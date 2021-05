DIRETTA F1, GP Portogallo LIVE: FP3 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Portimao andrà in scena un turno importante, utile per stabilire gli assetti delle qualifiche di oggi e della gara di domani.

La Ferrari viene da un buon inizio di campionato. Il quarto e quinto posto di Imola, soprattutto, ha confermato come la SF21 sia un progetto decisamente più convincente di quello del 2020. Tuttavia delle criticità ancora ci sono e soprattutto in termini di grip meccanico la Rossa ha manifestato sul circuito del Santerno alcune problematiche. Vedremo se con la messa a punto i tecnici della scuderia di Maranello sapranno trovare delle soluzioni, ricordando che l’anno scorso la pista lusitana fu tra le poche in cui la SF1000 riuscì a ben figurare. L’obiettivo sarà dunque il solito: essere la terza forza in pista.

Reduce dal trionfo all’Enzo e Dino Ferrari, Max Verstappen ha voglia di replicare. La RB16B sembra godere di un vantaggio rispetto alla Mercedes e l’olandese vuole approfittarne per balzare in testa alla classifica e costringere Lewis Hamilton, per una volta, a inseguire. Le possibilità per concedere il bis ci sono tutte, ma il team di Milton Keynes non potrà commettere alcun errore perché al cospetto di un Lewis, spesso supportato anche da un pizzico di fortuna, si dovrà rasentare la perfezione.

Si comincia alle ore 13.00 con la FP3, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16.00 italiane.

