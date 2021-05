Beach volley, World Tour 2021. Che Italia! Menegatti/Orsi Toth e Rossi/Carambula: Tokyo a un passo. Lupo/Nicolai: che impresa!

Mattinata trionfale per l’Italia del beach volley a Sochi. Due partite importantissime per piazzare tre coppie a Tokyo e altrettante vittorie dal peso specifico enorme. Tokyo si avvicina per Enrico Rossi e Adrian Carambula che hanno raggiunto gli ottavi di finale del torneo di Sochi e metteranno altro fieno in cascina: punti preziosissimi per allontanare i rivali nella lotta per entrare nei primi 15 posti del ranking olimpico e il Giappone è praticamente cosa fatta per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che hanno vinto lo spareggio che si era inventato l’urna beffarda nella serata di ieri mettendo di fronte nei sedicesimi di finale le italiane con le loro più immediate inseguitrici, le austriache Schutzenhofer/Plesiuschnig che avrebbero dovuto recuperare in due tornei la bellezza di 680 punti. Se si aggiunge la splendida impresa di Lupo/Nicolai che hanno sconfitto Cherif/Ahmed si completa una sezione di torneo di grande spessore per l’Italbeach.

Un’occasione da sfruttare a tutti i costi per la coppia allenata da Terenzio Feroleto che, eliminando le austriache, sapeva di poter mettere al sicuro la qualificazione per Tokyo. Ed è arrivata una vittoria sofferta ma meritatissima per la coppia italiana che è riuscita ad avere la meglio ai vantaggi in un equilibratissimo primo parziale con il punteggio di 22-20 e poi nel secondo set ha preso il largo con un break di 5-1 nella parte centrale portandosi sul 13-8 e non si è fatta più avvicinare fino al 21-17 che profuma di Cinque Cerchi. Alle 14 azzurre ancora in campo per gli ottavi di finale contro le olandesi Keizer/Meppelink, quarte nel secondo torneo di Cancun: non ci sono precedenti fra le due coppie ma Menegatti/Orsi Toth potranno affrontare questa sfida senza particolari patemi, anche se un accesso ai quarti darebbe loro la certezza della qualificazione olimpica con una settimana di anticipo.

La coppia italiana ha sofferto non poco nella finale per il primo posto del girone che dava l’accesso diretto agli ottavi contro gli austriaci Seidl/Waller, provenienti dalle qualificazioni dove avevano sconfitto i giovani azzurri Windisch/Cottafava. Un avvio complicato per la coppia italiana che ha perso il primo set in volata 20-22. Nel secondo set gli azzurri mantengono un piccolo vantaggio nella parte centrale e nel finale prendono il largo fino al 21-17 che significa tie break. Le due coppie viaggiano a braccetto fino al 9-10 per gli austriaci quando arriva il break di 4-1 per Rossi/Carambula che sul 13-11 mantengono il cambio palla e anche i nervi saldi quando l’arbitro segnala in campo un attacco probabilmente out degli austriaci sul primo match ball ma ci pensa Carambula con un tocco perfetto a regalare gli ottavi alla coppia italiana.

Impresa vera, invece, per Daniele Lupo e Paolo Nicolai che confermano la crescita di condizione già palesata ieri contro gli spagnoli Herrera/Gavira dal secondo set in poi. Gli azzurri hanno battuto nientemeno che la coppia che per tre volte su altrettanti tornei disputati in Messico, ha raggiunto la finale con un successo e due secondi posti, i rappresentanti del Qatar Cherif/Ahmed, al termine di un match di altissimo livello per intensità e contenuti tecnici.

Nel primo set i qatarioti hanno fatto valere la loro condizione fisica e tecnica ottimale giocando sui livelli di Cancun e vincendo 21-17 grazie ad una buona partenza e alla capacità di ripartire di slancio dopo essere stati avvicinati dagli italiani sul 16-15. Nel secondo set Lupo/Nicolai provano la fuga sul 14-11 ma Cherif/Ahmed si riportano sotto (14-14). due ace sulle due righe laterali di Paolo Nicolai regalano agli azzurri il break decisivo (17-14) che apre la strada al 21-17 conclusivo.

Tie break equilibratissimo con gli azzurri sempre avanti al massimo di due punti fino al 13-12, poi sale in cattedra Paolo Nicolai che piazza il muro del 14-12 e mette a segno un altro servizio vincente per il 15-12 che significa ottavi di finale per la coppia azzurra.

