è 5° a 0.348, fa perdere una posizione a Sainz. Vediamo ora la risposta di Verstappen con le soft.

15.25 Non male neanche Sainz, 5° a mezzo secondo da Hamilton. Davanti allo spagnolo c’è Ocon con la Alpine.

15.24 OTTIMO LECLERC! 3° a 0.165 da Hamilton! Il monegasco ha fatto segnare il miglior tempo in assoluto nel terzo settore, storicamente il punto debole della Ferrari!

15.24 Vediamo ora la Ferrari con le gomme soft, montate per la prima volta in questo fine settimana.

15.23 Tempo alto per Norris con le soft. E’ 5° a ben 0.922 da Hamilton.

15.22 Squillo della Aston Martin! Vettel è 4° a 0.777 (gomme soft).

15.21 Bottas si migliora con le soft, ma Hamilton fa ancora meglio! 1’18″170. Il campione del mondo vola in testa con 0.139 sul finlandese. 3° Verstappen a 6 decimi, ma non ha ancora utilizzato le soft.

15.21 Gomme soft ora per le Mercedes.

15.21 Il pezzo perso da Sainz è un generatore di vortice.

15.20 Primi venti minuti di FP2 dominati dalla Mercedes.

15.19 La classifica aggiornata.

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.419 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.042 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.366 2

4 Fernando ALONSO Alpine+0.878 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.987 1

6 Esteban OCON Alpine+1.019 1

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.132 2

8 Charles LECLERC Ferrari+1.353 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.422 1

10 Lando NORRIS McLaren+1.487 1

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.696 2

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.697 2

13 Lance STROLL Aston Martin+1.786 2

14 Carlos SAINZ Ferrari+1.832 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.106 3

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.277 2

17 Nicholas LATIFI Williams+2.303 1

18 George RUSSELL Williams+2.598 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.459 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.273 1

15.18 Leclerc al momento è 8° a 1″353, Sainz 14° a 1″832. Ferrari non bene sinora con le medie.

15.16 Ecco il pezzo perso da Sainz.

15.15 Verstappen migliora, ma non abbastanza: è 3° a ben 0.366 da Bottas. 4° un ottimo Alonso a 0.868.

15.14 Le Ferrari sono rientrate ai box dopo uno stint non entusiasmante con gomme medie.

15.12 La classifica parziale (gomme medie per tutti).

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.419 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.042 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.622 2

4 Fernando ALONSO Alpine+0.997 1

5 Esteban OCON Alpine+1.019 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.265 1

7 Charles LECLERC Ferrari+1.353 2

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.367 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.422 1

10 Lando NORRIS McLaren+1.487 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.697 1

12 Lance STROLL Aston Martin+1.786 1

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.832 2

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.891 2

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.277 1

16 Nicholas LATIFI Williams+2.507 1

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.788 2

18 George RUSSELL Williams+3.317 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.459 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.273 1

15.11 Virtual Safety Car per consentire agli addetti alla pista di rimuovere il pezzo che si è staccato dalla Ferrari di Sainz.

15.10 Hamilton sale in seconda piazza a soli 42 millesimi da Bottas. La Mercedes fa spavento.

15.10 Sainz viene sballottato su un cordolo e si stacca un piccolo pezzo dalla Ferrari.

15.09 TEMPONE DI BOTTAS! 1’18″419 per il finlandese. E’ già la miglior prestazione di giornata, anche contando i tempi del mattino. 2° Verstappen a 6 decimi.

15.07 Al momento Leclerc è 6°, Sainz 11°.

15.06 VERSTAPPEN DAVANTI! 1’19″041, fa 46 millesimi meglio di Bottas. Bene la Alpine: 4° Ocon, 5° Alonso.

15.05 Hamilton è secondo a 0.236 dal compagno di squadra. Ma ecco in pista anche Verstappen con le medie!

15.04 Leclerc si inserisce in seconda piazza a 0.685 da Bottas.

15.03 1’19″087, subito davanti Bottas con la Mercedes. Il finlandese è a mezzo secondo dal suo miglior tempo di stamane.

