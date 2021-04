Pallanuoto femminile, Final Six di Coppa Italia a rischio rinvio: positive nel Trieste e nella Florentia

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto femminile vede il rinvio completo della terza giornata della seconda fase: nel Girone D, quello del Final Round, che mette in palio il quinto posto in classifica, a seguito dei controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19“, sono state rinviate a data da destinarsi Pallanuoto Trieste-Vela Nuoto Ancona e RN Florentia-Bogliasco 1951. Le positività nel Trieste e nella Florentia, però, mettono a repentaglio anche la disputa della Final Six di Coppa Italia, in programma da mercoledì 7 a venerdì 9 aprile, con i match dei due club programmati proprio per mercoledì prossimo.

Classifiche seconda fase Serie A1 femminile

Girone C – Preliminary Round Scudetto

Plebiscito Padova 6, CSS Verona* 1, Lifebrain SIS Roma 1, L’Ekipe Orizzonte* 0.

* = una partita in meno

Girone D – Final Round

Bogliasco 1951 6, RN Florentia 4, Vela Nuoto Ancona 1, Pallanuoto Trieste 0.

Risultati e programma seconda fase Serie A1 femminile

Girone C – Preliminary Round Scudetto

1^ giornata

CSS Verona-Lifebrain SIS Roma 9-9

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte (a Verona) 11-6

2^ giornata

Lifebrain SIS Roma-Plebiscito Padova 5-11

L’Ekipe Orizzonte-CSS Verona rinviata a data da destinarsi

3^ giornata – Sabato 3 aprile

Lifebrain SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte alle 16:00

CSS Verona-Plebiscito Padova alle 20:00

4^ giornata

Sabato 17 aprile

L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova alle 13:00

Sabato 1 maggio

Lifebrain SIS Roma-CSS Verona alle 18:00*

* posticipata perché Roma sarà impegnata nella final four di LEN Trophy

5^ giornata – Sabato 24 aprile

CSS Verona-L’Ekipe Orizzonte alle 13:00

Plebiscito Padova-Lifebrain SIS Roma alle 14:00

6^ giornata – Sabato 8 maggio

Plebiscito Padova-CSS Verona alle 14:00

L’Ekipe Orizzonte-Lifebrain SIS Roma alle 16:00

Girone D – Final Round

1^ giornata

Bogliasco 1951-Vela Nuoto Ancona 11-10

RN Florentia-Pallanuoto Trieste 7-6

2^ giornata

Pallanuoto Trieste-Bogliasco 1951 7-9

Vela Nuoto Ancona-RN Florentia 8-8

3^ giornata

Pallanuoto Trieste-Vela Nuoto Ancona rinviata a data da destinarsi

RN Florentia-Bogliasco 1951 rinviata a data da destinarsi

4^ giornata – Sabato 17 aprile

Pallanuoto Trieste-RN Florentia alle 14:30

Vela Nuoto Ancona-Bogliasco 1951 alle 15:00

5^ giornata – Sabato 24 aprile

Bogliasco 1951-Pallanuoto Trieste alle 15:00

RN Florentia-Vela Nuoto Ancona alle 18:00

6^ giornata – Sabato 8 maggio

Vela Nuoto Ancona-Pallanuoto Trieste alle 14:30

Bogliasco 1951-RN Florentia alle 15:00

Foto: Ettore Griffoni