Finali primo posto femminili: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT) 2-0 (21-17, 21-19), Tainá/Victoria (BRA)-Hüberli/Betschart (SUI) 1-2 (21-14, 14-21, 9-15), Agatha/Duda (BRA)-Sponcil/Claes (USA) 0-2 (15-21, 20-22), Taiana Lima/Talita (BRA)-Bansley/Brandie (CAN) 0-2 (16-21, 14-21), Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Bieneck/Schneider (GER) 0-2 (11-21, 12-21), Alix/April (USA)-Barbara/Carol (BRA) 1-2 (21-17, 17-21, 5-15), Kozuch/Ludwig (GER)-Kravcenoka/Graudina (LAT) 2-0 (21-17, 21-18), Keizer/Meppelink (NED)-van Iersel/Ypma (NED) 2-0 (24-22, 21-17)

Finali terzo posto femminili: Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU)-Wojtasik/Kociolek (POL) 1-2 (21-18, 17-21, 34-36), Pavan/Melissa (CAN)-Sweat/Walsh Jennings (USA) 2-1 (21-17, 16-21, 15-9), Schoon/Stam (NED)-Menegatti/Orsi Toth (ITA) 1-2 (18-21, 21-16, 7-15), Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Borger/Sude (GER) 2-1 (21-15, 19-21, 15-10), Bocharova/Ganenko (RUS)-Stockman/Kolinske (USA) 0-2 (8-21, 16-21), Amaranta/Lobato (ESP)-Behrens/Ittlinger (GER) 2-0 (21-19, 21-19), Megan/Nicole (CAN)-Ishii/Murakami (JPN) 2-0 (21-13, 21-14), Dabizha/Rudykh (RUS)-Liliana/Elsa (ESP) 0-2 (17-21, 20-22).

Sedicesimi di finale femminili: Tainá/Victoria (BRA)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN), Agatha/Duda (BRA)-Wojtasik/Kociolek (POL), Alix/April (USA)-Pavan/Melissa (CAN), Taiana Lima/Talita (BRA)-Stockman/Kolinske (USA), van Iersel/Ypma (NED)-Megan/Nicole (CAN) 1-2 (21-18, 12-21, 8-15), Kravcenoka/Graudina (LAT)-Amaranta/Lobato (ESP) 2-0 (21-16, 21-19), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Menegatti/Orsi Toth (ITA) 0-2 (20-22, 17-21), Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Liliana/Elsa (ESP) 2-0 (21-16, 24-22).

Ottavi di finale femminili: Bansley/Brandie (CAN)-Megan/Nicole (CAN), Bieneck/Schneider (GER)-Kravcenoka/Graudina (LAT), Keizer/Meppelink (NED)-Menegatti/Orsi Toth (ITA), Hüberli/Betschart (SUI)-Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)

Finali primo posto gironi maschili: Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Bourne/Crabb (USA) 2-1 (21-19, 18-21, 16-14), Mol/Sørum (NOR)-Kantor/Losiak (POL) 0-2 (16-21, 18-21), Kuvichka/Kislytsyn (RUS)-Varenhorst/van de Velde (NED) 0-2 (14-21, 19-21), Cherif/Ahmed (QAT)-Nicolai/Lupo (ITA) 1-2 (21-18, 17-21, 12-15), Perusic/Schweiner (CZE)-Lucena/Dalhausser (USA) 2-0 (21-16, 25-23), Seidl/Waller (AUT)-Carambula/Rossi (ITA) 1-2 (22-20, 17-21, 13-15), Alison/Álvaro Filho (BRA)-Heidrich/Gerson (SUI) 0-2 (17-21, 19-21), Plavins/Tocs (LAT)-Semenov/Leshukov (RUS) 0-2 (7-21, 14-21)

Finali terzo posto gironi maschili: Azaad/Capogrosso (ARG)-Ehlers/Flüggen (GER), Shustrov/Gusev (RUS)-Brouwer/Meeuwsen (NED), Thole/Wickler (GER)-Grimalt/Grimalt (CHI), Mol/Berntsen (NOR)-Herrera/Gavira (ESP), Boermans/de Groot (NED)-Samoilovs/Smedins (LAT), Gibb/Crabb (USA)-Andre/George (BRA), Krattiger/Breer (SUI)-Guto/Arthur (BRA).

Foto Fivb