15.03 Ecco anche Alonso, sempre con gomme medie. In questa prima fase i piloti inizieranno a provare il passo della macchina sulla distanza, poi tra 20-30 minuti dovremmo vedere i primi attacchi al tempo con le soft.

15.02 Per il momento solo Alonso, Latifi e Verstappen sono rimasti ai box. Tutti i piloti in pista utilizzano gomme medie in questa fase.

15.01 Entrano in pista anche le Ferrari. Gomme medie sia per Sainz sia per Leclerc.

15.01 Medie anche per Bottas, Vettel, Ricciardo e Hamilton.

15.00 I primi a scendere in pista sono Ocon, Schumacher, Raikkonen e Giovinazzi, tutti con gomme medie.

15.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2 del GP di Spagna di F1. Giornata primaverile a Barcellona, c’è il sole. 41° la temperatura dell’asfalto.

14.58 La seconda sessione durerà 60 minuti.

14.57 Guardando alle squadre, la classifica è capitanata dalla Ferrari con 13 pole. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP di Spagna anche McLaren (8), Mercedes (8), Williams (6) e Red Bull (2).

14.56 Sono due le pole position italiane nel Gran Premio di Spagna, entrambe firmate da Alberto Ascari (1951 e 1954).

14.55 Sono quattro gli uomini attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Barcellona. Se ne contano 5 per Lewis Hamilton (2014, 2016, 2017, 2018, 2020), 2 per Kimi Räikkönen (2005, 2008), 1 per Fernando Alonso (2006) e Valtteri Bottas (2019).

14.54 Il teutonico, peraltro, detiene il primato di migliori prestazioni in qualifica consecutive, ben cinque.

14.53 Guardando alle pole position, si nota come anche questa graduatoria sia comandata da Michael Schumacher, capace di ottenere 7 partenze al palo (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Curiosamente, questo significa che quando il tedesco è partito davanti a tutti in Spagna, ha poi vinto il Mondiale!

14.52 Sono invece sette i piloti in attività a vantare almeno un podio a Barcellona, tra di essi comanda Lewis Hamilton, issatosi a quota 9.

9 (5-3-1) – HAMILTON Lewis

7 (2-4-1) – ALONSO Fernando

5 (2-2-1) – RÄIKKÖNEN Kimi

5 (1-1-3) – VETTEL Sebastian

4 (1-1-2) – VERSTAPPEN Max

3 (0-2-1) – BOTTAS Valtteri

2 (0-0-2) – RICCIARDO Daniel

14.50 Sul fronte dei podi, la graduatoria è dominata da Michael Schumacher, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three ben 12 volte! Oltre ai suoi sei successi (1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004), il tedesco si è classificato tre volte secondo (1992, 1994, 2006) e tre volte terzo (1993, 1998, 1999).

14.47 I settori più veloci delle FP1. A sorpresa Ferrari più veloce di tutti (con le medie) nella seconda porzione del Montmelò.

14.46 Da quando il Gran Premio di Spagna si disputa su questa pista, gli unici piloti capaci di vincere senza partire dalla prima fila sono stati Michael Schumacher (terza casella di partenza nel 1996), Fernando Alonso (quinto sulla griglia nel 2013) e Max Verstappen (quarto in qualifica nel 2016)!

14.45 Attenzione però, perché i dati appena citati si riferiscono al GP di Spagna in generale. Se guardiamo esclusivamente alle edizioni andate in scena sul tracciato attuale, allora le statistiche sono eclatanti.

– A Montmelò in 22 occasioni su 30 (73,3%) il vincitore è partito dalla pole position.

– A Montmelò in 27 occasioni su 30 (90,0%) il vincitore è partito dalla prima fila!

14.42 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio di Spagna è Jochen Mass, che nel 1975 partì undicesimo (in una gara sospesa anzitempo a causa di un drammatico incidente).

14.40 In 38 occasioni (76,0%) il vincitore è partito dalla prima fila.

14.39 In 28 occasioni (56,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

14.38 Il record di vittorie consecutive (4) è detenuto ex aequo dalla Williams, dalla Ferrari e dalla Mercedes. Il team fondato da Sir Frank ha vinto nel 1991 e nel 1992 con Nigel Mansell, nel 1993 con Prost e nel 1994 con Damon Hill; la Scuderia di Maranello ha realizzato un poker tra il 2001 e il 2004 con Michael Schumacher; infine la Casa della stella a tre punte ha trionfato ininterrottamente dal 2017 al 2020, sempre con Lewis Hamilton. Dunque, in questo 2021, la squadra anglo-tedesca potrebbe diventare la prima a trionfare per 5 volte di fila.

14.36 Sono tre i piloti ad aver vinto il Gran Premio di Spagna su due differenti tracciati. Stewart ha primeggiato due volte al Montjuic (1969, 1971) e una a Jarama (1970). Emerson Fittipaldi si è imposto a Jarama (1972) e al Montjuic (1973). Infine Prost ha trionfato in due occasioni a Jerez de la Frontera (1988, 1990) e una volta a Montmelò (1993).

14.35 Tuttavia bisogna sottolineare come Jackie Stewart abbia primeggiato sempre con lo stesso team (Tyrrell), ma utilizzando telai costruiti da tre differenti case. Nel 1969 la squadra fondata dal “boscaiolo” usava un telaio Matra, mentre nel 1970 la vettura era fornita dalla March. Solo nel 1971 la Tyrrell vinse con una monoposto di propria costruzione.

14.33 Alain Prost è l’unico pilota capace di vincere con tre team diversi. Il Professore si è imposto con la McLaren (1988), la Ferrari (1990) e la Williams (1993).

14.30 Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (8 volte), Williams (7), Mercedes (6), Red Bull (3) e Alfa Romeo (1).

14.28 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, impostasi in ben 12 occasioni, cinque delle quali con Michael Schumacher (1996, 2001, 2002, 2003, 2004); inoltre si conta un’affermazione con Mike Hawthorn (1954), Niki Lauda (1974), Gilles Villeneuve (1981), Alain Prost (1990), Kimi Räikkönen (2008) e Fernando Alonso (2013).

14.27 Nessun pilota italiano ha mai vinto il Gran Premio di Spagna da quando è stato inserito nel Mondiale di Formula Uno. Il miglior risultato ottenuto da un rappresentante del Bel Paese è il secondo posto firmato da Luigi Musso nel 1954 a bordo della Maserati.

14.23 Comprendendo il già citato Hamilton, sono cinque i piloti in attività ad aver già vinto in Spagna. A Lewis si aggiungono Kimi Räikkönen (2 affermazioni, datate 2005 e 2008), Fernando Alonso (a sua volta trionfatore in 2 GP, ovvero nel 2006 e nel 2013), Sebastian Vettel (passato per primo sotto la bandiera a scacchi nel 2011) e Max Verstappen (che nel 2016 colse proprio a Barcellona il primo successo della carriera).

14.20 Come si può notare, il teutonico e il britannico condividono già il primato di successi consecutivi (4). Di conseguenza, in questo 2021 il trentaseienne inglese avrà l’opportunità di diventare il primo uomo a primeggiare per cinque volte di fila.

14.16 Il pilota più vincente in assoluto nel GP di Spagna è Michael Schumacher, capace di imporsi in ben 6 occasioni (1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004). Attenzione però, perché nei prossimi giorni il tedesco potrebbe essere appaiato da Lewis Hamilton, che dal canto suo è arrivato a quota 5 (2014, 2017, 2018, 2019, 2020).

14.13 La classifica dopo le FP1 del mattino. Ricordiamo che la Ferrari non ha utilizzato le gomme soft.

1 Valtteri BOTTAS Mercedes 1:18.504 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.033 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes +0.123 4

4 Lando NORRIS McLaren +0.440 6

5 Charles LECLERC Ferrari +0.492 4

6 Carlos SAINZ Ferrari +0.516 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri +0.558 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin +0.730 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.845 4

10 Lance STROLL Aston Martin +0.925 3

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.165 5

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.190 4

13 Daniel RICCIARDO McLaren +1.228 6

14 Fernando ALONSO Alpine +1.446 4

15 Esteban OCON Alpine +1.452 3

16 Nicholas LATIFI Williams +1.766 4

17 Roy NISSANY Williams +2.196 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.262 3

19 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing +3.383 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team +3.472

14.11 dopo il Gran Premio di Portogallo disputato domenica scorsa, questa settimana andrà in scena il 51° Gran Premio di Spagna con valenza iridata. In questo 2021 l’evento festeggia il 70° anniversario del proprio ingresso nel calendario della massima categoria automobilistica. Infatti, la prima edizione valida per il Mondiale si disputa nel lontano 1951. Cionondimeno, il GP “trova pace” solo dal 1991, in quanto in precedenza cambia più volte sede, dovendo affrontare anche periodi di “esilio” forzato.

14.10 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 15.00 scatteranno le FP2 del GP di Spagna di F1.

12.38 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla FP2 delle ore 15.00. Vedremo i time attack con le soft di tutti i team, quindi le simulazioni di passo gara che ci diranno molto in vista della gara di domenica. Tutto sembra portare a Red Bull contro Mercedes, ma vedremo… Per il momento grazie e buon proseguimento di giornata!

12.36 Ancora una volta Lando Norris si piazza in scia ai top della F1 e si conferma come una certezza già ora. Il compagno di team Ricciardo continua ad arrancare, ma la McLaren ribadisce di essere una monoposto di livello

12.34 Sul fronte Ferrari, la chiusura della sessione ha riportato il sorriso dopo qualche preoccupazione. Le Rosse non hanno ancora montato le gomme soft, a differenza dei rivali, girando con hard e medie. Ottimi riscontri dalle “gialle” con Leclerc e Sainz che si sono fermati a 4 e 5 decimi dalla vetta con prestazioni confortanti

12.32 Come ci si poteva immaginare tutto sembra portare verso il quarto capitolo della saga tra Red Bull e Mercedes. Buon inizio di weekend per Bottas che precede di un soffio Verstappen. Hamilton è leggermente più indietro ma, ovviamente, sarà prontissimo alla battaglia. Ancora un po’ indietro Perez, nono a 845 millesimi

12.31 Non migliora nessuno nell’ultimo tentativo, per cui Bottas precede Verstappen per una manciata di millesimi

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.504 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.033 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.123 4

4 Lando NORRIS McLaren+0.440 6

5 Charles LECLERC Ferrari+0.492 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.516 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.558 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.730 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.845 4

10 Lance STROLL Aston Martin+0.925 3

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.165 5

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.190 4

13 Daniel RICCIARDO McLaren+1.228 6

14 Fernando ALONSO Alpine+1.446 4

15 Esteban OCON Alpine+1.452 3

16 Nicholas LATIFI Williams+1.766 4

17 Roy NISSANY Williams+2.196 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.262 3

19 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+3.383 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.472

12.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Andiamo a vedere gli ultimi tempi della sessione

12.29 Ancora Leclerc! 1:18.996 si porta a 492 millesimi da Bottas in quarta posizione. Il monegasco sfrutta anche per un secondo giro la sua gomma media. La SF21 si sveglia!

12.28 Norris quarto a 440 millesimi da Bottas, mentre Bottas finisce lungo alla chicane finale per colpa di una Ferrari in traiettoria…

12.27 Verstappen si rilancia, migliora nel T1, arriva al T2 con 30 millesimi di ritardo, quindi completa il suo giro in 1:18.537 a 33 millesimi da Bottas. Sainz si mette in quinta posizione a 516 davanti a Leclerc con 547.

12.25 1:19.051 Leclerc sale in quinta posizione a mezzo secondo da Bottas, non male il giro del monegasco che ha una mescola di svantaggio rispetto alle Mercedes

12.24 Perez migliora subito il suo tempo e sale in sesta posizione a 845 millesimi, Verstappen migliore prestazione personale nel T1, arriva al T2 e alza il piede dal gas. Leclerc scende in pista con le medie

12.23 Tutti i piloti si rilanciano per il primo tentativo dopo la ripartenza, la Red Bull ci prova con le soft

12.21 BANDIERA VERDE! Si riparte! Ultimi 9 minuti a tutta al Montmelò!

12.20 Si attende la bandiera verde…

12.19 Dalla ripartenza dovremo capire due cose: come mai la Ferrari sta faticando così tanto in questa FP1 e, soprattutto, come sarà la risposta di Verstappen alle Mercedes

12.18 Gli inservienti stanno spostando la monoposto di Kubica. Tra pochi istanti si dovrebbe tornare in azione. Siamo a poco più di 10 minuti dalla fine

12.16 Le immagini di Robert Kubica ed il suo fuori pista in curva 10. Il polacco, 19° al momento, stava migliorando il suo crono con le soft, ma ha commesso un errore notevole

12.15 BANDIERA ROSSA! Robert Kubica è fermo nella ghiaia di curva 10. Sessione sospesa

12.14 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.504 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.123 3

3 Lando NORRIS McLaren+0.440 5

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.558 3

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.730 2

6 Lance STROLL Aston Martin+0.925 2

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.165 4

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.190 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.228 4

10 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.415 2

11 Fernando ALONSO Alpine+1.446 3

12 Nicholas LATIFI Williams+1.766 3

13 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.916 3

14 Carlos SAINZ Ferrari+2.034 3

15 Roy NISSANY Williams+2.196 2

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.262 2

17 Charles LECLERC Ferrari+2.288 3

18 Esteban OCON Alpine+2.737 2

19 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+3.383 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.472 2

12.12 Leclerc chiude un secondo giro ma senza ottenere un tempo di riferimento, anche Sainz non va oltre i 2 secondi di distacco. Notizie poco tranquillizzanti in casa Ferrari..

12.11 Bottas si presenta al T1 con 25 millesimi di ritardo da Hamilton, quindi al T2 ha 168 millesimi di vantaggio. Chiude il suo tentativo in 1:18.504 e vola in vetta con 123 millesimi su Hamilton!

12.10 Hamilton migliora ancora! 1:18.627 con record nel T1 e T3, Norris risponde, arriva con 64 millesimi di vantaggio al T2, quindi chiude in 1:18.944 ed è terzo a 317.

12.09 Buon guizzo anche per Giovinazzi che si mette in quinta posizione a 8 decimi da Hamilton. Si lanciano Norris e le Ferrari!

12.08 Gasly ottimo nel T1, arriva al T2 con soli 88 millesimi da Hamilton, quindi conclude il suo giro in 1:19.062 ed è terzo a soli 254 millesimi dalla vetta!

12.06 Tutti in pista ora, attendiamo la risposta di Ferrari e Red Bull

12.05 Lance Stroll sale in terza posizione a 1.075 e quindi a sei decimi da Vettel. Bottas si rilancia, piazza il record nel T1 e chiude in 1:18.838 a 30 millesimi da Hamilton

12.04 Ci prova anche Bottas, ma sbaglia nel T1 e non migliora, Vettel fa lo stesso, piazza il record di nuovo nel T1, quindi perde un pezzo nell’ala anteriore e lascia perdere il giro.

12.03 Hamilton si lancia con le soft e segna il record nel T1 per 26 millesimi, si presenta al T2 con 272, quindi chiude in 1:18.808 e 426 millesimi su Vettel

12.02 Al netto del tempo ottenuto con le soft, buone impressioni per Vettel e la sua Aston Martin, che sembra essere migliorata rispetto alle uscite precedenti, soprattutto in ingresso di curva

12.01 Seb Vettel scende in pista con le soft e piazza il record nel T1, arriva al T2 con 222 millesimi di vantaggio, quindi chiude il suo tentativo con il crono di 1:19.234 con 441 millesimi su Hamilton ma con 2 mescole di differenza

12.00 AGGIORNAMENTO TEMPI A META’ SESSIONE

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:19.675 1

2 Fernando ALONSO Alpine+0.275 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.388 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.865 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.032 1

6 Lando NORRIS McLaren+1.066 4

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.248 2

8 Charles LECLERC Ferrari+1.299 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.312 3

10 Carlos SAINZ Ferrari+1.334 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.484 2

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.682 3

13 Nicholas LATIFI Williams+1.724 2

14 Lance STROLL Aston Martin+1.932 1

15 Esteban OCON Alpine+1.961 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.097 2

17 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+2.212 3

18 Roy NISSANY Williams+3.296 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.605 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+5.964

11.59 Ancora un giro per Perez che fa segnare il suo migliore T1, quindi arriva al T2 con 412 millesimi di distacco e va a chiudere in 1:20.540 ed è quarto a 865.

11.57 In Red Bull si sta sostituendo l’ala anteriore di Verstappen che è stata danneggiata su un cordolo nel corso del primo run

11.56 Migliora anche Perez, che si porta in settima posizione a 1.287 dalla vetta. Alonso torna in azione per migliorare ancora la sua seconda piazza.

11.55 Gasly con gomma hard conclude un altro giro in 1:20.923 ed è sesto a 1.248 esattamente davanti alle due Ferrari

11.54 Anche Tsunoda è entra in pista su tempi alti, mentre Perez prosegue nel suo lavoro. In casa Red Bull si sta intervenendo sulla monoposto di Verstappen dopo i primi consigli dell’olandese

11.52 Arriva l’esordio di Sergio Perez che conclude il suo primo tentativo di questa FP1 in 1:22.6 ed è a oltre 3 secondi dalla vetta

11.51 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 44 L. Hamilton Mercedes 1’19″675 9 2 14 F. Alonso Alpine +00″275 1’19″950 7 3 33 M. Verstappen Red Bull +00″388 1’20″063 7 4 77 V. Bottas Mercedes +01″032 1’20″707 11 5 16 C. Leclerc Ferrari +01″299 1’20″974 9 6 55 C. Sainz Ferrari +01″334 1’21″009 9 7 5 S. Vettel Aston Martin +01″484 1’21″159 10 8 4 L. Norris McLaren +01″503 1’21″178 10 9 6 N. Latifi Williams +01″724 1’21″399 8 10 10 P. Gasly AlphaTauri +01″879 1’21″554 6 11 18 L. Stroll Aston Martin +01″932 1’21″607 10 12 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +02″097 1’21″772 10 13 3 D. Ricciardo McLaren +02″136 1’21″811 7 14 45 R. Nissany Williams +03″296 1’22″971 8 15 47 M. Schumacher Haas +03″605 1’23″280 9 16 31 E. Ocon Alpine +04″248 1’23″923 5 17 9 N. Mazepin Haas +05″964 1’25″639 9 18 88 R. Kubica Alfa Romeo +07″331 1’27″006 4 19 11 S. Perez Red Bull 2 20 22 Y. Tsunoda AlphaTauri 4

11.50 Ancora fermi ai box Tsunoda e Perez. Evidentemente c’è qualche problema per i due piloti. Ricciardo sta girando ma è solamente 13° a 2.136 da Hamilton

11.49 Una bella immagine di Alonso. Il padrone di casa torna sulla pista nella quale ha centrato l’ultima vittoria in F1 e farà di tutto per ben figurare. Al momento ha girato solamente con la soft ed è secondo a 275 millesimi da Hamilton

11.47 I primi della classe tornano tutti ai box dopo il primo run, prosegue invece Giovinazzi che completa un nuovo giro in 1:21.772 rimane 12° e lima qualche millesimo dal suo tempo

11.46 Max Verstappen migliora e si porta in terza posizione a 388 millesimi da Hamilton, quindi Bottas a 1.032 e Leclerc a 1.299. Sesto Sainz a 1.334 davanti a Vettel a 1.484.

11.45 La Ferrari si sta concentrando sull’assetto e, soprattutto, sul retrotreno. Nuova ala posteriore sulla SF21, mentre si valuterà se e come utilizzare anche il nuovo fondo provato a Portimao

11.44 Mentre in casa Williams guida in questa FP1 Nissani al posto di Russell, in Alfa Romeo diamo il bentornato a Kubica al posto di Kimi Raikkonen

11.43 Fernando Alonso torna ai box dopo un positivo primo run, mentre Perez, Ricciardo e Tsunoda sono ancora fermi e senza tempo. L’australiano ci smentisce ed entra in pista proprio in questo momento

11.42 Record nel T1 e T2 per Hamilton che non si conferma nel T3 ma è comunque primo in 1:19.675 con 275 millesimi su Alonso e 412 su Verstappen, quarto Leclerc a 1.299. Sesto Norris davanti a Sainz.

11.40 Charles Leclerc con gomma hard sale in terza posizione a quasi sei decimi da Verstappen, ma Alonso regola tutti e vola in vetta in 1:19.950 ma con gomma soft

11.39 Hamilton risponde subito e si porta in seconda posizione a soli 74 millesimi dall’olandese. Terzo Bottas a 984 millesimi, settimo Leclerc a 1.288.

11.38 Max Verstappen inizia a fare sul serio, a sua volte con le gomme hard, e va a far segnare un 1:20.405 con 609 millesimi su Hamilton.

11.37 Carlos Sainz si porta in sesta posizione a 1.509 e sulla sua vettura si nota vernice verde sull’ara posteriore. In casa Ferrari si sta lavorando sull’aerodinamica al retrotreno, un aspetto decisivo soprattutto in questa pista

11.35 La sessione prosegue senza intoppi con Hamilton che sale subito in vetta in 1:21.014 con 840 millesimi su Gasly e 885 su Bottas

11.34 ATTENZIONE! Subito un fuoripista di Nikita Mazepin. Il russo della Haas vola nella ghiaia di curva 8 e rientra, non senza fatica, sul tracciato. Ancora un pessimo inizio di weekend per il rookie.

11.33 Lewis Hamilton entra in azione con le gomme hard e si lamenta subito in un team radio che “la vettura tira verso destra”.

11.32 Piano piano tutti i protagonisti della F1 stanno entrando in azione pronti per fare conoscenza della nuova curva 10 che aumenterà di 20kmh la percorrenza rispetto al vecchio lay-out.

11.31 I primi piloti entrano subito in pista per il classico installation lap ma, dato che ora le sessioni sono di una sola ora, c’è poco tempo da perdere e si entrerà subito nel vivo.

11.30 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DI SPAGNA!!!!!!

11.28 Anche Lewis Hamilton è prontissimo per la FP1, tra poco si incomincia!

11.27 Pochi istanti al via della sessione, si preparano piloti e vetture all’interno dei box

11.24 Tutto è pronto al Montmelò per la FP1, al momento il sole domina la scena e le temperature che arriveranno fino ai 20°.

11.21 Quali saranno le altre vetture che potranno inserirsi nella lotta? La Alpine dopo le buone cose viste a Portimao, cerca conferme anche al Montmelò, mentre Aston Martin e Alpha Tauri cercano continuità di prestazioni

11.18 Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a inserire la monoposto di Maranello nella lotta ai piani alti anche se, come successo nei primi tre capitoli della stagione, dovrà vedersela con la McLaren, con Lando Norris e Daniel Ricciardo pronti a vendere cara la pelle

11.15 In casa Ferrari si attende questa tappa con le dita incrociate. Negli ultimi anni, infatti, le vetture di Maranello sono spesso affondate in Catalogna. Le Rosse hanno sofferto moltissimo la mancanza di carico aerodinamico, con il T3 (con la nuova chicane) che è diventato un vero e proprio rompicapo irrisolvibile, con decimi su decimi persi ai danni dei migliori

11.12 La Red Bull, invece, dovrà rispondere presente dopo il ko portoghese. Fino a metà weekend Verstappen appariva imprendibile, poi Hamilton ha cambiato marcia e l’olandese non ha più avuto modo di reagire. La RB16B sembra una monoposto che può fare bene sulle curve del Montmelò, ma occorrerà una tre-giorni perfetta per avere la meglio delle Frecce Nere.

11.09 L’inglese cercherà di sfruttare una W12 nuovamente vettura da battere in F1. Dopo due gare nelle quali la Red Bull si è dimostrata la migliore, la monoposto di Brackley a Portimao ha dimostrato di essere tornata al suo livello consueto e la pista del Montmelò è ideale per la Mercedes

11.06 Il pilota più vincente in assoluto nel GP di Spagna è Michael Schumacher, capace di imporsi in ben 6 occasioni (1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004). Attenzione però, perché nei prossimi giorni il tedesco potrebbe essere appaiato da Lewis Hamilton, che dal canto suo è arrivato a quota 5 (2014, 2017, 2018, 2019, 2020).

11.03 La gara in terra catalana sembra portare al quarto capitolo della saga tra Hamilton e Verstappen. Due successi per il primo, uno per il secondo in questo campionato

11.00 Mezzora esatta al via della FP1! La nuova curva 10…

10.57 Quest’anno il circuito posizionato vicino a Barcellona presenta un nuovo lay-out di curva 10 per questioni di sicurezza. Il team Haas va a farne la conoscenza

10.54 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2021

1 MERCEDES 101

2 RED BULL RACING HONDA 83

3 MCLAREN MERCEDES 53

4 FERRARI 42

5 ALPINE RENAULT 13

6 ALPHATAURI HONDA 9

7 ASTON MARTIN MERCEDES 5

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

9 WILLIAMS MERCEDES 0

10 HAAS FERRARI 0

10.51 Iniziamo l’avvicinamento alla prima sessione di prove libere con la CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 69

2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 61

3 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 37

4 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 32

5 Charles Leclerc MON FERRARI 28

6 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 22

7 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 16

8 Carlos Sainz ESP FERRARI 14

9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 8

10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 7

11 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 5

12 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 5

13 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 2

14 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

15 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

16 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 0

17 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

18 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

19 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

10.48 Il quarto appuntamento del Mondiale di F1 2021 scatta alle ore 11.30 con la prima sessione di prove libere, mentre la FP2 prenderà il via alle ore 15.00

10.45 Buongiorno e benvenuti al Montmelò! Tra 45 minuti prenderà il via weekend del GP di Spagna!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. Inizia il lungo weekend in terra catalana, spazio alle prime due sessioni di test che permetteranno ai piloti di perfezionare il feeling con un tracciato estremamente conosciuto e di perfezionare la messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. A disposizione due turni da un’ora ciascuno per effettuare tutto il lavoro necessario in vista dei momenti cruciali del fine settimana.

La Ferrari deve reagire dopo l’ultimo tormentato weekend in Portogallo. La Scuderia di Maranello ha riscontrato diverse criticità a Portimao e deve ripartire da zero, portando anche alcune novità in pista. La speranza è che Charles Leclerc e Carlos Sainz riescano a trovare il bandolo della matassa e dire la loro in pista, facendo capire di poter lottare per un buon piazzamento tra qualifiche e gara. Il tracciato non è tra i più congeniali al Cavallino Rampante, ma il monegasco e lo spagnolo proveranno a esprimersi al meglio e a trovare quella fiduaia smarrita in terra lusitana.

Proseguirà il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il britannico ha vinto il GP del Portogallo e ora ha otto punti di vantaggio in classifica generale sull’olandese. L’alfiere della Mercedes cercherà la prova di forza, l’uomo della Red Bull sa che non deve sbagliare nulla se vuole cercare davvero di fronteggiare il sette volte Campione del Mondo nella lotta per il titolo iridato. I rispettivi compagni di squadra Valtteri Bottas e Sergio Perez cercheranno di inserirsi. Da tenere in considerazione le McLarend di Lando Norris e Daniel Ricciardo, probabili avversari delle Ferrari.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.30 con la FP1, poi alle ore 15.00 spazio alla seconda sessione. Buon divertimento a tutti.

Foto: Presse